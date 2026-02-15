Israele è l'unico paese 'occidentale' che sostiene un sistema educativo che pratica razzismo e discriminazione

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

15 Febbraio 2026 - 22.33

ATF

Un regime bellicista si nutre di parole, oltreché di piombo, bombe e tutti gli strumenti che danno morte. Parole usate per stravolgere la realtà, per costruire una narrazione che, a suo piacimento, un giorno edulcora e l’altro ingigantisce. Per farlo ha bisogno di militarizzare i media, trasformandoli in una potente macchina propagandistica. E ha bisogno di fare della scuola una caserma di apprendimento a uso e consumo di chi fomenta odio, razzismo e culto di una razza superiore. Di cosa si tratti lo chiariscono tre importanti contributi che impreziosiscono il quotidiano che ogni giorno è coscienza critica d’Israele: Haaretz.

È stato un massacro, non una serie di “incidenti”

Scrive Israel Harel: “La commissione per l’istruzione della Knesset ha recentemente discusso un disegno di legge per commemorare il 7 ottobre 2023. Durante la discussione sono emerse controversie non solo su come commemorare l’evento, ma soprattutto sul linguaggio che lo Stato dovrebbe scegliere per descriverlo.

Il titolo della legge dovrebbe includere la frase “il massacro del 7 ottobre”, ovvero ciò che è realmente accaduto quel giorno, che cadeva durante la festività di Simhat Torah, oppure il peggior disastro nella storia del Paese dovrebbe essere descritto come “gli incidenti di Simhat Torah”?

Il termine “massacro” riflette il riconoscimento pubblico e morale da parte dello Stato di ciò che, disastrosamente, è realmente accaduto. Il termine attenuato “incidenti” era usato dalla comunità ebraica nell’Israele pre-statale, che all’epoca contava solo 400.000 persone, quando era sotto il continuo attacco degli arabi tra il 1936 e il 1939.

La comunità indifesa subì, tra le altre cose, attacchi sulle strade, rapimenti e incendi dolosi. Fu solo allora, con grande ritardo, che iniziò a organizzare forze difensive come le compagnie di campo della milizia Haganah e la nascente Etzel.

Definire il 7 ottobre “incidenti” come se fosse stato un fallimento inevitabile in un momento in cui la comunità era priva di forze difensive, significa negare la realtà. Il 7 ottobre è stato un grave fallimento da parte di un grande esercito con capacità di combattimento quasi illimitate – certamente rispetto a Hamas – e da parte del governo durante il cui mandato abbiamo subito un disastro peggiore di qualsiasi altro il Paese avesse mai conosciuto fino a quel giorno amaro.

Ciò ricorda una precedente distorsione: la decisione del governo di chiamare ufficialmente la guerra contro Hamas la Guerra di Redenzione, l, o in ebraico, Milhemet Hatekuma. Il nome ebraico, che si traduce come “guerra della rinascita”, ricorda uno dei nomi (corretti) della Guerra d’Indipendenza.

Per il popolo ebraico, soprattutto dopo l’Olocausto, c’è stata una rinascita, sia fisica che politica. Ma nella guerra contro Hamas, la rinascita era evidente e in nessun momento – anche se gli assassini di Hamas fossero riusciti a raggiungere Be’er Sheva o la base aerea di Tel Nof – c’era il pericolo che questa rinascita potesse essere invertita.

Un linguaggio accurato, soprattutto nella legislazione, non è solo una questione di semantica, ma plasma la coscienza nazionale. Di conseguenza, l’uso del termine “incidenti” attenua la realtà di omicidi deliberati e brutali e riduce la responsabilità degli assassini e degli stupratori.

E, come corollario, perdona anche coloro i cui fallimenti hanno reso possibile il massacro e forse offre persino al governo un’occasione per eludere il proprio dovere di istituire una commissione d’inchiesta statale. Un massacro richiederebbe una commissione di questo tipo. Ma “incidenti”? Non sono poi così terribili.

Lo Stato deve commemorare il 7 ottobre per le generazioni future in tutta la sua gravità, e in particolare i crimini degli assassini. Se il titolo della legge li definisce semplici “incidenti”, il governo non solo sta attenuando ciò che è realmente accaduto, ma sta anche minimizzando la ferocia di Hamas (così come la propria colpa).

Il termine “incidenti” è vago, come se si trattasse di episodi di violenza tollerabili.

Ma il 7 ottobre, come tutti ricordiamo, è stato un brutale attacco pianificato senza precedenti nella guerra centenaria tra gli arabi e noi. È stato un omicidio di massa per il gusto di uccidere. Di conseguenza, la parola giusta è “massacro”. E quando lo Stato offusca questo concetto, indebolisce il significato morale, giuridico e, non da ultimo, storico del crimine.

