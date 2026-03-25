La guerra perpetua d'Israele racchiusa in uno slogan: "Vivremo per sempre di spada"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

25 Marzo 2026 - 22.10

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A un certo punto della sua lunga, profonda, coraggiosa analisi storico-politica-identitaria, Zvi Bar’el, un grande del giornalismo israeliano e tra i solidi pilastri di Haaretz, scrive di un governo che ha come motto “Vivremo per sempre di spada”. Ecco, in quel motto c’è la svolta epocale d’Israele, il suo suicidio. La guerra non ha più niente a che vedere con la sicurezza, non è più di difesa. La guerra è una missione. Un fine. Uno stile di vita. È psicologia di una nazione.

Dalla guerra d’indipendenza all’Iran, la storia di Israele è un susseguirsi di battaglie

Scrive Bar’el: “Siamo disposti a sopportare gli allarmi in silenzio, a restare nei pressi dei rifugi e delle stanze di sicurezza, ad affollarci nei rifugi pubblici e persino a dormire in una stazione ferroviaria. Paralizzati dalla paura, scrutiamo gli edifici colpiti dai missili e sospiriamo per ogni israeliano ucciso o ferito. Ma stringiamo i denti e andiamo avanti, perché siamo cittadini obbedienti e ci è stato detto che non c’è guerra più giustificata di questa. Proprio come tutte le altre guerre che abbiamo combattuto.

A differenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non abbiamo il privilegio di fermare la guerra, di decidere: basta così, firmare un accordo con il nemico, concludere un accordo e andare avanti con le nostre vite. Questo perché per Trump un accordo è l’apice del successo, la prova incontrovertibile della superiorità della forza – l’unica cosa che ha reso possibile raggiungere un accordo di pace.

Ma in Israele, un accordo, che si tratti di un cessate il fuoco o di un accordo di pace, è considerato una grave sconfitta, un errore strategico che attesta la debolezza della leadership, dell’esercito e soprattutto di quell’anello più debole, il fronte interno.

I segni più evidenti della sconfitta sono stati gli Accordi di Oslo, con tutti i loro peccati; gli accordi di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Libano (che in realtà non sono stati rispettati); e persino l’accordo di pace con l’Egitto, la pietra angolare su cui poggiano i nostri accordi di pace con altri paesi arabi. Questo è visto come qualcosa che ci è stato imposto, qualcosa che abbiamo firmato in un momento di debolezza, un accordo che non ha eliminato la minaccia di guerra con l’Egitto. Mi vengono in mente anche gli Accordi di Abramo con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein: non hanno contribuito a costruire un “anello di fuoco” israeliano attorno all’Iran.

Ora un altro accordo minaccia Israele: quello che Trump potrebbe stare pianificando con l’Iran. Non c’è alcuna garanzia che vedrà mai la luce, ma Israele sta già presentando le “linee rosse” che l’accordo non deve superare e si sta preparando a combatterlo. Ciò che Israele esige è assoluto, permanente e noto in anticipo. E qualsiasi accordo che non sia all’altezza di ciò non vale la carta su cui è stato firmato.

Gli israeliani sono stati addestrati a vedere qualsiasi accordo come un preludio alla prossima guerra. Ciò è dimostrato dal termine “la campagna tra le guerre”, che riflette l’idea che le guerre siano uno stile di vita e richiedano una manutenzione costante, anche quando non esistono.

Il giornalista Israel Harel ha fornito la perfetta espressione di questa visione del mondo quando ha scritto con entusiasmo che “Israele ha la possibilità di concludere finalmente la sua Guerra d’indipendenza”. A suo avviso, nemmeno la Guerra d’Indipendenza, la più giustificata di tutte le guerre, è ancora finita.

E si può tranquillamente supporre che non finirà nemmeno se l’Iran fosse in ginocchio, Hezbollah svanisse e Hamas scomparisse dal mondo. Questo perché la battaglia per assicurarsi l’intera Terra d’Israele continuerà a esistere, così come la battaglia sul carattere di questo paese senza confini, che si sta espandendo come una macchia in alcune parti del Libano e della Siria.

È così che il governo israeliano è riuscito a trasformare la guerra in una realtà assoluta, permanente e certa – una realtà assente dagli accordi di pace. È un’alternativa davvero degna alla vittoria totale.

