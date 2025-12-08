Si comportano come un esercito: i coloni israeliani intensificano gli attacchi contro i coltivatori palestinesi

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

8 Dicembre 2025 - 18.59

ATF

Leggi e monta la rabbia. L’indignazione. E l’empatia umana verso un popolo violentato. È un grande reportage quella di Matan Golan per Haaretz. Un reportage di guerra. La guerra che il mondo ignora colpevolmente. La guerra scatenata dall’esercito dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Una violenza quotidiana, sistematica, non solo avallata ma sostenuta dalle Forze armate d’Israele e dal governo fascista di Tel Aviv.

Si comportano come un esercito: i coloni israeliani intensificano la loro offensiva annuale contro i coltivatori di olive palestinesi

Così Golan: “È uno spettacolo sempre più comune: un fuoristrada che si aggira furtivamente in un uliveto palestinese in Cisgiordania. “Ci sono molti anarchici che stanno creando problemi qui”, dice l’autista al telefono mentre si trova in un uliveto.

È un uomo maturo con un cappello, la barba e una pistola alla cintura. Non fa nulla per nascondere la sua minaccia.

Al contrario, dicono i palestinesi del posto. Gli uliveti sono di loro proprietà, ma ora lui fa quello che vuole, come se fosse la sua terra.

Sulla carta – la carta ingiallita degli Accordi di Oslo degli anni’90 – questa situazione dovrebbe essere inimmaginabile. Si tratta dell’Area B, sotto il controllo civile palestinese e militare israeliano, un’area in cui i coloni non dovrebbero trovarsi. Ma impediscono ai proprietari terrieri di raggiungere le loro terre.

“Questi coloni agiscono liberamente sotto la protezione del governo israeliano e dell’esercito”, dice un proprietario terriero a Turmus Ayya, nel cuore della Cisgiordania. “Un venerdì, l’esercito non mi ha permesso di raggiungere il mio uliveto. In lontananza, ho visto che i coloni avevano abbattuto i miei ulivi”.

Ma questo cambiamento nello status dell’Area B è stato solo uno dei numerosi sintomi durante la stagione della raccolta delle olive di quest’anno, la più violenta documentata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari dal 2006. In questa stagione, l’agenzia ha registrato 364 episodi di violenza, tra cui aggressioni a palestinesi (due dei quali uccisi), furti, incendi di proprietà e oliveti, uccisione di bestiame e abbattimento di alberi.

Le “semplici” molestie non sono incluse nelle cifre, come il passaggio delle pecore attraverso le case dei palestinesi, dal soggiorno alla camera da letto e viceversa. Inoltre, un tredicenne del villaggio di Beita è morto dopo aver inalato i gas lacrimogeni utilizzati dall’esercito in un frutteto, e un giovane della città di Deir Jarir è stato ucciso dai soldati arrivati sul posto dopo uno scontro tra coloni e abitanti del villaggio.

Tali fenomeni sono diventati più frequenti negli ultimi anni e quest’anno sono diventati molto più numerosi in tutta la Cisgiordania. Ci sono anche nuovi elementi, come l’intrusione nell’Area B e la creazione di avamposti in quella zona, che danno ai coloni il controllo visivo completo dell’area. Inoltre, i coloni armati che indossano uniformi dell’esercito esercitano poteri non autorizzati, arrestando persone, isolando aree e minacciando la popolazione con le loro armi.

Turmus Ayya detiene il record di questa stagione, con ben 13 attacchi. Il colono barbuto sul veicolo fuoristrada continua a comparire nelle storie della gente: centinaia di veicoli di questo tipo sono stati forniti dal Ministero degli Insediamenti e delle Missioni Nazionali, apparentemente per difendere gli avamposti.

I palestinesi locali dicono che i fuoristrada vengono utilizzati più che altro per attaccare. “Stavamo raccogliendo le olive vicino a casa mia”, racconta un proprietario terriero, aggiungendo che il colono con il fuoristrada si è presentato con due amici incappucciati. “Questi uliveti sono molto vicini alla città, non in un posto sperduto. I coloni passano proprio accanto alle case.

Dice che l’uomo sul fuoristrada” ci ha detto di andarcene. Un’ora dopo, è andato da un’altra famiglia che stava raccogliendo a un centinaio di metri di distanza. Li ha minacciati con una pistola, li ha cacciati via e ha persino rubato alcune delle loro attrezzature”.

L’avamposto da cui proveniva questo colono barbuto è stato fondato su un terreno palestinese di proprietà privata molto vicino all’Area B, dove nessuno può accedere senza il permesso dell’esercito.

