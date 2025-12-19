Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

19 Dicembre 2025 - 18.04

l titolo è forte. Le argomentazioni che lo sostengono, ancor di più.

Il nostro primo “presidente ebreo” antisemita, Donald Trump

Puntuta e puntuale, come sempre, è l’analisi su Haaretz di Carolina Landsmann.

Scrive Landsmann: “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato questa settimana i leader della comunità ebraica alla tradizionale cerimonia di accensione delle candele alla Casa Bianca. Assistere all’evento è stato, per usare un eufemismo, come guardare un adattamento televisivo compassionevole del testo antisemita contraffatto sulla cospirazione ebraica che governa il mondo, non apertamente, ma influenzando i centri di potere.

Trump ha trattato il pubblico con evidente simpatia e ha definito le persone presenti “la lista A”. Ma era chiaro che questa simpatia aveva un prezzo. Letteralmente. Queste persone, ebrei americani o americani ebrei, avevano comprato la sua simpatia per milioni di dollari. E questa simpatia si traduce nel promuovere gli interessi che loro vedono come interessi di Israele.

Trump ha chiamato sul palco gli ebrei a cui voleva mostrare rispetto. Il giornalista Mark Levin ha messo una mano sulla spalla del presidente e ha dichiarato: “Questo è il nostro primo presidente ebreo”.

Più tardi, ha chiamato sul palco Miriam Adelson e ha dichiarato che lei aveva contribuito alla sua campagna elettorale “direttamente e indirettamente con 250 milioni di dollari”. Da parte sua, la Adelson ha detto di aver verificato con l’avvocato Alan Dershowitz la possibilità legale per Trump di candidarsi per un terzo mandato.

Ha detto: “È possibile. Si può fare”. Trump ha risposto: “Adelson mi ha detto di pensarci e che mi avrebbe donato altri 250 milioni di dollari”. Adelson ha risposto immediatamente: “Lo farò”.

Il pubblico ha applaudito gridando “altri quattro anni”. E che ne sarà della restrizione dei due mandati? Non preoccupatevi. È stato sottinteso che Dershowitz e Adelson troveranno un modo per “affrontare” la questione per la persona che ritengono promuova gli interessi di uno Stato straniero in Medio Oriente, che per loro è una seconda o prima casa.

Guardandoli era difficile credere ai propri occhi. Pensano forse di non essere visti?

Trump non ha nascosto di comprendere perfettamente la natura dei suoi rapporti con gli ebrei. “Mio padre mi ha detto”, ha affermato con terrificante inconsapevolezza, “che la lobby ebraica è la lobby più influente”.

In seguito, ha rivelato al pubblico l’elenco degli ebrei di alto rango che hanno servito nella sua amministrazione: Steve Witkoff, l’inviato speciale; Jason Greenblatt, l’ex inviato; l’ex ambasciatore David Friedman (che, secondo lui, lo ha convinto in pochi minuti a riconoscere la sovranità di Israele sul Golan); e, naturalmente, Jared Kushner, il genero e leggenda.

Ogni volta che qualcuno osa menzionare agli israeliani e agli ebrei il pericolo di una così palese influenza ebraica sull’amministrazione americana – influenza ottenuta grazie al potere finanziario ed elettorale – essi rispondono con finta innocenza: “Che problema c’è?”.

Sorprendentemente, queste sono le stesse persone che interpretano rapidamente ogni manifestazione contro la guerra a Gaza come un segno di antisemitismo piuttosto che come una protesta politica contro la politica di Israele a Gaza (e prima ancora, contro l’occupazione). Allo stesso tempo, non vedono il pericolo in una manifestazione pubblica, provocatoria e disinibita della cospirazione antisemita sugli ebrei che governano il mondo dietro le quinte.

Come si può ignorare la possibilità che tali atti alimentino l’antico e fallace sospetto antisemita della doppia lealtà degli ebrei americani, che esercitano il loro potere nell’arena americana per influenzare la politica nei confronti di Israele, anche spingendo alla guerra per suo conto?

In effetti, coloro che credono che l’antisemitismo sia una forza reale e pericolosa che appare ripetutamente nel corso della storia devono esercitare una doppia cautela. Non devono alimentare le immagini che lo alimentano, né ostentare la loro influenza in modo volgare davanti ai suoi occhi.

Purtroppo, stanno facendo esattamente il contrario. In seguito, quando l’orso antisemita si sveglierà, non potranno dire di non averlo previsto”, conclude Landsmann.

Quello che si dice giornalismo dalla schiena dritta.

Trump, già irritato, potrebbe costringere Netanyahu a passare alla seconda fase del suo piano per Gaza?

Ma tra il tycoon e Netanyahu non è tutto rosa e fiori A darne conto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Amos Harel.

Annota Harel: “La visita prevista dal primo ministro Benjamin Netanyahu a Washington alla fine del mese potrebbe avere implicazioni cruciali per la situazione regionale di Israele alla fine della guerra, ammesso che questa sia effettivamente terminata per ora. È già chiaro che non c’è modo di prevedere le mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante i suoi 11 mesi di mandato ha cambiato più volte rotta nella sua politica mediorientale, così come ha fatto su molte altre questioni. Ma ciò che si sta delineando nelle ultime settimane non promette nulla di buono per Netanyahu.

