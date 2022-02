‘Vostro Onore’, stasera su Rai 1 la serie con Stefano Accorsi: trama e anticipazioni

GdS

28 Febbraio 2022 - 08.46 Giornale dello Spettacolo

‘Vostro Onore’, la nuovissima fiction Rai con Stefano Accorsi, andrà in onda con un doppio episodio questa sera su Rai 1. La serie è l’adattamento italiano di ‘Your Honour’. Accorsi interpreta il ruolo di Vittorio Pagani, un giudice milanese in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano che si troverà a mettere in dubbio la sua integrità morale e professionale dopo che il figlio Matteo finirà nei guai.

‘Vostro Onore’, stasera alle 21.25 su Rai 1, è diretta dal regista Alessandro Casale, che porta sullo schermo una trama ricca di dilemmi etici, conflitti morali e risvolti drammatici dove la sfera professionale di un uomo ligio alla legge sarà messa a dura prova per tutelare i suoi affetti.

‘Vostro Onore’ – trama

Vittorio Pagani è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta.

‘Vostro Onore’, adattamento italiano della serie americana ‘Your Honour’, vede Accorsi nel ruolo di un giudice milanese che si appresta a violare la legge per coprire un crimine del figlio