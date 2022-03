La Pupa e il Secchione Show, anticipazioni della puntata di martedì 22 marzo: Lulù Selassié Pupa per una sera

GdS

22 Marzo 2022 - 09.36 Giornale dello Spettacolo

Preroll

La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso, torna stasera su Italia 1 alle 21.30 circa. Nella prima puntata non c’era stata nessuna eliminazione, per permettere ai concorrenti di creare dinamiche, così da non far perdere al programma potenziali spunti per le puntate successive.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Pupa e il Secchione questa sera mostrerà i primi 7 giorni di convivenza delle coppie, e non sono mancate tensioni; ma ci sono stati anche momenti di divertimento tra i concorrenti, che hanno reso leggera la settimana.

Middle placement Mobile

Nella puntata di stasera, direttamente dal Grande Fratello Vip, arriverà Lulù Selassiè in un ruolo inedito per il programma. Sarà Pupa per una sera e Lulù sarà determinanti per le sorti delle coppie in gara quando si redigerà la classifica finale. Infine ci sarà l’ingresso del secchione bello: Gianmarco Onestini che farà il suo ingresso in studio come nuovo secchione: chi sarà la pupa che farà coppia con lui?

Dynamic 1

E ancora, Guenda Goria è pronta per un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez. Inoltre, ci saranno le nomination che stabiliranno, insieme alla classifica generata dalle tante prove in programma, tra cui l’attesissimo “Zucca Quiz”, le due coppie che dovranno sfidarsi al “Bagno di cultura”. La coppia che arriverà ultima dovrà abbandonare La Pupa e il Secchione Show.