Elon Musk si sente Iron Man e sfida a duello Putin: "In palio c'è l'Ucraina"

14 Marzo 2022 - 17.57

Il miliardario americano Elon Musk ha letteralmente ‘sfidato a duello’ Vladimir Putin: in un tweet rilanciato migliaia di volte sui social, Musk ha scritto: “Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina”. I nomi di Putin e dell’Ucraina sono scritti in cirillico. Non ci sono altri dettagli, anche se si pensa che Musk faccia riferimento al judo visto che entrambi sono appassionati di questo sport (Putin è stato di recente espulso dalla federazione internazionale).

Il nome di Elon Musk è comparso altre volte in questa guerra: all’inizio del conflitto Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, aveva chiesto aiuto a Musk affinché fornisse la connessione internet al suo Paese attraverso i suoi satelliti spaziali. Promessa mantenuta visto che pochi giorni dopo sono stati fatti recapitare di “router” e i satelliti di Starlink sono stati orientati verso l’Ucraina.

