‘Chi l’ha visto?’, puntata del 16 marzo: le anticipazioni sui casi di stasera

16 Marzo 2022 - 09.02 Giornale dello Spettacolo

Chi l’ha visto? torna stasera, mercoledì 16 marzo 2022, su Rai 3: la nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli sarà di nuovo incentrata sul caso di Chiara, una ragazza di 19 anni che ha subito violenze dall’ormai ex fidanzato.

Chi l’ha visto ha sentito la madre dell’uomo che ha perpetrato violenze fisiche nei confronti di Chiara. La donna ha dichiarato alle telecamere di Rai 3 che l’uomo avrebbe preso a pugni Chiara ‘per amore’. Questo il tentativo della madre di giustificare la violenza del figlio.

Si parlerà anche del caso della morte di una donna nella Giornata Internazionale delle donne: un figlio ha trovato a Vicenza la madre uccisa dall’ex marito.

Infine, ma non per importanza, le segnalazioni e le richieste di aiuto per chi cerca di scappare dalla guerra in Ucraina, tra ultime news ‘dal fronte’ e nuovi appelli per aiutare le persone in difficoltà