Trump ha bisogno di progressi nella Striscia di Gaza per preservare la sua immagine (al momento soprattutto quella che ha di sé stesso) di pacificatore senza pari nella storia. Non si può escludere che sia ancora ossessionato dall’affronto di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Nel frattempo, il passaggio alla seconda fase del suo piano vacilla. Trump continua a definirlo un affare concluso e si prepara ad annunciarlo il mese prossimo con grande clamore.

La sua amministrazione si sta preparando per l’istituzione della Forza internazionale di stabilizzazione e il suo dispiegamento nella Striscia, nonché per il futuro avvio di vasti progetti di ricostruzione per sostituire le rovine lasciate dalle forze di difesa israeliane. Ma gli ostacoli continuano ad accumularsi e il calendario rischia di subire ritardi. Solo pochi paesi si sono impegnati a inviare truppe per la forza e attualmente nessuno di essi intende schierarle nella “Vecchia Gaza”, la metà occidentale della Striscia che rimane sotto il controllo di Hamas.

Sembra che in Israele non ci sia nessuno – né nell’esercito, né tantomeno Netanyahu – che creda che disarmare Hamas pacificamente, basandosi solo sulla forza deterrente di Trump, sia un obiettivo realistico. E ci sono altri ostacoli più prosaici. Inoltre, il generale di brigata Elad Goren, comandante dell’operazione di aiuti civili israeliani a Gaza, che opera sotto l’egida del Coordinatore delle attività governative nei territori, sta per terminare il suo mandato, proprio ora.

Nahum Barnea (su Yedioth Ahronoth) e Barak Ravid (su Channel 12 News) hanno riferito questa settimana che Trump era irritato con Netanyahu per l’assassinio da parte di Israele di un alto comandante di Hamas, Raed Saad, sabato scorso. Subito dopo l’incidente, l’entourage del primo ministro ha cercato di convincere i giornalisti che l’assassinio era stato accettato dagli americani e non aveva suscitato alcuna opposizione nell’amministrazione. Trump non versa certo lacrime per nessun terrorista, tanto meno per qualcuno che ha contribuito a preparare il piano per il massacro del 7 ottobre. Ma ciò che disturba la sua amministrazione è la preoccupazione che Israele stia cercando di sabotare deliberatamente l’attuazione delle prossime fasi nella Striscia di Gaza. È ormai chiaro che Hamas vuole effettivamente passare alla fase successiva, poiché l’organizzazione terroristica è giunta alla conclusione che ciò non costituirà un pericolo concreto per il suo dominio, almeno nella parte occidentale della Striscia. Questo è il motivo per cui Hamas si è impegnata a localizzare i corpi degli ostaggi (l’impegno a trovare il corpo dell’ultimo ostaggio, il sergente di polizia Ran Gvili, continua). La domanda principale ora è se Trump costringerà nuovamente Netanyahu ad andare avanti.

È stato così a settembre, dopo che Netanyahu ha deciso di tentare di eliminare la squadra negoziale di Hamas a Doha, in Qatar. Durante i primi otto mesi del suo secondo mandato presidenziale, Trump ha assecondato i ritardi deliberati di Netanyahu e ha creduto alle sue promesse che Hamas sarebbe stato presto sradicato. Non si è nemmeno arrabbiato a marzo, quando il primo ministro ha violato palesemente il cessate il fuoco e ha ordinato un pesante bombardamento aereo nella Striscia, in cui sono state uccise più di 400 persone, per lo più civili.

Ma l’attacco al Qatar ha portato a un cambiamento nell’approccio di Trump, che ha costretto Netanyahu a scusarsi per telefono con il suo omologo qatariota e gli ha imposto il cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi. Dall’altra parte, i mediatori qatarioti ed egiziani ( e il nuovo attore, la Turchia) hanno ottenuto un risultato imponendo a Hamas un accordo che prevedeva il ritorno dell’ultimo ostaggio ancora in vita, contrariamente alle precedenti previsioni dei servizi segreti.

Mercoledì Netanyahu ha già fatto un passo avanti su richiesta di Trump quando ha annunciato un importante accordo sul gas con l’Egitto. In un messaggio urgente al pubblico, trasmesso durante i telegiornali in prima serata, ha presentato l’accordo come un risultato straordinario per lui e per l’economia israeliana. Gli esperti sono divisi sull’impatto a lungo termine che la vendita del gas all’Egitto avrà sui consumatori israeliani. Ma c’è un altro punto interessante, ovvero il modo in cui l’accordo, la cui firma è stata a lungo rinviata, si intreccia con gli sforzi americani per realizzare un riavvicinamento israelo-egiziano nell’ambito dei piani per Gaza dopo la guerra.

Le divergenze tra Israele e Stati Uniti sono evidenti anche sulla questione siriana. Da molti mesi Trump sta spingendo per un accordo di sicurezza tra Israele e Siria, che includerà il ritiro dell’IDF dalle zone conquistate un anno fa sull’Hermon siriano e nel Golan siriano (senza un accordo di pace e senza un ritiro israeliano alle linee del 1967 nelle alture del Golan).

