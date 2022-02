Cochi Ponzoni: "A Raffaella Carrà non piaceva Massimo Boldi. Presto reunion con Renato"

globalist

18 Febbraio 2022 - 17.06

A ‘Domani è un altro giorno’, Cochi Ponzoni ha raccontato gli anni d’oro del suo duo comico con Renato Pozzetto, in cui hanno fatto la storia della televisione, e ha spiegato alla conduttrice Serena Bortone come mai i due hanno deciso di separarsi.

”Non mi sono mai pentito. La nostra separazione è stata determinata dal fatto che non volevamo fare la coppia cinematografica. Non era nelle nostre corde. A Renato hanno offerto di fare un film e a me un altro. Le nostre strade si sono divise per gli eventi della vita. In quel periodo imperversava un cinema dozzinale, alcune cose le ho fatte pure per motivi alimentari e poi ho detto basta”. Presto ci sarà una reunion con Pozzetto: “Siamo i sopravvissuti di un periodo importante di Milano e abbiamo inciso nella cultura dello spettacolo leggero”.

Cochi ha anche rivelato un aneddoto che riguarda la grande Raffaella Carrà, scomparsa l’estate scorsa, e l’attore Massimo Boldi: “Ha iniziato con noi, lo abbiamo portato in tv. Non lo voleva nessuno, a Raffaella Carrà non piaceva molto, ha cercato di cacciarlo ma noi lo abbiamo difeso”.