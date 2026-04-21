Sangiuliano va con CasaPound a presentare la proposta di legge reazionaria sulla “remigrazione”

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21 Aprile 2026 - 19.52

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La partecipazione dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla presentazione di una proposta di legge sulla cosiddetta “remigrazione” segna un salto politico che porta nel cuore delle istituzioni un lessico e un’impostazione finora confinati alla destra radicale. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile a Napoli, dove l’esponente di Fratelli d’Italia – oggi capogruppo nel Consiglio regionale della Campania – interverrà a un’iniziativa promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista, realtà riconducibile a CasaPound, che rivendica la raccolta di circa 150mila firme per una proposta destinata al Parlamento.

Sul palco sono attesi anche Luca Marsella, presidente del comitato e figura storica dell’area identitaria, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa e la scrittrice Francesca Totolo. Il progetto di legge ruota attorno a un programma nazionale di rimpatri definiti “volontari e assistiti”, accompagnati da incentivi economici e da un sistema di accordi e controlli formalizzati in un “Patto di Remigrazione”. Nel linguaggio dei promotori, si tratta di uno strumento per ridurre la presenza straniera e “riconquistare” equilibrio demografico e territoriale.

L’ingresso di un ex ministro in un’iniziativa di questo segno sposta il baricentro del dibattito. La “remigrazione”, concetto centrale nella galassia dell’estrema destra europea, viene così proiettata dentro il perimetro della discussione parlamentare italiana, con una proposta che distingue formalmente tra espulsioni obbligatorie e rientri incentivati ma che, nella sua impostazione complessiva, punta a una riduzione strutturale della popolazione straniera.

Il passaggio assume un rilievo che va oltre l’evento di Napoli. In una fase segnata da un irrigidimento delle politiche migratorie e da un confronto sempre più polarizzato, la presenza di Sangiuliano accanto a esponenti di quell’area rappresenta un punto di contatto esplicito tra destra istituzionale e ambienti identitari, portando al centro del discorso pubblico una proposta che fino a pochi anni fa restava ai margini.