Un’altra volta, il conducente dell’ATV è stato visto negli uliveti della vicina città di Sinjil. Lì è entrato in gioco un altro nuovo metodo molto diffuso: il colono si presenta, dà un avvertimento e poi arrivano i soldati. L’area viene dichiarata zona militare chiusa e le persone che stanno raccogliendo i frutti della loro terra vengono allontanate.

“È come se fosse il proprietario di questa terra”, dice il proprietario terriero. “Hanno persino raccolto i nostri alberi e rubato le nostre olive. L’anno scorso abbiamo raccolto qui senza intoppi. Questa stagione è finita senza che potessimo accedere alla nostra terra”.

Nei mesi precedenti la stagione della raccolta delle olive, sono stati creati diversi avamposti sulla linea di demarcazione tra le aree B e C, alcuni dei quali in profondità nell’area B. L’area C è sotto il pieno controllo israeliano.

Un proprietario terriero del villaggio di Beita La maggior parte di questi avamposti “in prima linea” istituiti per ostacolare la raccolta delle olive fungono da punti di osservazione e centri logistici dove si riuniscono i giovani dei vicini avamposti dei coloni. Complessivamente, centinaia di avamposti e insediamenti sulle colline – circa 470 secondo l’organizzazione non governativa Kerem Navot – controllano vaste aree. I raccoglitori negli spazi aperti sono diventati facili bersagli.

Sette attacchi sono stati lanciati dall’avamposto di Mevaser Shalom e dieci da un avamposto a ovest del parco industriale di Kedumim. In uno di questi attacchi, secondo quanto riferito da diverse persone, i coloni hanno dato fuoco all’auto di Hikmat Shteiwi, 54 anni, mentre lui era ancora all’interno.

Shteiwi ha riportato una complessa lesione alla testa e recentemente si è risvegliato da un coma durato un mese. Ventuno attacchi contro Turmus Ayya e Sinjil sono stati sferrati dall’avamposto dei coloni barbuti. Alcuni avamposti sono stati smantellati dall’Amministrazione Civile israeliana in Cisgiordania, ma i coloni sono tornati rapidamente.

Decine dei 364 episodi di violenza documentati dall’Onu hanno origine da questi avamposti. Almeno nove di questi attacchi sono stati lanciati dall’avamposto Kol Mevaser, compreso uno in cui i coloni hanno dato fuoco a cinque strutture e hanno usato violenza estrema, compresi spari. Questo è successo il 25 ottobre nel villaggio di Mukhmas, mentre attivisti israeliani stavano in una vicina comunità beduina come parte di una “presenza protettiva”. Inseguiti dai coloni mentre l’incendio divampava, gli attivisti hanno cercato di mettersi al riparo.

“Mi sono seduta dietro la porta, molto vicina, in modo da non essere vista dall’esterno”, racconta N., una donna che si è rifugiata in una casa. “Per un attimo ho pensato che funzionasse. Hanno guardato dalla finestra e hanno gridato che non c’era nessuno. Poi hanno iniziato ad attaccare e a bruciare le case”.

A un certo punto, ricorda, un colono ha cercato di entrare nella casa. Lei si è aggrappata alla maniglia della porta, così “lui ha sfondato la porta, mi ha picchiata con un bastone e mi ha detto di uscire. Sono uscita con le mani in alto e lui mi ha detto che se mi avessero rivista lì, sarei morta”.

N. aggiunge: “I coloni che hanno bruciato le case, otto giovani, mi hanno circondata e hanno iniziato a picchiarmi con pietre e bastoni fino a farmi cadere a terra”.

Alla fine, l’hanno lasciata andare. “Immagino che abbiano visto che mi sanguinava la testa e non hanno voluto finire nei guai per avermi uccisa”. N. è stata portata all’ospedale universitario Hadassah di Gerusalemme, Ein Karem, con emorragia interna al fegato, ferite alla testa e al collo e contusioni alle costole, al torace, alle braccia e alle gambe.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, 102 dei 364 attacchi documentati hanno causato feriti; ad esempio, a metà ottobre, quando decine di coloni incappucciati hanno attaccato i mietitori a Turmus Ayya. Un uomo, Ariel Dahari, è stato filmato mentre picchiava Afaf Abu Alia, 53 anni, nonna di nove nipoti. È stato arrestato poche settimane dopo e incriminato alla fine del mese scorso.

Ma a quell’incidente hanno partecipato decine di aggressori e, per quanto ne sa Haaretz, solo Dahari è stato arrestato. La polizia ha rifiutato di commentare se ci fossero altri sospetti; la polizia israeliana in Cisgiordania di solito rifiuta di fornire un dato preciso sul numero di detenuti per le centinaia di reati commessi durante la stagione della raccolta delle olive. Si limita a dire che si tratta di una cifra a due cifre.

