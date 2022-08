"Dritto e Rovescio" questa sera in onda alle 21.20 su Rete 4: i politici ospitati e le anticipazioni

globalist

25 Agosto 2022 - 12.21

Andrà in onda stasera un’altra puntata di “Dritto e Rovescio, quest’anno tornato sul palinsesto prima del previsto in ragione delle elezioni alle porte. Il talk, condotto da Paolo Del Debbio, verrà trasmesso alle 21.20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

In questo ritorno Del Debbio tornerà parlando dei rincari dell’energia e del gas, del futuro del Reddito di Cittadinanza, e del fenomeno delle Baby Gang. Si parlerà ovviamente di elezioni con i vari ospiti in studio.

Dritto e Rovescio, ecco di cosa si parlerà stasera e chi sono gli ospiti – Stasera, giovedì 25 agosto, a Dritto e Rovescio ci sarà ospite il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme al giornalista analizzerà i temi di attualità a un mese dalle elezioni. Nel corso della serata, si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini.

Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione. E ancora, un approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang che stanno mettendo in pericolo la serenità di molte città italiane.

Tra gli altri ospiti: Licia Ronzulli, Paola De Micheli, Carla Ruocco, Luigi De Magistris, Elisabetta Gardini e Diana De Marchi.