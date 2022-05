Giorgia Soleri si sfoga: "Non sono solo la fidanzata di Damiano dei Maneskin"

globalist

18 Maggio 2022 - 15.30

Giorgia Soleri si sfoga sui social, dopo esser stata presentata in un programma tv semplicemente con la dicitura di “fidanzata di Damiano dei Maneskin”. La giovane attivista, modella e influencer è stata ospite di un programma televisivo in cui ha parlato delle sue battaglie nel nome del women empowerment e per una proposta di legge sulla vulvodinia, patologia di cui soffre, ma anche del suo libro di poesie appena uscito, “La signorina Nessuno”.

Durante tutta l’intervista però, come hanno sottolineato molti fan della Soleri, l’attenzione è sembrata essere più rivolta al suo ruolo di compagna del frontman dei Maneskin, di cui più volte è stata mostrata l’immagine, che ai temi trattati dall’intervistata stessa.

E così dopo la diretta Giorgia ha cominciato a postare sulle sue storie Instagram i messaggi indignati dei suoi follower, commentando ironicamente lei stessa: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Måneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?!”.

Il “trattamento” riservato all’influencer non è piaciuto a nessuno: “Mi ha disturbato tanto la foto gigante di Damiano al centro dello studio proiettata durante l’intervista. Ho provato disagio e forte irritazione”, ha scritto qualcuno e ancora “Ho pensato leggendo la didascalia durante il servizio ma con tutto l’amore per Damiano ma sta meraviglia avrà un nome?”.

Poi, rispondendo ad un utente che scriveva di aver creduto che a soffrire di vulvodinia fosse Damiano la Soleri conclude scrivendo: “Oggi buttiamola in caciara e la chiudiamo così, perché sono troppo stanca fisicamente e mentalmente. A Roma è una bellissima giornata, è arrivata l’estate e il sole splende, io sono tornata a casa da poco (tra lavoro e commissioni) e sto leggendo un libro sdraiata sul divano con l’arietta fresca che entra dalla porta finestra aperta. E va bene così. Ma presto riaffrontiamo l’argomento, che di cose da dire ne ho fin troppe”.