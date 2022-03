Chi è Sergei Polunin, il ballerino ucraino col tatuaggio di Putin

globalist

14 Marzo 2022

Sergei Polunin, considerato da molti il ‘bad boy’ del mondo della danza, avrebbe dovuto esibirsi il 9 e 10 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano in uno spettacolo incentrato sulla figura di Rasputin, il mistico consigliere dello zar Nicola II. Lo spettacolo non avrà luogo per una lesione al tendine d’Achille documentata con radiografia e certificato medico.

Ma c’è anche altro che fa pensare che Polunin non abbia vita facile in questo momento: il fatto che il ballerino, pur essendo ucraino, sia filo-russo al punto da essersi fatto tatuare il volto di Vladimir Putin. Polunin non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per Putin, tanto da aver addirittura giustificato l’invasione della Crimea:

“Non credo che la Crimea tornerà mai a essere territorio ucraino. La realtà è questa è va accettata. Non è successo perché la Russia lo ha voluto ma per via di una ribellione interna”, ha spiegato all’epoca.