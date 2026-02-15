I democratici Usa aprono le porte all'Europa: "Trump se ne andrà e noi saremo partner solidali"

globalist Modifica articolo

15 Febbraio 2026

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è stato al centro dell’attenzione al vertice sulla sicurezza di Monaco, mentre i leader europei si chiedevano con apprensione quale tono avrebbe adottato nel suo intervento di sabato.

Anche se il discorso non ha completamente dissipato le loro preoccupazioni, è stato interpretato come un segnale di rassicurazione per gli alleati: nonostante i rapporti tra Stati Uniti ed Europa possano essersi incrinati sotto la presidenza di Donald Trump, non sono destinati a rompersi.

Rubio non è stata però l’unica voce politica americana presente alla conferenza. E anche se il suo intervento non fosse stato accolto positivamente — ad esempio se avesse criticato duramente gli europei come fece l’anno scorso il vicepresidente JD Vance — altri politici statunitensi si sono impegnati a trasmettere un messaggio rassicurante: questa fase passerà.

«Se c’è qualcosa che posso comunicare oggi», ha detto venerdì il governatore della California Gavin Newsom durante un evento della conferenza, «è che Donald Trump è temporaneo. Tra tre anni non ci sarà più».

Newsom era solo uno dei numerosi legislatori e governatori americani presenti, tra cui diversi democratici che potrebbero concorrere alla candidatura presidenziale del loro partito nel 2028.

Molti hanno sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a essere un partner solido per l’Europa — messaggi simili a quelli di Rubio, ma senza le sue critiche sul presunto declino culturale del continente.

«Siamo qui per rassicurare sul fatto che comprendiamo quanto siano importanti i nostri alleati europei», ha dichiarato la senatrice democratica Jeanne Shaheen del New Hampshire.

Anche il senatore repubblicano Thom Tillis ha espresso un concetto simile, osservando che Stati Uniti ed Europa non sono in una “guerra civile” e invitando gli alleati americani a non lasciarsi travolgere dalla “retorica della politica statunitense”.

Negli ultimi tempi, però, è stato più difficile ignorarla: Trump ha imposto pesanti dazi commerciali a molti partner degli Stati Uniti e lui e alcuni dei suoi principali collaboratori hanno espresso apertamente l’intenzione di ridisegnare l’ordine internazionale, fare maggiore uso della potenza militare americana e concentrare la politica estera sull’emisfero occidentale.

Le ambizioni del presidente sulla Groenlandia — ribadite prima di lasciare la Casa Bianca per un fine settimana in Florida — sono state tra gli esempi più sorprendenti di questo cambiamento nella visione americana.

La tendenza di Trump a spingersi oltre i limiti del potere presidenziale non riguarda solo la politica estera. Diversi democratici a Monaco hanno affrontato anche questioni interne.

Il senatore della Virginia Mark Warner ha avvertito che le proposte del presidente di nazionalizzare le elezioni e imporre requisiti severi di identificazione degli elettori tramite ordine esecutivo metterebbero a rischio la libertà e la correttezza delle elezioni di metà mandato di novembre.

«Non avrei mai pensato di dirlo nell’America del 2026», ha affermato.

Trump ha difeso queste iniziative — così come il SAVE Act, che introdurrebbe per legge un obbligo nazionale di identificazione degli elettori — sostenendo che siano popolari tra la maggioranza degli americani e necessarie per prevenire frodi elettorali.

I senatori Mark Kelly ed Elissa Slotkin, recentemente finiti sotto i riflettori dopo un tentativo fallito del Dipartimento di Giustizia di incriminarli per un video in cui invitavano i soldati statunitensi a ignorare ordini “illegali”, hanno commentato la situazione politica del Paese.

Gli Stati Uniti, ha detto Slotkin, stanno «attraversando qualcosa di profondo», aggiungendo: «Ne usciremo».

La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è stata una delle figure più seguite della conferenza dopo Rubio. Nel suo intervento ha collegato la crescente disuguaglianza economica — tema centrale della sua agenda politica sin dalla sua elezione al Congresso nel 2018 — all’ascesa dei governi autoritari.

«È fondamentale mettere in ordine le nostre economie e garantire miglioramenti concreti per la classe lavoratrice», ha detto. «Altrimenti rischiamo di finire in un mondo più isolato, guidato da autoritarismi che non offrono risultati alle persone comuni».

Ocasio-Cortez, considerata tra i possibili candidati democratici alla Casa Bianca, ha anche evidenziato i rischi dell’esposizione internazionale: in un momento della conferenza ha avuto difficoltà a rispondere a una domanda sull’eventuale difesa di Taiwan in caso di invasione cinese.

Pur provenendo da un’area diversa del Partito Democratico, la sua idea che le democrazie occidentali debbano offrire un’alternativa credibile ai regimi autoritari richiama posizioni espresse in passato da Joe Biden.

Trump, con la sua politica estera “America First” e l’insistenza sulla difesa della cultura occidentale, propone invece una visione del mondo molto diversa. Nel 2024 una parte significativa degli americani lo ha riportato alla Casa Bianca, dando inizio a un anno turbolento in cui il discorso duro di Vance a Monaco è stato solo l’inizio.

Se Rubio ha contribuito ad attenuare alcune tensioni, i democratici presenti alla conferenza hanno cercato di offrire un contrappeso più netto.

«In questo momento l’Europa vuole semplicemente che gli Stati Uniti facciano meglio», ha detto il senatore dell’Arizona Ruben Gallego. «Questa conferenza è stata utile per rassicurare gli alleati. A volte bisogna ricordare che non c’è solo Trump. Noi siamo ancora qui».