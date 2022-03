Dritto e Rovescio, stasera ospite Luigi Di Maio: cosa pensare dell’allerta dell’esercito italiano?

GdS

Dritto e Rovescio, in onda stasera, giovedì 17 marzo 2022 su Rete 4, è il consueto appuntamento del giovedì: il programma di approfondimento, condotto da Paolo Del Debbio, va in onda alle 21.25 circa e stasera si parlerà ancora della guerra in Ucraina con un’intervista al Ministro Luigi Di Maio.

Dritto e Rovescio parlerà delle azioni di guerra di Putin e e Zelensky. Poi ci si sposterà sugli effetti della propaganda russa e sulle conseguenze del conflitto sull’economia italiana. Seguirà un’intervista al Ministero degli Esteri Luigi Di Maio sulle ultime novità sull’andamento dei colloqui di pace e l’allerta del nostro esercito.

el corso della puntata verranno approfonditi gli aspetti strategico-militari e analizzate le figure di Putin e Zelensky e le loro azioni durante il conflitto, così come troverà spazio un ‘analisi delle bugie diffuse dalla propaganda russa. Non mancheranno collegamenti in diretta da Kiev e dalla Polonia, con aggiornamenti sui bombardamenti e sulla fuga dei profughi. Infine, focus sul tema gas, per capire realmente come la guerra influirà sui rincari e le relative conseguenze sulla nostra economia.