Al Festival di Sanremo tornano pubblico, applausi e sorrisi

1 Febbraio 2022 - 21.55

Nell’attesa di un’accoglienza da star internazionali per i Maneskin, con riprese e telecamere respinte prima della loro salita sul palco, impazzano sui social i messaggi dedicati dal pubblico della rete e così gli applausi dal vivo del pubblico, che torna in presenza al teatro Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Un’apertura con il botto e con il misuratore della temperatura! Tra i primi artisti in gara Achille Lauro che si esibisce con l’Harlem Gospel Choir con la sua canzone “Domenica”. Poi Yuman si esibisce con “Mille Notti”, seguito da Noemi con “Ti amo e non lo so dire” e un iconico Gianni Morandi, che torna dopo dieci anni sul palco sanremese, con la sua canzone “Apri tutte le porte”, cantando “Fai entrare il sole, apri tutte le porte”.



