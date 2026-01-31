Il j'accuse di Olmert: "Smotrich e i suoi simili stanno preparando il terreno per il prossimo omicidio politico"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

31 Gennaio 2026 - 20.26

ATF

Ehud Olmert è un politico moderato. Un politico perbene. Tra i leader storici del Likud, agli antipodi di colui che negli anni ha trasformato il partito che fu di Begin, Shamir, Sharon, Rivlin, dello stesso Olmert, nel proprio feudo dove non esistono spazi se non per i fedelissimi cortigiani di “King Bibi”: Benjamin Netanyahu.

Ehud Olmert è stato Primo ministro in tempi di guerra. Nella seconda guerra in Libano. Ha preso decisioni gravi, ma non si è mai spinto fino al punto di perseguire e proseguire una guerra per proprio tornaconto personale. La guerra come assicurazione per la propria vita politica. Olmert, 12° Primo ministro d’Israele, non ha mai flirtato, tantomeno sdoganato e ancor meno portato al governo l’estrema destra fascista.

Una destra che pur di restare al potere è disposta a tutto- Anche all’omicidio politico.

Smotrich e i suoi simili stanno preparando il terreno per il prossimo omicidio politico

È il grido d’allarme che Olmert declina nel suo articolo per Haaretz.

Scrive Olmert: “Subito dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha parlato questa settimana a un gruppo di parlamentari del Sionismo Religioso, il suo gruppo di interpreti è stato chiamato a spiegare cosa intendesse dire esattamente. Secondo loro, Smotrich non intendeva davvero “investire” il presidente della Corte Suprema Isaac Amit. Sebbene, secondo il ministro, Amit sia una persona “violenta e spietata” che sta rubando la democrazia israeliana e “il risultato sarà che lo investiremo”, gli interpreti ipocriti e moralisti hanno spiegato che non si trattava di un’immagine fisica, reale o pratica, ma allegorica.

Ma ciò che Smotrich ha detto è ciò che qualsiasi persona ragionevole ha capito: è un invito all’omicidio, all’eliminazione fisica. dei consulenti legali, dei custodi delle istituzioni di uno Stato di diritto e di tutti coloro che stanno nelle strade e nelle piazze delle città e protestano contro i teppisti che governano il Paese.

Ciò che è strano è il fatto che la gente si sorprenda quando sente cose del genere. Cosa c’era di così inaspettato nelle parole pronunciate da Smotrich e dai suoi amici? Non hanno forse detto cose simili sul procuratore generale Gali Baharav-Miara, l’ancora solida, coraggiosa e stabile che preserva ciò che resta dei principi fondamentali del regime democratico che caratterizza Israele da tempo immemorabile? Anche lei, come Amit, è in pericolo immediato di eliminazione, di omicidio.

Non c’è modo di evitare di dire queste cose dure. La banda violenta e teppista che oggi governa il Paese pensa esattamente ciò che ogni persona ragionevole capisce quando sente cose del genere. Vogliono sangue, non vogliono una controprotesta. E questo è già successo nello Stato di Israele: un primo ministro è stato assassinato dopo che avevano portato la sua “bara” per le strade della città in preparazione psicologica all’atto, dopo averlo raffigurato vestito con l’uniforme di un ufficiale delle SS naziste, dopo aver emesso una sentenza di ‘din rodef’ contro di lui (din rodef – letteralmente, legge dell’inseguitore – è il principio religioso ebraico che giustifica l’uccisione di qualcuno che intende ferire o uccidere un’altra persona). Uno di loro ha estratto una pistola. In questo caso si trattava di Yigal Amir. Avrebbe potuto essere uno qualsiasi degli altri che hanno ballato di gioia quando il primo ministro Yitzhak Rabin è stato assassinato”.

Una tragica storia che rischia di ripetersi.

Avverte Olmert: “Ora sono impegnati a preparare il terreno per un altro omicidio. La fase cruciale per realizzare il sogno fondamentale alla base del messianismo violento condiviso da coloro che governano lo Stato è l’eliminazione del sistema di applicazione della legge. Le forze di polizia sono già nelle loro mani e l’esercito sta gradualmente cambiando il suo carattere e quello della sua leadership militare, fino ad assomigliare a una costola delle milizie violente che operano in Cisgiordania. Senza sbarazzarsi della Corte Suprema e senza destituire Baharay-Miara, seguito dall’espulsione dei consulenti legali della divisione investigativa della polizia e di tutte le organizzazioni di polizia, non sentiranno che il terreno è pronto per realizzare gli obiettivi folli che la leader dei coloni Daniella Weiss e i suoi simili stanno lavorando duramente per preparare.

L’intero meccanismo funziona in modo impressionante, considerando che si tratta di una banda di teppisti violenti e ignoranti, privi di qualsiasi comprensione dei sistemi politici e geopolitici della regione e del mondo nel suo complesso.

