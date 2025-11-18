Netanyahu farà di tutto per rimandare le elezioni israeliane (se ci fosse odore di sconfitta)

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

18 Novembre 2025 - 16.57

ATF

Perdete ogni speranza voi che entrate nel “Bibistan”, il regno del messianesimo golpista.

Se i sondaggi dicono che perderà, Netanyahu farà di tutto per rimandare le elezioni israeliane.

A lanciare il motivato allarme, su Haaretz, è Nehemia Shtrasler.

Argomenta Shtrasler: “La democrazia è un tipo di governo un po’ fragile. Winston Churchill diceva: “La democrazia è il peggior sistema di governo, a parte tutti gli altri che sono stati provati”. È un sistema che si basa su un ampio consenso e sul rispetto delle regole del gioco. Ma se un governo decide di infrangere queste regole, è molto facile per lui eliminare la democrazia e trasformarla in una dittatura. Questo è esattamente il processo che stiamo vivendo dal gennaio 2023, quando Yariv Levin ha presentato pubblicamente il suo piano di “riforma giudiziaria”.

Apparentemente, la democrazia è un sistema in cui il popolo elegge i propri rappresentanti e in cui i cittadini hanno molti diritti che riguardano la libertà. Ma tutto questo dipende dalla buona volontà di chi detiene il potere, che ha il monopolio della forza. Il Governo controlla l’esercito, la polizia e i servizi di sicurezza. Ecco perché può prolungare una guerra per due anni quando questa serve al suo desiderio di mantenere il potere.

Il Governo può usare la polizia e i servizi di sicurezza dello Shin Bet per arrestare, interrogare e umiliare chiunque esprima la propria opposizione al regime. Le sue forze possono picchiare brutalmente chiunque manifesti contro il governo e intimidire chiunque parli contro di esso nei media.

C’erano giorni in cui credevo che se avessimo fermato il processo a Netanyahu e lui avesse lasciato l’incarico, il pericoloso processo di transizione dalla democrazia alla dittatura si sarebbe fermato. Dopotutto, l’obiettivo di Netanyahu è quello di eludere il processo e, se ci fosse riuscito, avrebbe smesso di distruggere il sistema giudiziario e la democrazia del Paese. Ora la penso diversamente. Una grazia non servirebbe più. Annullare il processo non fermerà la riforma del regime né porterà Netanyahu a dimettersi. Attualmente, l’intera destra (il Likud, i due partiti kahanisti e i due partiti ultraortodossi) vuole che questo colpo di Stato avvenga indipendentemente da Netanyahu.

La destra, dopo aver preso il controllo di due rami del governo, l’esecutivo e il legislativo, ora vuole prendere il controllo anche del potere giudiziario. Vuole indebolire la Corte Suprema e la Procura Generale e destituire il procuratore generale, in modo che i politici di destra possano fare quello che vogliono: nominare collaboratori stretti, assumere familiari, firmare offerte “truccate”, distribuire posti di lavoro agli amici e accettare tangenti senza preoccuparsi che qualcuno indaghi o li metta sotto processo. Dopotutto, hanno preso il potere per ottenere potere, onore e denaro. Il sistema legale è solo un ostacolo.

Anche gli ultraortodossi vogliono disfarsi della Corte Suprema, senza la quale avrebbero già ottenuto una legge che esenta le loro comunità dal servizio militare, accaparrandosi ingenti budget per gli studenti che evadono la leva. Non bisogna dimenticare che tra i partiti di destra ci sono molti politici attualmente sotto inchiesta o sotto processo. Indebolire il sistema giudiziario giocherà ovviamente a loro favore.

C’è anche il quarto potere, i media. I media fungono da guardiani della democrazia. Il loro ruolo è quello di criticare il governo e denunciare la corruzione. Presentano inoltre la realtà al pubblico. Quello che i media dicono su un determinato politico può determinare se lui o lei viene percepito come buono o cattivo, modesto o arrogante, saggio o sciocco. Quello che i media scrivono o trasmettono plasma l’opinione pubblica e, di conseguenza, il modo in cui le persone votano alle elezioni.