Israele ha davvero nemici accaniti, e ce ne sono parecchi. E le guerre non sono un hobby; a volte sono una necessità inevitabile. Ma creare una mentalità che rifiuta la fattibilità degli accordi e li vede semplicemente come complotti il cui unico scopo è quello di offuscare i nostri sensi distrugge lo scopo stesso di avere una politica civile.

Un governo che adotta lo slogan «vivremo per sempre di spada», che vede in Sparta un ideale a cui aspirare e si aggrappa con tutte le sue forze alla guerra come stile di vita preferito, sta accecando i propri cittadini impedendo loro, sotto la minaccia di essere accusati di tradimento, persino di sognare una situazione in cui la guerra sia una necessità temporanea seguita da una nuova pagina.

Questa manipolazione genetica del nostro DNA nazionale non sta solo plasmando lo stile di vita degli israeliani; li ha anche resi completamente dipendenti dal governo, che si considera l’unico protettore della nostra stessa esistenza.

E poi ci sono quelli che definiscono “primadonne” i cittadini che stanno attraversando un periodo difficile in questi giorni, come ha fatto all’inizio di questo mese uno psichiatra ospite in un dibattito su Channel 12 News. In questa situazione, essere una “primadonna” – cioè qualcuno che brama pace e tranquillità – è una missione civica suprema intesa a ricordare a tutti quale sia realmente lo scopo dello Stato”, conclude Bar’el.

Da incorniciare.

Lo stesso dicasi per la riflessione, sempre dalle colonne del quotidiano progressista di Tel Aviv, di Dmitry Shumsky.

Shumsky demolisce la narrazione mainstream, in Israele e rilanciata dagli ultras di Netanyahu in Italia, secondo cui la guerra al brutale regime degli ayatollah era un regalo ai coraggiosi iraniani che si erano mobilitati, rischiando la vita, per reclamare libertà e giustizia. Secondo questa fake-narrazione, l’attacco all’Iran sarebbe stata una sorta di guerra di liberazione dal regime teocratico-militare.

È vero l’esatto contrario. E Shumsky lo spiega molto bene.

Così: “In un articolo pubblicato il 3 marzo sull’edizione ebraica di Haaretz, Akiva Novick ha espresso la sua indignazione per quello che gli sembrava un paragone esagerato, comune nel discorso di sinistra, tra il carattere sempre più religioso di Israele e l’estremismo islamista dello Stato degli ayatollah.

Tuttavia, anche se si condividono le sue riserve, vale la pena riconoscere che l’analisi comparativa delle società e degli Stati-nazione – che deve considerare non solo le somiglianze dei soggetti ma anche le loro differenze – potrebbe aiutare a comprendere il comportamento dei membri di diversi gruppi nazionali che affrontano sfide esistenziali simili.

Ad esempio, per cercare di rispondere a una domanda che molti israeliani si pongono: perché gli oppositori del regime degli ayatollah non stanno approfittando del successo dell’attacco americano-israeliano e non scendono in piazza? – Gli israeliani farebbero bene a guardarsi allo specchio e a chiedersi come si comporterebbero in circostanze simili. Cioè, sotto il dominio di un governo dispotico e oppressivo e allo stesso tempo di fronte a una minaccia militare esterna che mira a infliggere un colpo mortale alla spina dorsale della nazione.

Vale la pena ricordare cosa è successo alla protesta popolare contro la riforma giudiziaria dopo il 7 ottobre: i suoi partecipanti l’hanno abbandonata all’unisono per la guerra contro l’organizzazione terroristica nazionalista-islamista dei mangiatori di morte, che almeno nelle sue fasi iniziali è stata percepita dalla maggior parte degli israeliani come una guerra esistenziale giustificata.

A differenza del governo kahanista e bibi-ista in Israele, il regime dell’ayatollah è carnefice nei confronti del proprio popolo. Pertanto, è chiaro che l’intensità dell’odio nei suoi confronti tra i suoi oppositori in Iran è incommensurabilmente maggiore del livello di avversione verso Netanyahu tra i suoi oppositori.

