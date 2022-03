‘Controcorrente’, i temi di stasera: la Guerra in Ucraina e le conseguenze per l’Italia

GdS

2 Marzo 2022 - 10.00 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Controcorrente’, il programma informativo condotto da Veronica Gentili, torna stasera, mercoledì 2 marzo, su Retequattro, e verterà sul conflitto in Ucraina. L’appuntamento è alle 21.25.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Controcorrente’ stasera affronterà il tema della guerra in Ucraina per comprendere insieme a ospiti, testimoni, esperti e protagonisti politici quali saranno i possibili scenari, e quali le possibili conseguenze, politiche ed economiche, anche per l’Italia.

Middle placement Mobile

Nel corso della puntata, tutti gli aggiornamenti in diretta grazie ai collegamenti con gli inviati del programma dal fronte di guerra. Inoltre, finestre sulle storie dei protagonisti, e servizi realizzati direttamente dall’Ucraina e dalla Russia.”

Dynamic 1

Controcorrente sarà visibile nella sezione delle dirette su Mediaset Infinity, scegliendo tra i canali Rete 4. Il programma sarà poi disponibile on-demand gratuitamente, sempre su Mediaset Infinity.