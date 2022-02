Sanremo, Drusilla Foer sbanca la rete e batte tutti con il record di citazioni

globalist

4 Febbraio 2022 - 10.55

Preroll

Fenomeno Drusilla Foer a Sanremo: l’alter ego di Gianluca Gori sbanca la rete.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Resta stabile il pubblico della rete per la terza serata del Festival di Sanremo con 1,2 milioni di utenti attivi che hanno generato un engagement di circa 6 milioni. #Sanremo2022 è ormai una tendenza, con quasi 700 mila tweet in pochissime ore e traina con sé tutti i momenti più salienti dell’Ariston.

Middle placement Mobile

Special guest della serata – rivela la web analysis condotta da Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale – accanto ad Amadeus, Drusilla Foer, che non solo registra oltre 30 mila citazioni in rete, tra cui circa 16 mila menzioni con l’hashtag #DrusillaFoer, ma ha ottenuto un sentiment positivo del 46%: ”eleganza e classe” hanno colpito gli spettatori digitali come anche quel pizzico di ironia che l’ha contraddistinta! In generale #Sanremo2022 sfiora quasi il 30% di sentiment positivo, superando anche la prima serata.

Dynamic 1

Al primo posto in tendenza su Twitter troviamo Emma con 76.400 tweet, a seguire Mahmod con 64 mila tweet, poi Elisa con 43.600 tweet. La presenza di Roberto Saviano ha portato un senso di responsabilità ricordando i giudici Falcone e Borsellino ed il coraggio degli uomini testimoni di giustizia ed il suo monologo ha generato un sentiment positivo del 29%. La serata crea comunque uno zapping televisivo portando tra le tendenze anche il Grande Fratello, ma non solo: le dichiarazioni di Crisanti sugli obblighi dei greenpass e sulle questioni legate al Covid19 hanno distratto parecchio. Entra nella classifica dei temi correlati con #Sanremo2022 Cesare Cremonini che passa in tendenza su twitter con 36 mila tweet che vanno sommati ai

2000 di chi nostalgicamente ha ricordato i #Lunapop. Mamhod e Blanco con la loro ”Brividi” stanno regalando davvero molte emozioni e la rete lo dimostra con un sentiment positivo complessivo di quasi il 47% con un +9,6% rispetto alla serata precedente.

Dynamic 2

Quanto alla classifica degli influencer più attivi in rete: al primo posto Pietro Morello, su TikTok che con il suo video riproduce ”brividi” realizzando quasi 100 mila like con un engagment di 64 mila e 762 condivisioni. Al secondo posto Ludovica Olgiati, sempre su TikTok che racconta il suo ”dietro le quinte” omaggiando la coppia Mahmod e Blanco e al terzo posto tornano i ”The Jackal” con la loro ”seconda serata” su Youtube. ”Le dichiarazioni del virologo Crisanti e la serata del Grande Fratello hanno sicuramente distolto parecchio l’attenzione per il pubblico social che ha fatto spesso zapping per restare sempre aggiornato sui vari scenari – commenta Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale – un lieve aumento degli utenti con età compresa tra i 35 e 44 anni, sempre con prevalenza femminile.