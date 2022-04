Dritto e Rovescio, stasera, giovedì 14 aprile, ospite l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani

GdS

14 Aprile 2022 - 08.48 Giornale dello Spettacolo

Dritto e Rovescio torna stasera, giovedì 14 aprile, su Rete 4, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio che stasera, insieme agli ospiti, avrà la responsabilità di aggiornare il suo pubblico degli ultimi sviluppi sul conflitto in Ucraina. L’appuntamento è per stasera alle 21:25 circa.

A Dritto e Rovescio stasera, oltre agli ultimi aggiornamenti sull’offensiva nel Donbass, si farà un’analisi sui rapporti tra Russia e Stati Uniti, insieme a Rudy Giuliani. Infine si approfondirà la questione sulla propaganda di Putin e di Zelensky.

Come da comunicato stampa: “l’evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia, con l’offensiva decisiva nel Donbass, sarà il tema al centro del nuovo appuntamento … Tante le domande a cui si cercherà di dare una risposta: qual è il vero obiettivo di Vladimir Putin? Quanto durerà ancora questo conflitto?

Ampio spazio sarà poi dedicato ad un approfondimento sulla propaganda russa e su quella ucraina. L’informazione sembra infatti rappresentare un ulteriore e fondamentale campo di battaglia per il Presidente Vladimir Putin e il Premier Volodomyr Zelensky. Inoltre, Paolo Del Debbio intervisterà Rudoph Giuliani per approfondire con l’ex sindaco di New York e avvocato dell’ex presidente Trump i rapporti tra Russia e USA.