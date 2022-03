Il direttore del Bolshoi si dimette per protesta contro la guerra in Ucraina voluta da Putin

globalist

6 Marzo 2022 - 19.08

Guerra in Ucraina, un eroe che si oppone a Putin con le ami della ragione. Un giorno ce ne ricorderemo.

Il direttore del teatro Bolshoi di Mosca e della sua orchestra, Tugan Sokhiev, ha rassegnato le sue dimissioni in segno di protesta per la guerra in Ucraina dicendo di essere ”sempre stato contrario a qualsiasi conflitto e in qualsiasi forma, e sempre lo sarò”.

Sokhiev si è anche dimesso ”con effetto immediato” dal ruolo di direttore dell’Orchestre National du Capitole de Tolosa che dirige dal 2008.