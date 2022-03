‘Vostro Onore’, le anticipazioni degli episodi finali di lunedì 21 marzo, della fiction con Stefano Accorsi

GdS

21 Marzo 2022 - 09.03 Giornale dello Spettacolo

‘Vostro Onore’ torna stasera, lunedì 21 marzo 2022, su Rai 1 alle 21.25: la fiction con protagonista Stefano Accorsi nei panni dell’avvocato Vittorio Pagani è arrivata alla fine della prima stagione: ecco qualche anticipazione.

‘Vostro Onore’, tratta da una serie originale israeliana già adattata negli Stati Uniti con il titolo di ‘Your Honour’, è la storia dell’avvocato Pagani, noto magistrato milanese, che si ritrova costretto a violare la legge per proteggere il figlio Matteo, che in un incidente ha ucciso il figlio di una nota famiglia di boss criminali.

Nel finale di stagione, che avrà un doppio episodio, Danti, Sara e Orlando trattengono Matteo che però riesce a trovare un modo per giustificare la sua presenza nella stanza dell’ospedale di Diego Silva. Sara inizia ad avere dei sospetti. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti tra l’ispettrice e Miguel che viene interrogato da Danti e Orlando ma senza grossi risultati. Vittorio riporta Salvatore alla moglie ma le sue condizioni sono gravi e Maddalena lo porta in ospedale. Vittorio e Matteo capiscono che l’unica soluzione è fuggire.

Danti e Orlando interrogano Maddalena che però copre Vittorio. Matteo decide di andare con la nonna in commissariato. Il padre chiede spiegazioni e il figlio decide di raccontargli tutta la verità. A quel punto Vittorio si trova davanti alla scelta se accettare la carica di Presidente del Tribunale.

Riguardo la possibilità di una seconda stagione, la Rai non si è ancora pronunciata, visti anche gli ascolti che non sono stati molto alti.