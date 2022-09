Damiano dei Maneskin e la vittoria della destra: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese"

globalist

26 Settembre 2022 - 15.30

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha fatto sapere il suo punto di vista sui risultati elettorali che hanno visto trionfare Giorgia Meloni. Con una storia su Instagram, il cantante ha postato la prima pagina di Repubblica e la dicitura «Oggi è un giorno triste per il mio Paese». Subito dopo, anche la pagina della Cnn che ricorda che Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano più a destra dai tempi di Mussolini. Nella «storia» del cantante, da sempre impegnato con la sua band su tematiche sociali, ci sono anche immagini a sostegno delle ragazze in Iran che protestano da giorni contro il regime iraniano per l’uccisione di Mahsa Amini, la 22 anne morta il 16 settembre in carcere a Teheran, dopo l’arrsto della polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo.

