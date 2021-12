Diana Del Bufalo: "Non mi vaccino perché me l'ha sconsigliato il medico". Ed è tempesta social

globalist

30 Dicembre 2021

Come lei ce ne sono molte. E comunque ci sarebbe da capire se ha avuto l’esenzione o se il medico di base (quale?) l’ha sconsigliata perché è contro i vaccini.

“Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base”.

L’attrice Diana Del Bufalo è finita nella bufera social per aver detto in una diretta Instagram che non si è vaccinata e non si vaccinerà perché così le è stato consigliato dal medico.

Alla pioggia di critiche e insulti che le sono piovute addosso dopo la diretta, con qualche eccezione di messaggi di appoggio e stima, l’attrice ha risposto con un messaggio nelle sue storie Instagram.

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto – ho da subito capito che ‘cerano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

“Chiaramente – ha aggiunto – gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo. Un abbraccio (virtuale)”, ha concluso.