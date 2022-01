Morandi rischia l'esclusione da Sanremo 2022, lui si scusa e la Rai lo 'perdona'

globalist

Tutto è bene quel che finisce bene e, comunque, perdere in big come Gianni Morandi sarebbe stato un brutto colpo anche per il festival di Sanremo.

Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto”. Si discolpa così Gianni Morandi sui social per l’errore involontario che gli ha fatto rischiare la squalifica dal 72esimo Festival di Sanremo. Il cantautore aveva diffuso involontariamente sulla sua pagina Facebook un video in cui si sentivano pochi secondi dell’inedito scritto da Jovanotti ‘Apri tutte le porte’.

“Questa volta l’ho fatta grossa”, ammette l’artista di Monghidoro ‘graziato’ da Amadeus e dalla Rai, come d’altronde è avvenuto l’anno scorso per Fedez e Francesca Michielin. “Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook- scrive il cantautore- un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto”.

E chiude con ironia Gianni che salirà sul palco del Teatro Ariston dopo esserne stato anche conduttore: “Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna (la moglie, ndr)”.

Il trambusto della mattinata

L’anno scorso Amadeus si era trovato in una situazione analoga con Fedez che, erroneamente in una stories su Instagram, aveva fatto ascoltare ai propri followers parte del suo brano per Sanremo. Ora ad essere a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 è Gianni Morandi.

Il suo brano ‘Apri tutte le porte’, infatti, è stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento del Festival.

Ora il caso è al vaglio del direttore artistico Amadeus il quale, l’anno passato, ha dovuto fare i conti con una situazione simile, ovvero la pubblicazione su Instagram per errore da parte di Fedez di alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell’Ariston. In quest’ultimo caso Amadeus decise poi di non applicare il regolamento spiegando che la durata del video non svelava il brano che manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento.