L'attacco al mercato di libri usati di Kiev dimostra la radicalizzazione di Putin per cancellare l'identità ucraina

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

19 Agosto 2026 - 20.59

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Gli ucraini continuano a demolire le raffinerie, in Russia, il deficit di carburante è diventato evidente, la prima volta, dopo gli attacchi di giugno, il governo russo aveva visibilmente mobilitato le riserve strategiche e lanciato acquisti massivi da paesi come l’India, ma, ed era evidente fin dall’inizio, che queste riserve non erano sufficienti.

Continuano anche a colpire i magazzini del “mercato” di Wilberries, che era già in debito per più di un trilione di rubli, ovvero mille miliardi, ma che, in tempo di pace, non è solo l’obiettivo distruggere questa azienda controllata da Putin, ma di mettere in rischio la banca, la BTB, la seconda banca della Russia, che si trova dietro Wildberries, una banca, anche, guidata da persone che appartengono al cerchio ristretto, e quindi, mette in pericolo il sistema bancario russo in toto.

Sapendo che il deficit ufficiale continua a crescere e ora è al 6,40%, le comparazioni con i deficit occidentali non si fermano alle cifre di questi deficit, ma alle tasse di interesse sui mercati, le tasse praticate per la Russia sono tre, o addirittura quattro volte, più importanti di quelle del West, perché le prospettive a lungo termine sono radicalmente diverse, e questo deficit ufficiale, ancora una volta, queste sono le cifre ufficiali russe, che sono sicuramente sottovalutate, non ha alcuna prospettiva, ha solo la prospettiva di diventare un abismo, la guerra sta rovinando la nazione, e la recessione sta già causando disastri.

In risposta, o in parallelo, è successo nello stesso giorno, o nella stessa notte, la Russia ha inviato tre missili balistici nel centro di Kiev, e questi missili erano puntati su:

non su un “mercato del mercato”, non su un impianto elettrico, o Dio sa cosa.

No, al più grande mercato di libri usati della città, il mercato “Petrovka”.

Era il più grande mercato di libri usati della città, e l’antico, ha più di trent’anni.

E’ bruciato tutto.

I missili sono caduti di notte, e, fortunatamente, non ci sono vittime civili.

Ci sono solo milioni, letteralmente milioni, di libri bruciati. E questo mercato, come ha sottolineato Denis Kazanskyi, aveva una peculiarità:

Era l’unico posto a Kiev dove si potevano acquistare libri russi, perché non si vendono più libri russi a Kiev, a causa della guerra.

Non hanno fatto questo per caso, ma in modo deliberato, puntando questi tre missili, che costano, se sono davvero “Iskander”, due o tre milioni di dollari ciascuno, in un posto dove ci sono solo libri, non libri, tra l’altro, ma anche negozi di antiquariato, mercatini di seconda mano. E questo mercato era già stato attaccato a giugno.

La guerra cancella in primis ogni forma identitaria.

L’Ucraina, a quel tempo, non aveva i mezzi per fermare i missili balistici, e, come sappiamo, Trump, che aveva promesso di permettere agli ucraini di produrre missili Patriot su licenza, ha infranto la sua promessa, come sempre. E così, ecco, l’Ucraina è assolutamente aperta ai missili.

Ci sarebbero da scrivere lunghi saggi su i crimini culturali di Putin contro l’Ucraina, la distruzione di monumenti, lo sfruttamento di siti archeologici, musei, ne ho parlato, ne parlerò di nuovo.

Un ricordo: l’1 agosto, quindici milioni di libri scolastici bruciati, a seguito di un attacco missilistico simile a Kharkov.

Questi sono crimini di guerra per i russi, classici.

La Russia di Putin è questa, lo dico e lo ripeto, una macchina di distruzione totale, e l’obiettivo di Putin è chiaramente quello di cancellare, non vedo nessun altro termine, tutto ciò che è ucraino.

Inutile che esponga come agisce una guerra, ne abbiamo diverse in atto, tra cui tre genocidi.

Abbiamo visto, alla cattura di Bakhmut, rapporti della televisione di Putin sulla loro grande vittoria, e, cantando la loro vittoria, una squadra televisiva ha trovato una scuola, ovviamente distrutta, una scuola la cui libri della biblioteca scolastica erano lì, tra le ceneri e il fango, libri in lingua russa. Le immagini ovviamente volute, non sono ritardate nella loro visione.

Il “mondo russo” di Putin ha e continua a distruggere, il vero mondo russo, il mondo dei libri e della cultura, un mondo che appartiene, senza alcuna incarica, alle persone che vivono lì, silenziosamente, in un mondo bilingue ma, per la maggior parte, parlano russo nella vita quotidiana.

Si potrebbe dire che, qui sono i libri distrutti, queste scuole abbandonate, sono stati danni collaterali. L’obiettivo dell’attacco non è stata la scuola di Bakhmut, ma Bakhmut stesso. Ma qual è l’obiettivo dell’attacco al mercato di Petrovka?

Mi sembra che sia un segno di una radicalizzazione ancora più forte, di nuovo, di una radicalizzazione che è già in corso, di un impeto inevitabile: ciò che questi missili balistici mostrano, è che siamo al punto di distruzione totale, e di una coscienza di sconfitta che spiega la autodistruzione:

ciò che rimane è una potenza della morte, e una volontà di morte.

Il regime di Putin, proprio come la Germania del 1945-1946, sta radicalizzando ancora di più, non cerca nemmeno di far credere alle persone che sta difendendo “i russi” o qualsiasi cosa. I missili lanciati hanno una precisione metrica di circa 10 mt, dicono che: “non lasceremo nulla.”

Sono l’immagine non solo di come Putin vorrebbe vedere l’Ucraina nella sua morte, ma anche di come vorrebbe vedere la Russia. Letteralmente, senza alcuna esagerazione, il giorno in cui morirà, il suo obiettivo sarà lasciare questo segno: monti di rovine, e, come simbolo, il samovar, senza tappeto, in mezzo alla fango nero.

E ci sono persone nel West, molte persone, persone che, tra loro stessi, pensano l’uno all’altro come nemici, che pensano che Putin abbia ragione, e che sta combattendo da solo contro tutti, contro gli imperialisti di tutto il mondo.

Persone che chiedono la pace e la disarmazione, e non vedono che l’unico che rifiuta la pace è Putin.

Chi non vede che le cose stanno per diventare ancora più violente.

Perché è stato scritto fin dall’inizio: ciò che Putin ha messo in moto è una spirale di distruzione totale, la spirale del caos, la spirale della morte.

Anche la sua, nessuno può dire quando.