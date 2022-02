L'addio commosso a Paolo Graziosi della figlia Viola: "Le sue ultime parole sono state d'amore"

GdS

4 Febbraio 2022 - 17.05 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Paolo Graziosi se n’è andato pochi giorni fa, lasciando una lunga carriera cinematografica e teatrale dietro di sé: una passione ereditata dalla figlia, Viola Graziosi, attrice anche lei, che ha scelto di condividere con noi un commovente messaggio di addio per il padre: lo pubblichiamo di seguito:

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È difficile trovare le parole, c’è bisogno di tempo, di sedimentazione, di silenzio. Ma se c’è una cosa che desidero condividere è che se n’è andato nell’amore. Le ultime parole che mi ha detto al telefono con un filo di voce sono state “tu sei il mio amore!” E questo è un dono incommensurabile per una figlia. È un pilastro. E allora non posso che esprimere a mia volta amore e gratitudine verso un uomo e un artista che stimo profondamente e che rimane un esempio di rettitudine e dedizione. Era una persona molto intuitiva sia sulla scena che nella vita; a volte anche lungamente riflessiva, doveva “elaborare”, ma poi prevaleva l’istinto. Fino all’ultimo giorno ha onorato la vita nella sua concretezza : voleva leggere Repubblica, seguiva le votazioni Presidenziali, ci teneva tantissimo a La Lettura, l’inserto del Corriere, la pagina culturale. Ha combattuto con determinazione assoluta, e chissà forse non si è nemmeno reso conto che era pronto per la trasformazione…“e che combattere non vincere è l’abito degli eroi”, come dice la Medea di Luciano Violante che sto preparando in questi giorni. Nel dolore che sto affrontando so con certezza che la sua forza, il suo amore e il suo talento mi accompagneranno sempre.

*Viola Graziosi