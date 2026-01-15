Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

15 Gennaio 2026 - 19.15

ATF

Putin e l’Iran sotto minaccia di attacco Usa. Ovvero il “ruggito del coniglio”

Il silenzio del Cremlino sulle proteste in Iran nasconde quanto la Russia abbia da perdere

Così una interessante analisi su Haaretz di Ksenia Svetlova.

Annota Svetlova, profonda conoscitrice della realtà russa: “Chiunque abbia guardato la televisione russa negli ultimi giorni potrebbe avere l’impressione che le proteste in Iran siano solo un evento minore e che il regime iraniano abbia saldamente sotto controllo la situazione, ammesso, ovviamente, che abbia avuto accesso a notizie sull’Iran.

I canali di propaganda in Russia continuano a concentrare la loro copertura sull’Ucraina, vantandosi delle vittorie immaginarie dell’esercito russo. Pochi media hanno dato alle proteste iraniane l’attenzione e il peso che meritano.

Solo dopo 15 giorni di disordini l’élite politica russa ha rotto il silenzio su ciò che sta accadendo in un Paese che considera un “alleato importante”.

La portavoce del Ministero degli Estero Maria Zakharova ha affermato che la Russia condanna fermamente “l’ingerenza sovversiva esterna nei processi politici interni dell’Iran”.

Com’era prevedibile, ha incolpato le sanzioni occidentali che “ostacolano lo sviluppo della nazione e danno origine a sfide economiche e sociali, che colpiscono principalmente i cittadini iraniani comuni”.

Zakharova ha anche paragonato i disordini in Iran alle rivoluzioni colorate, le rivolte nelle repubbliche post-sovietiche durante gli anni 2000, “in cui le proteste pacifiche vengono trasformate, grazie agli sforzi di provocatori addestrati e armati all’estero, in atti di violenza brutali e insensati, tra cui rivolte, omicidi di agenti delle forze dell’ordine e civili, e persino bambini”.

Inoltre, ha messo in guardia dalle “conseguenze distruttive” se gli Stati Uniti mettessero in atto la minaccia di un attacco.

Sembra che la Russia, che ha monitorato da vicino la situazione sia in Iran che alla Casa Bianca, stia cercando di giocare sul sicuro per non irritare il presidente Donald Trump, che ha già imposto dazi del 25% ai paesi che continuano ad acquistare petrolio iraniano e prodotti associati.

Finora la Russia ha evitato il peso delle minacce statunitensi di imporre ulteriori sanzioni a Mosca, ma il sospetto di Trump nei confronti della Russia sta aumentando.

Il Cremlino è probabilmente preoccupato che sostenere apertamente l’Iran possa fare più male che bene. Di conseguenza, i capi di Stato russi stanno esercitando il loro diritto di rimanere in silenzio sulla questione o stanno adottando una retorica che non provochi il presidente dal temperamento irascibile.

La verità è che la Russia non può fare molto per sostenere il regime di Teheran, anche se lo volesse.

Nonostante la grave crisi economica che grava sull’Iran, il Paese dispone attualmente di armi e soldati sufficienti per continuare a sparare sui coraggiosi manifestanti.

Non mancano nemmeno le repressioni. Gli analisti russi stanno trasmettendo le loro valutazioni secondo cui, proprio come durante le precedenti ondate di disordini, il regime iraniano dovrebbe resistere alle attuali proteste, come si è visto sulla All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company.

Se il regime iraniano non riuscirà a contenere le proteste, ci sono seri dubbi che la Russia interverrà, dato che è già immersa fino al collo nel fango ucraino in una guerra che ha già superato la durata della Grande Guerra Patriottica russa contro la Germania nazista.

Dopo tutto, la Russia non ha inviato aerei da combattimento in Venezuela per contrastare l’aggressione militare degli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni roboanti di Putin. Né ha combattuto per Bashar Assad e, dopo la sua caduta, la Russia è stata tra i primi paesi a stabilire relazioni diplomatiche con il nuovo governo di Ahmad al-Sharaa.

Se Trump decidesse di attaccare l’Iran, quasi certamente sentiremmo le condanne della Russia, ma la questione finirebbe lì.

