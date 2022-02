La denuncia di Ocasio-Cortez: "Rischio reale che tra 10 anni non ci sia più democrazia negli Usa"

globalist

15 Febbraio 2022 - 17.44

Trump il golpista e i repubblicani eversori. Il rischio esiste.

Per Alexandria Ocasio-Cortez crede che vi sia “un rischio reale” che tra 10 anni non esista più la democrazia negli Stati Uniti. In un’intervista con il New Yorker, la leader della sinistra dem denuncia le manovre che i repubblicani stanno conducendo in diversi Stati per limitare l’accesso al voto come “gli spari di inizio” di una vera e propria guerra al sistema democratico, che potrebbe far tornare l’America indietro a leggi che minano il diritto di voto delle minoranza.

“Non abbiamo molto tempo, il presidente Biden non sta usando il suo potere esecutivo quanto sarebbe necessario fare”, ha aggiunto, spiegando che si sta esaurendo a tempo a disposizione dell’amministrazione democratica e della maggioranza democratica al Congresso per approvare una legge per proteggere il diritto di voto.

Riguardo alle fosche previsioni per il futuro politico in America, la democratica afferma che “il rischio è che avremo un governo che si presenta come democratico, pretende di esserlo, ma non lo è”. E spiega che si stanno vedendo già i primi segnali “in particolare nelle aree dove il potere repubblicano è minacciato da cambiamenti demografici ed elettorali”.