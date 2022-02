Sanremo, Coletta: "Vorrei titolare questa serata invocando una risata liberatoria per tutti noi"

globalist

1 Febbraio 2022 - 12.44

Questa sera in diretta su Rai 1 inizierà il Festival della canzone italiana e il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nella consueta conferenza stampa del primo giorno della 72esima edizione ha affermato: “Esordiremo con una bellissima serata. Vorrei titolare questa serata invocando una risata liberatoria per tutti noi. Abbiamo bisogno di positività, è il Festival per tutti, a partire dalle canzoni, dagli ospiti”.

“Il livello musicale di quest’anno è molto ficcante – ha aggiunto Coletta – sia una serata liberatoria, anche il nostro corpo è stato imprigionato nel movimento in questo periodo .

“Auguro una serata di spensieratezza nonostante la consapevolezza di quello che vivremo”, ha concluso. “Torna in tv anche la terza parete: tanta umanità”.