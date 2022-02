Bruno Canino e Antonio Ballista in concerto per due pianoforti il 24 febbraio a Bologna.

globalist

19 Febbraio 2022 - 22.26

di Giordano Casiraghi

Una complementarietà che si è protratta nei decenni. Il duo pianistico Canino – Ballista, ognuno con una storia personale importante, si ritrova insieme per un concerto straordinario giovedì 24 febbraio alle 20,30 presso la Sala Prof. Marco Biagi nel Quartiere Santo Stefano a Bologna. Sono loro a inaugurare la Stagione di Primavera 2022 di Conoscere la Musica. Quasi coetanei, con sessant’anni di carriera insieme il duo si è esibito in varie parti del mondo, nei teatri più prestigiosi, a cominciare dal Teatro alla Scala. A Bologna eseguiranno un raffinato programma con musiche di Debussy, Strawinsky, Satie, Milhaud. Nello specifico il programma comprende:

Claude Debussy (1862-1918), «Prèlude à l’après-midi d’un faune»; Igor Strawinsky (1882-1971) «Concerto per due pianoforti soli – Con moto / Notturno / Quattro variazioni / Preludio e Fuga»; Erik Satie (1866-1925) «Trois Morceaux en forme de poire avec une Maniére de Commencement, une prolongation du même et un en Plus suivi d’une redite»; Darius Milhaud (1892-1974) «Scaramouche, Vif / Modéré / Brazileira».

Antonio Ballista e Bruno Canino si incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe di pianoforte e spinti da voracità musicale pari solo alla loro curiosità, incominciarono a leggere insieme una grande quantità di musica. Si presentarono prestissimo in pubblico dando inizio ad una fortunata carriera che si è protratta fino ad oggi senza interruzioni. Nel campo della “Neue Musik” le loro esecuzioni ebbero un valore storico: la loro presenza fu fondamentale per la diffusione delle nuove opere e per la funzione catalizzatrice che esercitò sui compositori.

Il repertorio contemporaneo infatti si arricchì di molte composizioni dedicate al duo da Berio, Castaldi, Castiglioni, Corghi, Donatoni, Morricone, Mosca, Panni, Sciarrino, Sollima. Il concerto di Berio eseguito in prima mondiale a New York con la New York Philarmonic diretta da Boulez, la cui incisione discografica con la London Symphony sotto la direzione dell’autore valse al duo un prestigioso Music Critic Award e il recente concerto per due pianoforti e orchestra d’archi “Episodi per Ballista Antonio Canino Bruno“ é stato composto da Morricone in occasione del sessantesimo di attività del duo.

Il duo ha suonato sotto la direzione di Abbado, Boulez, Brueggen, Chailly, Maderna, Muti, con orchestre come BBC, Concertgebow, Israel Philarmonic, Filarmonica della Scala, London Simphony, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, New York Philarmonic.

Dallapiccola, Boulez, Kagel, Ligeti e Cage effettuarono concerti con il duo e Stockhausen collaborò personalmente in una lunga tournée di “Mantra”. Oltre ad una scelta vastissima di musica contemporanea, nel loro repertorio figura l’opera completa di Brahms, Debussy, Mozart, Rachmaninov, Schubert, Schumann e Strawinski.

È Piero Rattalino che di loro scrive: “Il Duo ha percorso con rispetto e amore il repertorio a quattro mani e per due pianoforti da Bach a Bartok, riuscendo a non ghettizzare né l’avanguardia né la storia. E questo è un raro merito: non mettere il presente in guerra col passato, o viceversa, significa concepire la musica come un continum storico in cui i valori umanistici prevalgono su tutto. E questo è fare della musica una ragione di vita.”

Biglietto intero 10 euro / ridotto 5 euro. Info biglietti a questo link. Per informazioni e prenotazioni al numero telefonico 331 8750957