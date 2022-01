È morto Peter Bogdanovich, regista di 'Paper Moon' e 'Singapore'

globalist

6 Gennaio 2022

Preroll

È morto Peter Bogdanovich, regista, sceneggiatore, critico e attore. Aveva 82 anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Bogdanovich si è spento per cause naturali nella sua casa di Los Angeles. Di origini serbe ma nato negli Stati Uniti, Bogdanovich è stato nominato al Premio Oscar per l’Ultimo Spettacolo. Tra i suoi lavori più memorabili, ‘Ma papà ti manda sola?’ con Barbra Streisand, ‘Paper Moon’, ‘Singapore’.

Middle placement Mobile

Noto anche per le sue partecipazioni alla serie pluripremiato I Soprano.

Dynamic 1

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Antonia Bogdanovich a The Hollywood Reporter.