Stanno inviando un ramo della milizia civile nei tribunali: i violenti urlatori parlamentari Tally Gotliv, Almog Cohen e altri. Queste persone stanno già riuscendo a minare le regole dello Stato di diritto e del governo in vigore da decenni.

Daphne Barak-Erez, giudice della Corte Suprema e uno dei membri veterani della magistratura, implora Gotliv di essere educata quando interrompe un’udienza dell’Alta Corte di Giustizia in cui non ha alcuna legittimità, e discute con Cohen invece di impedirgli di entrare in aula, sapendo che è venuto per scatenare disordini e manifestare.

Il secondo ramo della stessa milizia comprende Ben-Gvir, Smotrich e altri legislatori e ministri. Alcuni minacciano di ucciderlo “Lo investiremo”. Altri inquinano le aule di tribunale con diffamazioni, disturbi e bullismo. Sono solo un fronte della guerra che si sta combattendo tra di noi, in questo momento”.

E non basta. Prosegue Olmert:” Quello che sta succedendo in Cisgiordania è molto peggio. Lì, milizie armate che traggono ispirazione da Ben-Gvir e Smotrich stanno conducendo una vera e propria guerra contro i residenti palestinesi. Non c’è altro modo per definire ciò che sta accadendo nei territori se non come una guerra violenta e sanguinosa, progettata per portare gradualmente alla pulizia etnica e all’espulsione di massa dei palestinesi dai loro luoghi di residenza. Non si tratta dei “giovani delle colline” o di un piccolo gruppo di delinquenti che violano le regole di buona condotta, ma di una milizia militare, terroristica e violenta che uccide, incendia, picchia, spara e distrugge in modo sistematico, pianificato e organizzato tutto ciò che non è ebraico nei territori.

Anni fa, quando il terrore ebraico iniziò con i cosiddetti attacchi ‘price tag’,, o di ritorsione, si parlava di una minoranza trascurabile e marginale, priva di qualsiasi status reale nei territori. “Non sono rappresentativi”, si diceva di loro. Ma non sono una minoranza e non sono trascurabili. Sono armati con armi che sono state distribuite loro dai loro protettori nel governo.

La scusa ufficiale per dare armi a migliaia di coloni era la necessità di difendere le comunità ebraiche dal terrorismo palestinese. Era impossibile non cogliere l’occhiolino che accompagnava questa spiegazione. Era chiaramente una copertura. Dietro di essa si nasconde l’intenzione di armare i combattenti delle colline che uccidono i palestinesi con materiale che permetta loro di bruciare, uccidere, distruggere il nemico palestinese – nemmeno abitanti senza alcun legame o coinvolgimento con alcun tipo di terrorismo.

È giunto il momento di descrivere gli ebrei violenti che uccidono e bruciano per quello che sono realmente. Chiunque sia stato ingannato dalla finta devozione alla terra di Israele farebbe bene a tornare con i piedi per terra. Chi brucia campi e uliveti non ama la terra. Chi ama la terra non brucia i suoi alberi e i suoi frutteti. Chi lo fa è un criminale, un assassino, qualcuno schiavo delle regole halakhiche di rabbini estremisti, violenti e ultranazionalisti che non hanno alcun amore per il Paese, la sua terra o gli esseri umani che vi vivono.

I terroristi ebrei nei territori non operano in isolamento da una vasta schiera di sostenitori, che rappresentano i vari rami del governo, del gabinetto, della polizia e dell’esercito. La polizia israeliana collabora con il terrorismo nei territori. Non c’è altro modo per descrivere ciò che sta accadendo lì se non come un sostegno attivo, pianificato e deliberato da parte della polizia al teppismo omicida dei terroristi ebrei.

Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi i rivoltosi non vengano arrestati – e se lo sono, vengono rilasciati dopo poco tempo – non è una coincidenza. Possiamo ragionevolmente supporre che spesso la polizia porti un caso in tribunale quando mancano i dettagli probatori che obbligherebbero il giudice a prendere decisioni più severe e rigorose nei confronti dei sospettati di crimini terroristici.

Le autorità locali e nazionali collaborano pienamente con questa politica. Non si tratta di chiudere un occhio, di presunta indifferenza, di debolezza della polizia o delle unità dell’esercito.

Affermerei – con piena e necessaria responsabilità – che questa è la politica del governo e questo è il comportamento delle organizzazioni subordinate al governo.