Attenuare il linguaggio per il pubblico interno – una mossa il cui obiettivo è ridurre la portata della responsabilità dell’esercito e del governo – lo attenuerà anche per le persone all’estero. Una memoria nazionale che non è accurata nel suo linguaggio non solo mette in pericolo la verità storica, ma mina anche il nostro giudizio morale sul nemico che ha perpetrato il massacro”

Ora più che mai, il nostro compito come educatori in Israele è quello di condannare il razzismo e la violenza

A sostenerlo con forza è Dan Sagiv, preside della Thelma Yellin High School for the Arts di Givatayim.

Racconta Sagiv: “Martedì Nahar Siddhi, uno studente del dodicesimo anno della mia scuola, è stato aggredito violentemente da un passante. La sua unica colpa era quella di trovarsi in strada con i suoi amici e di aver osato esprimere solidarietà per le difficoltà che la comunità araba in Israele sta vivendo in questo momento. Nahar è il sale della terra. Ama Israele e da anni lotta per il carattere del Paese. Come un combattente veterano, ha scherzato e mi ha detto che è abituato alla violenza dei teppisti che non sono disposti ad ascoltare opinioni etichettate come “di sinistra” o “kaplaniste”.

E cosa posso dire a Nahar? Cosa posso dire ai suoi amici del 12° anno? Come possiamo noi, in qualità di educatori, infondere speranza nei giovani di una società democratica funzionante, quando ovunque guardano vedono una violenza crescente e incontrollata?

Sembra che non passi giorno senza che si verifichi un episodio di violenza nelle scuole. Proprio la settimana scorsa, un gruppo di studenti di Sakhnin è stato aggredito per motivi razziali durante una normale gita scolastica. Alla scuola Hof HaCarmel, il preside Eldad Porat è stato aggredito perché ha sollevato la questione dell’escalation di violenza dei coloni in Cisgiordania negli ultimi due anni.

Negli spazi pubblici e nei media, sentiamo mattina, mezzogiorno e sera politici e opinion leader denigrare le minoranze. Gli slogan kahanisti, soprattutto dopo il 7 ottobre, sono entrati nel mainstream. Ciò che un tempo era considerato marginale è ora accettato e normalizzato al punto che la violenza contro la società araba o al suo interno è percepita da parte dell’opinione pubblica come moralmente accettabile.

Essendo cresciuto in Israele negli anni ’80, faccio fatica ad accettare la perdita dei valori fondamentali che ci hanno caratterizzato a lungo. Il razzismo era sempre stato fuori discussione e la violenza contro le minoranze era respinta con disgusto. Non più. Negli ultimi due anni, le redini sono state allentate in Cisgiordania i e ciò che sta accadendo lì riecheggia nei media. In una situazione del genere, non c’è da stupirsi che la violenza razzista stia già bussando alla nostra porta ovunque.

Il pestaggio subito da Nahar non è quindi sorprendente. Il mio shock deriva dal fatto che nessuno si scandalizza più se un ragazzo viene aggredito fisicamente per aver espresso un’opinione percepita come “di sinistra”.

Il ruolo di un educatore in un momento come questo è quello di ricordare e ricordare ai miei studenti che dobbiamo condannare categoricamente la violenza e il razzismo. Oggi non è un compito facile. Il discorso acceso, polarizzante e violento è ovunque, anche all’interno della scuola che dirigo.

Come educatori, abbiamo il difficile compito di non restare in disparte. Dobbiamo respingere con fermezza qualsiasi manifestazione di discorsi razzisti e violenti. In vista delle prossime elezioni, dobbiamo assicurarci che quando invitiamo personaggi pubblici a parlare nelle scuole non invitiamo coloro che esprimono posizioni che negano i valori umanistici alla base della nostra definizione di uno Stato ebraico sano, che si sforza di essere una società modello.

Non saremo mai una società modello se rimaniamo indifferenti alla normalizzazione del discorso estremista e abbiamo paura di opporci. Tutti gli educatori devono lavorare per ridefinire i confini del discorso e condannare assolutamente qualsiasi espressione di violenza, razzismo e kahanismo”.

