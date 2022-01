Diana del Bufalo, le scuse dopo le uscite sul vaccino: "Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso"

globalist

5 Gennaio 2022

Dopo la bufera social, arrivano le scuse: l’attrice Diana del Bufalo, nell’occhio del ciclone dopo aver dichiarato su Instagram di non essersi vaccinata su consiglio del medico, ha scritto un messaggio di scuse: “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole”.

“Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa” ha continuato.

Precisazioni che la Del Bufalo ha ritenuto opportuno fare per non dare adito a fraintendimenti: “Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione”. Quasi subito dopo l’attrice aveva voluto però specificare la ragione: “Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”.

Spiegazioni che però non sono bastate a placare la bufera e per questo si è vista “costretta” a pubblicare scuse ufficiali concludendo il suo post così: “Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore”.