Netanyahu, nel frattempo, rimane scettico ed evasivo. Infatti, mentre Trump è un po’ affascinato dal suo omologo siriano, definendolo un “uomo attraente”, il primo ministro è l’unico leader regionale che insiste ostinatamente nel chiamare Ahmad al-Sharaa con il suo nome di battaglia, Abu Mohammed al-Golani, che è il nome con cui ha guidato la milizia jihadista che ha combattuto contro il regime di Bashar Assad.

Washington ha visto di cattivo occhio la provocatoria visita di Netanyahu all’enclave che l’Idf detiene sul lato siriano del confine un mese fa, ed è sospettosa delle mosse militari di Israele nella zona, anche se l’esercito le definisce attività di sicurezza di routine. Parte delle tensioni sono legate all’impegno di Netanyahu di proteggere i drusi nel sud della Siria, nella zona della città di Sweida e sul Jabal al-Druze (Montagna dei Drusi), a circa 70 chilometri (43 miglia) dal confine israeliano. La figura chiave nella definizione della politica in quella zona è il segretario militare di Netanyahu, il maggiore generale Roman Gofman, la cui nomina a prossimo capo del Mossad è stata recentemente annunciata dal primo ministro.

Questa settimana Israele ha continuato ad attaccare quotidianamente obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano. L’assassinio del capo di stato maggiore militare di quell’organizzazione terroristica, Ali Tabatabai, a Beirut il mese scorso non ha portato a un cambiamento fondamentale della situazione. L’Idf continua a lanciare segnali sulla sua disponibilità a lanciare un attacco più ampio, iniziato dopo il ritorno di Netanyahu dagli Stati Uniti all’inizio di gennaio.

Un sondaggio condotto questa settimana dall’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di Tel Aviv mostra che solo il 28% degli intervistati ritiene che la situazione al confine con il Libano garantisca la sicurezza dei residenti. Nel frattempo, il 45% ritiene che la situazione richieda un ritorno a combattimenti limitati (che in realtà è ciò che è successo durante tutto questo periodo, con Hezbollah che non ha risposto agli attacchi israeliani nell’ultimo anno). Tuttavia, solo il 13% ritiene che la situazione richieda un ritorno a quelli che sono stati descritti come “combattimenti ad alta intensità, comprese manovre di terra”.

Netanyahu ha in programma di recarsi in Florida per incontrare Trump in un momento in cui tutti i fronti – Gaza, Libano, Siria, Iran – sono aperti e instabili. Il desiderio dell’amministrazione statunitense di stabilizzare l’arena mediorientale è piuttosto chiaro, mentre sullo sfondo incombe un’altra questione fondamentale per Netanyahu: la portata del coinvolgimento di Trump negli sviluppi in Israele relativi all’annullamento del suo processo penale.

Trump si è mobilitato per questo durante la sua visita in Israele a metà ottobre, in concomitanza con la formulazione dell’accordo sugli ostaggi, e ha inviato una lettera al presidente Isaac Herzog sull’argomento il mese scorso, ma da allora ha smesso di riferirsi all’argomento in pubblico. Se si raggiungerà un nuovo accordo diplomatico, questo potrebbe coinvolgere anche gli affari personali del primo ministro.

Quali sono i limiti di Netanyahu quando è in discussione una questione così importante per lui? Probabilmente accetterà un ulteriore ritiro dell’Idf da Gaza, che consentirà a Trump di proclamare un successo e il passaggio alla fase due, partendo dal presupposto che un fallimento nel dispiegamento della forza di stabilizzazione sarebbe un problema americano, non israeliano. D’altra parte, Netanyahu troverà difficile accettare un ruolo attivo della Turchia e del Qatar nell’attuazione dell’accordo.

Israele potrebbe anche mostrare flessibilità nell’arena siriana, su richiesta degli americani. Ma la questione più drammatica riguarda il Libano. Netanyahu e l’Idf stanno cercando di ottenere un formato di “giorni di battaglia” contro Hezbollah, partendo dal presupposto che gli Stati Uniti vorranno utilizzare l’Idf come una frusta che costituisca una minaccia per Hezbollah affinché scenda a compromessi e accetti di essere disarmato dall’esercito libanese.

Ma c’è una grande e pericolosa incognita in questo quadro: l’Iran. Israele ha già commesso un errore nell’interpretare le risposte del leader supremo Ali Khamenei, ad esempio quando questi ha deciso di lanciare centinaia di missili e droni contro Israele nell’aprile 2024, sulla scia dell’assassinio del generale iraniano Hassan Mahdavi a Damasco. Israele è pronto a scommettere che questa volta gli iraniani non faranno nulla di fronte a un colpo così duro inferto a Hezbollah?”, conclude Harel.

Una domanda che getta inquietanti interrogativi sull’anno che sta finendo e su quello che verrà. Una cosa è certa: chi governa oggi Israele vive di guerra. Una guerra permanente.