Israele è l’unico Paese occidentale in cui le scuole tollerano il razzismo e l’arretratezza

A denunciarlo è Nehemia Shtrasler: “Questa scandalosa discriminazione si ripete anno dopo anno. Questa volta sono state circa 100 ragazze sefardite haredi a essere respinte quando hanno cercato di iscriversi ai seminari controllati dalla corrente ultraortodossa lituano-ashkenazita, e hanno dovuto rimanere a casa quando la settimana scorsa è iniziato l’anno scolastico. Ai presidi non piacevano i loro cognomi e il colore della loro pelle. Queste scuole hanno una quota per il numero di ragazze sefardite che sono disposte ad accettare, circa il 30%, e non sono disposte ad accoglierne altre. Non va dimenticato che queste ragazze sono solo la punta dell’iceberg: centinaia di altre sono state respinte nelle stesse circostanze, ma hanno scelto di rimanere in silenzio. È troppo imbarazzante.

La stessa cosa accade ai ragazzi sefarditi che cercano di iscriversi alle yeshivot ashkenazite più elitarie. Anche in questo caso c’è una quota del 30% circa e anche i ragazzi subiscono discriminazioni.

A Bnei Brak circola una barzelletta su un ragazzo sefardita che cerca di entrare nella prestigiosa yeshiva di Ponevezh. Egli dice al rosh yeshiva: “Voglio una yeshiva ashkenazita”, al che quest’ultimo risponde: “Anch’io”, e lo manda via.

La richiesta di yeshivot ashkenazite deriva dal loro prestigio e dalla loro storia. Il leader del partito Shas Arye Dery e tutti i figli del rabbino Ovadia Yosef hanno frequentato yeshivot ashkenazite. Dery si è assicurato che i suoi figli e nipoti facessero lo stesso e ha preferito che anche gli uomini che avrebbero sposato le sue figlie facessero lo stesso.

Yosef e Dery hanno creato una rete educativa separata per i mizrahim, ma non sono mai riusciti a portare le loro yeshivot ai livelli più alti. Hanno anche perso sul piano ideologico contro i rabbini ashkenaziti estremisti, trasformando un ebraismo sefardita moderato e accessibile nell’immagine di un ebraismo ashkenazita super-estremista.

Il razzismo è profondamente radicato nella società Haredi. Persino il presidente di Degel Hatorah, il parlamentare Moshe Gafni, non ha problemi a giustificare la palese discriminazione nei confronti delle ragazze sefardite. Ha invitato i capi dello Shas ad aprire più seminari propri, in modo che le istituzioni ashkenazite non siano costrette ad accettarne altre.

Mentre i matrimoni tra ashkenaziti e sefarditi sono comuni tra gli israeliani laici, per gli haredim i matrimoni “misti” non esistono affatto. Il sistema di combinazione dei matrimoni garantisce che ciò non accada. Se un uomo ashkenazita e una donna sefardita infrangono la regola, la famiglia ashkenazita sarà definita “strana” e i fratelli dello sposo ne soffriranno perché i matchmaker non saranno più in grado di trovare loro coniugi “di prima scelta”. I figli di matrimoni ‘misti’ avranno difficoltà a iscriversi alle scuole. Dopotutto, sono “metà e metà”, che Dio abbia pietà.

Anche gli israeliani laici sono responsabili di questa situazione. È lo Stato che ha permesso la creazione di due sistemi educativi paralleli al servizio della comunità Haredi. Si inizia dalla scuola materna, si prosegue con la scuola elementare e si arriva alla scuola superiore (yeshivot per i ragazzi, seminari per le ragazze) e si trova la sua espressione finale nei kollel per gli uomini sposati.

Queste reti educative sono generosamente finanziate dallo Stato con 4 miliardi di shekel (1,2 miliardi di dollari) all’anno, anche se sono ideologicamente opposte allo Stato e ai suoi valori. Il compito delle loro scuole è quello di formare elettori remissivi che, il giorno delle elezioni, voteranno solo per Shas o United Torah Judaism, perché dipendono dai legislatori ultraortodossi per ottenere sussidi statali, sconti e sovvenzioni.

L’assurdità inizia con il fatto che il governo finanzia reti educative private controllate dai partiti politici. Invece di un’istruzione pubblica basata sull’uguaglianza, abbiamo un’istruzione di basso livello e di parte che discrimina in base all’etnia e nega alle donne qualsiasi ruolo nella politica.

Israele è l’unico paese occidentale che sostiene un sistema educativo che appoggia il razzismo e la discriminazione e che mina i suoi valori di istruzione, lavoro, servizio militare e democrazia. È un sistema che ci trasformerà in un paese povero e arretrato. Come politica, è suicida”, conclude Shtrasler.

Il “suicidio di Israele”, per usare il titolo del bellissimo libro di Anna Foa, passa anche per le scuole.