Da quando il ministro della Difesa Israel Katz ha deciso di non emettere ordini di detenzione amministrativa solo contro gli ebrei nei territori, era chiaro che in breve tempo i terroristi ebrei si sarebbero resi conto di avere carta bianca per intensificare i loro atti di terrore senza rischiare una risposta efficace, rapida e preventiva da parte della polizia o dei servizi di sicurezza. In Cisgiordania è in atto una campagna completa, coordinata, organizzata e ben finanziata a sostegno degli atti di terrorismo compiuti dai coloni che vivono nei territori e da molte persone che non vivono lì, ma condividono le illusioni, i sogni e le aspirazioni di ripulirli dai loro abitanti.

Quando il capo di un importante consiglio regionale, una persona influente coinvolta nelle questioni del partito Likud, afferma – dopo l’atroce omicidio durante un attacco armato di una donna residente in una delle comunità della Samaria – che la risposta corretta a un atto del genere è la distruzione e l’incendio dei villaggi palestinesi, si rivolge direttamente ai rivoltosi delle colline. Si tratta di un ordine operativo, è così che viene detto, è così che viene interpretato ed è questo il suo obiettivo.

In Israele ci sono state numerose denunce riguardo alla diffusione di attacchi antisemiti all’estero. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha identificato i terribili omicidi di Sydney come una manifestazione di antisemitismo suscitata dal governo australiano, che ha annunciato il suo sostegno alla soluzione dei due Stati. Si tratta di parole assurde e incendiarie. L’antisemitismo è sempre stato parte integrante delle nostre vite, ma le violente manifestazioni che lo hanno caratterizzato negli ultimi tempi non sono altro, nella maggior parte dei casi, che una reazione rabbiosa – a volte violenta e omicida – a ciò che lo Stato di Israele rappresenta oggi in termini di consapevolezza della comunità internazionale. Tra questo e l’antisemitismo tradizionale e storico ci sono i terroristi ebrei, ultranazionalisti e fascisti che lo stanno risvegliando.

Le Forze di Difesa Israeliane non possono essere esentate da ciò che viene rivelato quotidianamente riguardo al fenomeno della violenza omicida, che si discosta da tutto ciò che era prevedibile e ragionevole alla luce dei processi legittimi utilizzati nella guerra contro Hamas. Quando le rovine di Gaza saranno state rimosse, potrebbero emergere scoperte che sollevano difficili interrogativi sul numero di morti tra i residenti locali che non erano coinvolti nel terrorismo. Era chiaro che una guerra contro Hamas – che si nasconde in superficie in case private, edifici pubblici, ospedali, moschee e scuole, e sottoterra in tunnel e bunker – avrebbe comportato un gran numero di vittime che non erano coinvolte nel terrorismo. Ma così tante? Era davvero necessario ed essenziale, nell’ambito dell’azione sistematica dell’Idf, ricorrere a bombardamenti aerei su così tanti edifici in cui si presumeva che si rifugiassero non pochi residenti non terroristi?

Raccomando di non concentrarsi su queste vittime palestinesi della guerra. Continuo a sperare che la precedente norma dell’Idf di evitare il fuoco indiscriminato nelle zone in cui vivono civili sia stata mantenuta nella misura massima possibile, anche considerando il clima che ha dato origine alla guerra e la rabbia che ha travolto non solo la società civile ma anche le unità di combattimento. Ma che dire di tutti gli incidenti che sono venuti alla luce ultimamente: il soldato che ha trovato un palestinese disteso a terra senza difese e lo ha preso a calci in testa senza pietà.

O il caso di un riservista che ha investito con un trattore un palestinese che pregava sul ciglio della strada? E che dire delle unità di stanza nelle vicinanze degli attacchi quotidiani contro i palestinesi nei territori che non intervengono, permettendo che si verifichino atti di terrorismo ebraico?

Si potrebbero citare innumerevoli esempi di atti gravi che si verificano quotidianamente, avvolti in una cospirazione del silenzio. Tutto è collegato a tutto il resto. Le vessazioni nei confronti dei residenti palestinesi nei territori; l’inerzia deliberata della polizia; la cecità dell’esercito nei confronti di quanto accade; il sostegno delle autorità locali ai rivoltosi ebrei; l’armamento inutile e incontrollato dei coloni; l’incendio di campi, uliveti, case e proprietà personali; il ferimento e l’uccisione di palestinesi: tutto questo fa parte di un modus operandi regolare e organizzato. E soprattutto: l’incitamento, le minacce contro i guardiani, gli avvertimenti ai consulenti legali, ai viceprocuratori generali e alla stessa procuratrice generale, e la minaccia di “investire” il presidente della Corte dopo aver detto che è violento e spietato, che è qualcuno che sta rubando la democrazia israeliana e che deve essere affrontato.

Siamo sulla strada di una violenta guerra civile. È giunto il momento di scrollarsi di dosso la cortese serenità della strada israeliana e di lanciare una ferma protesta civile: democratica, assertiva, implacabile”.

Così Olmert. Così Israele si sta suicidando.