I palestinesi locali continuano a parlare della cooperazione tra i coloni e l’esercito. Ufficialmente, l’esercito afferma che i soldati devono arrestare immediatamente i coloni che violano il territorio palestinese durante la stagione della raccolta delle olive e consegnarli alla polizia. Ma le prove dimostrano che i soldati restano a guardare mentre i coloni violano il territorio, lanciano pietre e commettono altre forme di molestia.

Inoltre, si verificano conversazioni tra soldati e coloni. È quanto è accaduto una volta nell’Area B dopo che l’esercito ha disperso i raccoglitori con gas lacrimogeni senza preavviso né mandato. Un ufficiale ha avuto una piacevole conversazione con un colono incappucciato, che gli ha detto: “Tutte le rivolte e gli attacchi ai pastori sono opera degli anarchici”. L’ufficiale ha risposto: “Lo so, conosco bene la storia”.

A volte la cooperazione è più intensa e coinvolge le squadre di sicurezza delle comunità o le cosiddette unità di difesa regionali. Attualmente circa 2.500 coloni prestano servizio in queste forze, armati di fucili.

In almeno un quarto degli incidenti documentati dal gruppo Yesh Din nelle prime due settimane della stagione della raccolta delle olive, erano presenti soldati o coloni in uniforme. Nella migliore delle ipotesi, si sono limitati a stare a guardare; nella peggiore, hanno preso parte alle violenze.

Nel filmato si vedono coloni armati di fucili che minacciano i raccoglitori e li cacciano dalla loro terra. In un incidente, alcuni coloni, alcuni dei quali armati di mazze, hanno bloccato i palestinesi in un uliveto.

“Questa è casa nostra”, ha detto uno dei coloni armati. “Questa è l’Area C, e voi non potete stare qui, né in pace né in nessun altro modo”. In un altro caso, si vede un colono armato, parzialmente vestito con una divisa militare, che urla contro i raccoglitori e li allontana.

Un altro incidente è avvenuto il 4 novembre, su un terreno appartenente alla città di Qarawat Bani Hassan, , vicino alla città di Ariel, in Cisgiordania, sotto gli occhi dei giornalisti di Haaretz. I membri della squadra di sicurezza del vicino insediamento di Revava hanno attaccato i residenti locali utilizzando un drone. Una donna israeliana è stata ferita dalle eliche del drone e ha avuto bisogno di punti di sutura.

“Questo è l’abuso più basso e pericoloso delle armi e dell’uniforme dell’Idf”, afferma Avi Dabush, direttore esecutivo del gruppo Rabbis for Human Rights, che era presente sulla scena. “Questo episodio avrebbe potuto facilmente causare feriti e morti. Il nostro esercito ha aiutato le milizie armate e il terrorismo ebraico sul campo, rimanendo a guardare e talvolta fornendo loro un aiuto attivo”.

I coltivatori di olive della Cisgiordania si aspettavano già un raccolto scarso quest’anno; l’anno scorso c’è stato un raccolto eccezionale, ma la guerra ha danneggiato gli affari. Inoltre, la scorsa primavera è stata calda. Sono gli avamposti che hanno prosperato. “Nei tre anni da quando questo governo è salito al potere, e in particolare dal 7 ottobre, la mappa degli avamposti della Cisgiordania è stata trasformata”, afferma Dror Etkes di Kerem Navot, che monitora la costruzione di insediamenti in Cisgiordania. “Sono stati creati oltre 140 nuovi avamposti, alcuni dei quali in aree sotto il controllo dell’Autorità Palestinese o nelle vicinanze, con l’intenzione di interrompere tutte le attività agricole palestinesi”.

Questi avamposti si sono aggiunti ad altri 210 avamposti di insediamento, compresi alcuni che sono stati legalizzati dalle autorità israeliane o che stanno per ottenere tale status. I 210 avamposti sono stati istituiti prima della guerra, afferma Kerem Navot.

“Con la stretta collaborazione dell’esercito, i coloni hanno impedito ai palestinesi di accedere a terreni … che prima erano relativamente sicuri”, afferma Etkes. “Questa ondata di violenza senza precedenti è un altro elemento chiave dell’eredità del sesto governo Netanyahu”.