Tuttavia, a causa della natura spudoratamente imperialista della guerra americano-israeliana contro l’Iran, è ragionevole supporre che i patrioti iraniani che rispettano se stessi e la propria nazione potrebbero temporaneamente superare il loro disgusto per il regime e sostenerlo nella lotta contro i nemici esterni che mirano apertamente a rendere l’Iran uno stato vassallo degli Stati Uniti, proprio come nella guerra contro Hamas, gruppi come Brothers and Sisters in Arms hanno reindirizzato le loro energie dal fronte interno a quello esterno nonostante il loro disgusto per il governo del male.

E infatti, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz continuano a ripetere slogan vuoti e ipocriti sulla “liberazione del popolo iraniano dal giogo dell’oppressione”, dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump immediatamente prima e durante la guerra, è chiaro che il suo obiettivo principale è impedire all’Iran di avere qualsiasi possibilità di minacciare l’egemonia regionale israeliana in Medio Oriente.

Inoltre, Trump ha chiarito che l’Iran non ha bisogno di diventare una democrazia, ma piuttosto principalmente una “Trumpocrazia”, come il modello venezuelano: il prossimo leader dell’Iran, ha sottolineato, deve essere accettabile – per lui. Il parallelo con il Venezuela affascina Trump soprattutto per la componente petrolifera, e quindi il suo messaggio in materia non potrebbe essere più chiaro: quando recentemente gli è stato chiesto dalla NBC se vorrebbe vedere gli Stati Uniti appropriarsi del petrolio iraniano, ha risposto: «Guardate il Venezuela. Ci si è pensato, ma è troppo presto per parlarne».

Alla luce di aspirazioni non celate come quella di minare la sovranità della nazione iraniana, accompagnate da un discorso umiliante e condiscendente, non occorre essere un sostenitore del regime degli ayatollah per identificarsi con il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, il quale, in risposta alle audaci presunzioni di Trump sul suo coinvolgimento nell’elezione della Guida Suprema, ha affermato che «il destino dell’Iran sarà determinato esclusivamente dalla fiera nazione iraniana, e non dalla banda di Epstein».

In effetti, qualsiasi persona morale e perbene che rifiuti il calpestamento della dignità umana e dell’onore della propria nazione deve concordare con l’affermazione di Qalibaf, che in un mondo guidato dalla moralità di Trumpo-Bibi non può più essere data per scontata.

Pertanto, anche se gli oppositori sanno benissimo che il regime, di cui Qalibaf fa parte, calpesta da anni il diritto del popolo iraniano a determinare il proprio destino, ora sono portati a dire a se stessi che, prima di cacciare la banda degli ayatollah, dobbiamo bloccare l’aggressione sfrenata contro il popolo iraniano da parte della banda di Trump e Netanyahu.

Aggiungiamo a ciò la ragionevole ipotesi che l’arroganza signorile di Trump possa risvegliare tra gli iraniani il ricordo traumatico della destituzione del governo democratico di Mohammad Mossadeq nel 1953 in un colpo di Stato pianificato dagli Stati Uniti con il sostegno della Gran Bretagna – proprio come il massacro del 7 ottobre, sebbene molto diverso, ha risvegliato tra gli israeliani il trauma dell’Olocausto.

Non sorprendetevi se si scoprisse che non è solo la paura del regime dell’Ayatollah a impedire il rinnovo della rivolta, ma anche la riluttanza a collaborare con l’imperialismo americano e le sue propaggini nella regione, il cui obiettivo non è liberare la nazione iraniana ma soggiogarla nuovamente.

Le uniche persone che potrebbero seriamente pensare che l’estensione di una guerra con dubbie finalità autoritarie incoraggerebbe gli oppositori del regime a rinnovare le proteste democratiche sono quelle che, per cieca arroganza e distacco dalla realtà, attribuiscono agli iraniani quella che nel corso della storia è stata spesso definita «mentalità da schiavi».

Il regime è stato duramente colpito dagli Stati Uniti e da Israele, e questo di per sé è certamente una notizia positiva. Tuttavia, affinché possa essere rovesciato dall’interno dalle forze che cercano la libertà, è necessario fermare immediatamente la guerra imperialista e perdente, che ora costituisce un ostacolo significativo a una rivolta”, conclude Shumsky.

Parole sante. Parole di verità.