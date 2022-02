Brutta avventura per Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino5: "Sono viva per miracolo"

globalist

7 Febbraio 2022 - 17.48

Disavventura pericolosa per la giornalista di Mattino 5 Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, che questa mattina ha rischiato grosso a causa del fortissimo vento che ha provocato anche ingenti danni a Milano, con raffiche fino a 110 km/h.

Su Instagram, la conduttrice ha postato la foto dei danni causati da una tegola eradicata dal vento sul tettuccio della sua macchina, scrivendo: “Sono viva per miracolo”. Fortunatamente, i cristalli utilizzati sono sempre di tipo infrangibile, in che significa che, in caso di forte urto, il materiale generalmente si frammenta ma non esplode, restando in sede e garantendo la sicurezza degli occupanti del veicolo

“Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito”, ha scritto ancora la conduttrice