L’Iran sa bene che la salvezza non arriverà dal suo alleato settentrionale. Anche durante la guerra di 12 giorni con Israele a giugno, la Russia non si è affrettata a schierarsi dalla sua parte e, ad oggi, non ha fornito all’Iran i caccia SU-35 che aveva promesso.

All’indomani della guerra, l’Iran ha inasprito le sue critiche alla Russia, nonostante le relazioni altrimenti strette tra i due Paesi. Dopo tutto, la Russia si era rifornita di materiale militare dall’Iran, consentendo a Putin di aggirare le sanzioni all’inizio della guerra contro l’Ucraina.

Lo scenario peggiore dal punto di vista della Russia è la caduta del regime iraniano: la Russia rimarrebbe senza un partner fondamentale da cui rifornirsi di droni e missili a basso costo che ancora utilizza in Ucraina.

L’Iran è anche una sorta di scalo di transito per i russi diretti in Medio Oriente, in particolare negli Stati del Golfo. La perdita di questo collegamento interromperà l’approvvigionamento di Mosca e un canale fondamentale per aggirare le sanzioni.

Sembra che se l’Iran cadrà, nessun altro Paese – con la possibile eccezione della Corea del Nord – sarà abbastanza disperato da schierarsi con il regime di Putin.

Le masse che chiedono la fine della dittatura di Khamenei sono un incubo per Mosca, che teme che il popolo russo segua l’esempio e, nel peggiore dei casi, si risvegli dal torpore e lotti per i propri diritti.

Il Cremlino spera ancora che il regime iraniano sopravviva all’attuale ondata di proteste e continui a sostenere la Russia. Nel frattempo, osserva con crescente ansia il rogo delle bandiere e di e altri simboli del regime con crescente apprensione., conclude Svetlova.

Trump potrebbe dare slancio alla rivoluzione, ma il suo esito dipenderà dalla disponibilità degli iraniani a sacrificarsi

A spiegarne le ragioni, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Amos Harel, tra i più autorevoli analisti di geopolitica israeliani.

Scrive Harel: “Gli ultimi tweet di Donald Trump, condivisi martedì pomeriggio, sembrano non lasciare dubbi. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo pieno sostegno ai manifestanti antiregime in Iran, invitandoli a prendere il controllo delle istituzioni governative e promettendo che “L’AIUTO È IN ARRIVO”.

Questa settimana la leadership iraniana ha cercato di rinnovare i negoziati con l’America su un accordo nucleare, ma Trump ha annunciato martedì che non avrebbe condotto alcun colloquio con loro. Ha segnalato la possibilità di un attacco militare, che potrebbe accelerare il rovesciamento del regime.

Spesso è difficile capire perché Trump stia intraprendendo una misura specifica e dove intenda arrivare con essa, ma questa volta il contesto è piuttosto chiaro. Le proteste in Iran sono iniziate più di due settimane fa, apparentemente stimolate dall’alto costo della vita, ma in realtà dovute alla continua frustrazione dell’opinione pubblica nei confronti del regime e all’incoraggiamento di Trump. Se l’America non rimanesse risolutamente dalla parte dei manifestanti, Trump sarebbe visto come colui che li ha abbandonati all’arresto e alla morte.

Dopo i recenti successi della sua politica estera muscolare – il bombardamento dell’impianto nucleare di Fordow lo scorso giugno e il rapimento del presidente venezuelano due settimane fa – Trump sembra credere di poter correre più rischi.

Negli ultimi due giorni, tra le violazioni del blackout imposto dalle autorità iraniane sul traffico internet, sta cominciando ad emergere la portata della brutale repressione che è stata impiegata. Le stime pubblicate martedì dai media statunitensi vanno da 2.000 morti (il doppio del numero di vittime della guerra con Israele dello scorso giugno) a 12.000.

Oggi è impossibile ottenere un numero esatto delle vittime, ma le immagini e le altre informazioni che sono riuscite a uscire dal Paese dimostrano chiaramente che i numeri sono enormi e senza precedenti nella storia della Repubblica Islamica. L’entità del massacro potrebbe indurre l’opinione pubblica iraniana a superare la barriera della paura e a rischiare scontri più diretti e pericolosi con le forze di sicurezza.

