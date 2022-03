Ucraina, è morto Artyom Datsishin, il primo ballerino dell'Opera di Kiev: ucciso dalle bombe russe

globalist

18 Marzo 2022 - 14.24

È morto Artyom Datsishin, primo ballerino dell’Opera Nazionale dell’Ucraina. Era stato ricoverato a causa delle gravi ferite riportate durante i bombardamenti nella città di Kiev. Artyom Datsishin, 43 anni, si trovava in ospedale in condizioni critiche da quasi tre settimane. L’artista era stato ferito nella capitale ucraina due giorni dopo l’inizio dell‘invasione russa.

“Il 26 febbraio è stato colpito dall’esercito russo”, ha detto alla stampa la sua amica Tatyana Borovik. “Era gravemente ferito ed è morto in ospedale”, come riporta l’Evening Standard. Datsishin aveva interpretato i ruoli principali ne Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle e Romeo e Giulietta. Ha fatto numerose tournée sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Sono moltissimi i nomi del balletto che sono passati dal palco al campo di battaglia. Parecchi ballerini hanno preso le armi e molti altri si stanno schierando senza armarsi ma lasciando il proprio lavoro con le principali compagnie russe, come segno di protesta contro l’assalto all’Ucraina deciso da Putin.

Artista di fama mondiale Artem Datsishin aveva 43 anni, si era diplomato all’accademia di Kieved aveva ricevuto numerosi riconoscimenti come il premio Serge Lifar (1996) e Rudolf Nuriev (1998). il suo stile di danza è stato descritto come una combinazione di equilibrio romantico e profondità psicologica.

Ballerino romantico dalla profonda qualità interpretativa, è stato per diversi anni solista all’Opera Nazionale Ucraina interpretando i ruoli principali ne “Il lago dei cigni”, “La bella addormentata” di P. Tchaikovsky, “Giselle” di A. Adam, “La Bayadère” di L Minkus , ma anche “Romeo e Giulietta” di S. Prokofiev. Ha partecipato a tournée internazionali esibendosi in Germania, Giappone, Austria, Svizzera, Libano, Italia, Spagna, Francia, Canada, Stati Uniti e Portogallo.