‘Fuori dal Coro’, stasera su Retequattro, anticipazioni: guerra in Ucraina, quali conseguenze sull’economia?

1 Marzo 2022 - 09.18 Giornale dello Spettacolo

‘Fuori dal Coro’ torna stasera in onda su Retequattro: il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano si concentra sulla guerra in Ucraina, con gli aggiornamenti minuto per minuto dalle aree del conflitto.

‘Fuori dal Coro’ darà ampio spazio alle testimonianze e alle storie dei tanti cittadini coinvolti nel conflitto: da chi è bloccato in Ucraina e non riesce a rientrare, a chi vive qui ed è preoccupato per la famiglia rimasta nei territori sotto assedio, fino a chi ha deciso di lasciare il nostro Paese per tornare in patria a combattere.

Ci sarà modo di parlare anche delle conseguenze economiche che la guerra in Europa avrà sulla nostra economia: andrà in onda un reportage per capire quali scelte della politica degli anni passati abbiano portato l’Italia a dipendere per oltre il 40% dal gas russo e quali possibili vie si potrebbero intraprendere ora per cercare materie prime ed energie alternative.