Una delle principali difficoltà che devono affrontare i manifestanti è la mancanza di una leadership organizzata dell’opposizione. Gli americani, ben consapevoli del problema, stanno discutendo se aiutare il figlio dell’ultimo scià dell’Iran ad assumere quel ruolo. Fino a pochi giorni fa, ciò sembrava completamente avulso dalla realtà politica iraniana. Ora sembra possibile.

La questione cruciale è come agiranno le forze di sicurezza: arriveranno al punto di deporre le armi e rifiutarsi di sparare sui civili? Finora non ci sono prove in tal senso: il regime sembra determinato a reprimere la rivolta con ogni mezzo.

Dalle allusioni di Trump sembra che gli americani ricorreranno alla forza militare. Ma qui si pone un duplice problema. In primo luogo, è dubbio che esista un punto di Archimede in cui un attacco al regime – anche un assassinio – porterebbe alla sua caduta e, in ogni caso, è difficile credere che gli iraniani non abbiano imparato la lezione della guerra con Israele e trasferito la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei in un luogo sicuro.

In secondo luogo, è probabile che per ottenere risultati concreti sarà necessaria una campagna offensiva prolungata. Ma ciò richiede preparativi su larga scala, l’assegnazione di forze e aerei, nonché il rafforzamento delle forze americane schierate in Medio Oriente. Tutto ciò richiede tempo, e i recenti sviluppi hanno colto di sorpresa l’amministrazione Trump

Trump può decidere di lanciare un attacco aereo una tantum su un obiettivo simbolico, ordinare un attacco informatico su larga scala o optare per azioni che si intensificheranno gradualmente, insieme al rafforzamento della forza militare.

Sembrerebbe che anche dopo tali mosse, esisterebbe ancora una possibile via d’uscita: un ritorno ai negoziati diretti e l’obbligo per il regime di Teheran di fare pesanti concessioni sulla questione dell’arricchimento dell’uranio. Ma gli americani, come gli israeliani, non credono affatto che gli iraniani siano pronti a fare concessioni e sospettano che si tratti solo di uno stratagemma il cui obiettivo è quello di perdere tempo e sopravvivere al potere.

Inoltre, man mano che la portata dei massacri diventa più chiara, sarà più difficile per gli americani mostrare moderazione su quanto è accaduto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha già previsto martedì che la fine del regime iraniano potrebbe arrivare entro pochi giorni: in pratica, il regime è finito, ha detto.

Cosa significa tutto questo per Israele? Per ora, Israele non sta avviando alcuna misura offensiva contro l’Iran, né minaccia di farlo. Si prevede che il regime prenderà in considerazione l’idea di attaccare gli alleati americani nella regione, in risposta a un attacco americano. Ciò potrebbe includere anche Israele, ma ciò significherebbe dare inizio a uno scambio di colpi violenti con l’IDF, in una situazione in cui l’Iran è completamente esposto agli attacchi aerei dopo che il suo intero sistema di difesa aerea strategica è stato distrutto nel giugno 2025.

Dietro il cliché secondo cui Israele sta seguendo con ansia gli eventi in Iran, ci sono preparativi sostanziali da parte dei funzionari della difesa competenti, per paura di un’escalation che coinvolgerà anche Israele. Nonostante le notizie che trapelano sugli orrori, è ancora molto difficile stimare se questa sarà la fine del regime iraniano. È chiaro che si tratta di un governo impopolare che avrà difficoltà a sopravvivere a lungo termine. Ma ciò che accadrà dopo, in questo momento, dipende dalla dedizione del pubblico alle proteste – insieme a un ulteriore aumento del numero delle vittime – e dalla risposta delle forze di sicurezza iraniane.

Due anni e tre mesi dopo quella che Hamas ha definito l’alluvione di al-Aqsa, risulta che la catena di eventi iniziata con il sanguinoso attacco a sorpresa contro le comunità israeliane vicino al confine con la Striscia di Gaza ha portato indirettamente a gravi danni all’asse iraniano. È iniziato prima con la sconfitta di Hezbollah in Libano, seguita dalla caduta del regime di Assad in Siria, e ora dal chiaro – e sembra immediato – pericolo per il destino del regime di Teheran. Sembra che l’inizio sia stato più di un semplice battito d’ali di farfalla al confine con Gaza, e che il suo seguito sia un uragano nei cieli sopra l’Iran”, conclude Harel.

Un uragano di fuoco.