Questa eredità è ben nota alla famiglia Najar di Shib al-Butum, nelle colline a sud di Hebron. Mahmoud, 75 anni, è disteso su un materasso sottile sul pavimento freddo, chiaramente sofferente, a testimonianza dell’ultimo attacco dei coloni. È successo all’inizio del mese scorso, quando lui e sua moglie Sabha avevano finito di pranzare. È uscito per lavare le tazze da tè e ha visto un gruppo di uomini incappucciati che correvano verso di lui.

“Sono riuscito a fuggire per 50-60 metri per chiedere aiuto, ma loro sono veloci e mi hanno raggiunto”, racconta. “Due coloni mi hanno picchiato con bastoni e pietre sulla testa, sulle spalle, sulla schiena, sulle costole e sulle braccia… Hanno rotto i loro bastoni picchiandomi”.

Poi si sono spostati verso Sabha, che ha 70 anni. “Dopo che hanno preso Mahmoud, mi sono voltata e sono caduta a terra”, racconta. “Un colono mi si è avvicinato e mi ha colpito due volte con il bastone sulla testa e sulla schiena. Ero terrorizzata. Pensavo che le mie urla mi avrebbero resa sorda; gridavo così forte perché qualcuno venisse a salvarci”. In pochi minuti, i coloni hanno distrutto la casa e i capanni nel cortile.

Eventi come questo sono stati preceduti da due anni di battaglie legali presso l’Alta Corte di Giustizia, al termine delle quali è stato approvato il coordinamento con l’esercito.

I gruppi di destra online hanno condiviso con orgoglio una foto del ferito Mahmoud Najar disteso a terra. Quella notte, i coloni si sono recati nel vicino villaggio di Susya, abbattendo altri nove ulivi, con ulteriori distruzioni e saccheggi il giorno successivo. L’esercito e la polizia sono arrivati sul posto due volte, ma i coloni se n’erano già andati.

Ma almeno una volta l’esercito è arrivato abbastanza rapidamente, per vendicarsi dei palestinesi locali. Questo è successo in agosto, dopo che il capo del Comando Centrale Avi Bluth ha ordinato che i 3.100 alberi fossero sradicati nel villaggio di al-Mughayyir. Il motivo: un tentativo di attacco terroristico il giorno precedente all’avamposto di Malachei Hashalom, in cui un civile ha riportato ferite lievi.

L’esercito sta facendo “operazioni di abbellimento del paesaggio”, ha detto Bluth in quel momento, per “tenere tutti a bada”.

La violenza si è leggermente attenuata nelle ultime due settimane della stagione della raccolta delle olive, dopo due incidenti riportati dai media. In uno di essi, i coloni hanno attaccato raccoglitori di olive palestinesi e israeliani vicino a Nablus, nella Cisgiordania settentrionale; in un altro incidente nella vicina città di Deir Sharaf, i soldati sono stati attaccati dai coloni, che erano venuti in aiuto di due detenuti sospettati di incendio doloso, aiutandoli a fuggire.

Ma prima che il numero degli attacchi diminuisse, Haaretz ha contato 28 atti di violenza da parte dei coloni in 48 ore nell’ultima settimana di ottobre. Si è trattato per lo più di molestie e violazioni di proprietà, ma anche di abbattimento di alberi e aggressioni violente, tra cui incendi dolosi a strutture agricole e automobili, lancio di pietre che ha causato un incidente stradale e sparatorie che hanno ferito alcuni palestinesi.

“I coloni hanno rubato le olive ad alcune persone che conosco e hanno anche impedito a molti di andare a raccoglierle”, dice un proprietario terriero di Beita sulla cinquantina.

“Le olive sono importanti per il nostro sostentamento. Un contenitore di olio ora costa 800 shekel [247 dollari]”, quasi il doppio rispetto al prezzo dell’anno scorso. Ma in questa stagione gli è stato impedito di accedere alla sua terra.

“Il colpo più duro è per la famiglia, per la cultura, per la tradizione”, dice il proprietario terriero. “I bambini non vengono più alla raccolta delle olive, hanno paura. Una volta andavamo lì a fare escursioni, facevamo barbecue sulla nostra terra. Ora non possiamo più andarci. Ai coloni non importa se si tratta di una persona anziana, di una persona malata, di una donna: attaccano tutti”.

È difficile per lui nascondere la sua frustrazione. “Siamo in una brutta situazione. Questi non sono normali coloni, si comportano come un esercito. È la prima volta che vedo persone del genere”, dice.

“Si comportano come se fossero stati i loro nonni a piantare quegli alberi. Ridono dell’esercito, e l’esercito li protegge. È tutto sottosopra”.

Così il coinvolgente reportage di Matan Golan. Così è la non vita dei palestinesi nel regno dell’apartheid ebraico. Il regno dei coloni pogromisti.