Netanyahu lo ha capito da tempo. Ecco perché da anni cerca di dominare i media, sia con il potere che detiene, sia attraverso magnati che possono acquistare i media e trasformarli in canali al suo servizio. Ecco perché il ministro della Difesa Israel Katz vuole chiudere la stazio radio dell’esercito. Ecco perché il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi vuole danneggiare i media indipendenti. Se i leader di Mapai e Mapam avessero capito quanto sono importanti i media alle urne, non avrebbero mai chiuso i loro giornali, rispettivamente Davar e Al Hamishmar.

La prova definitiva della nostra democrazia arriverà il prossimo anno. Se i sondaggi alla vigilia delle elezioni mostreranno che la destra sta per perdere, c’è il pericolo reale che Netanyahu e i suoi collaboratori facciano tutto il possibile per rinviare le elezioni. Se le elezioni si terranno, si potranno aspettare episodi di frode, violenza e falsificazione dei risultati. Il Likud e la destra non hanno intenzione di cedere facilmente i loro seggi”, conclude Shtrasler.

Israele è entrato nell’era delle milizie

IA denunciarlo, in un editoriale, è sempre il quotidiano progressista di Tel Aviv: “I procuratori dello Stato hanno accusato Yaakov Itach, che ha minacciato di uccidere il procuratore generale Gali Baharav Miara. “È iniziata una nuova era del kahanismo: presto tremerai prima di uscire di casa”, le ha detto sui social media. Itach non è il visionario del nuovo stato kahanista, ma solo una piccola parte della macchina bibista e kahanista.

Anche prima della vicenda del procuratore generale militare, il campo di destra bibista- aveva preso di mira i custodi legali del Paese. Ma costoro non sono gli unici nel loro mirino. La macchina del veleno ha preso di mira anche Hadas Klein, testimone nel processo a Netanyahu, e il giornalista Guy Peleg. Klein sta affrontando l’avvocato di Netanyahu, Amit Hadad, che sta usando l’aula di tribunale per diffondere calunnie contro di lei, ignorando una sentenza che dice che qualsiasi discussione su Klein deve avvenire a porte chiuse.

Gli agenti di incitamento per strada e sui social media prendono il testimone da lì. Peleg è minacciato per strada e sui social media da attivisti di destra e organizzazioni estremiste, nonché dai membri del governo che li sostengono.

In un recente editoriale su Haaretz, Klein ha descritto tre anni di calunnie e minacce nei suoi confronti, iniziate dopo la sua testimonianza contro Netanyahu. La cronaca di una cittadina che ha fatto il suo dovere e si è trasformata in una nemica del popolo, mentre i giudici restano in silenzio, dando l’impressione che tutto sia permesso. Anche Peleg è sotto attacco. La sua pubblicazione del video che mostra gli orribili abusi di un detenuto palestinese da parte dei soldati nel centro di detenzione di Sde Teiman, un’azione giornalistica di base, è descritta dalla destra come un tradimento dei soldati. I ministri Yariv Levin e Itamar Ben-Gvir stanno abbracciando Mordechai David, che ha aggredito Peleg e bloccato la sua auto. La violenza viene presentata come una “protesta legittima”, come se si trattasse di cittadini che protestano contro chi detiene il potere e non di un’aggressione contro un giornalista.

Anche l’ala ideologica-messianica si è mobilitata, con organizzazioni come Torat Lechima (Dottrina di combattimento) e cartelloni che riproducono gli schemi di incitamento che hanno preceduto l’assassinio di Yitzhak Rabin. La polizia sta “indagando”, ma non sta prendendo quasi nessuna misura. Si sta diffondendo l’epidemia di persone che mostrano totale indifferenza verso questi eventi. Un bar di Haifa ha cancellato una conferenza di Peleg a causa del “clamore” che circonda il giornalista. In questo modo, non c’è bisogno di una legge per mettere il bavaglio ai giornalisti. Tutto ciò che serve sono persone che hanno paura di essere coinvolte.

Il quadro generale è chiaro: Netanyahu è il comandante supremo della macchina del veleno gestita dal campo Bibi-ista-Kahanista; Hadad sta trasformando l’aula di tribunale in una piattaforma di incitamento; Levin, Ben-Gvir e il deputato Gotliv stanno dando legittimità agli aggressori; gli attivisti agiscono mentre i social media diffondono il veleno. La violenza online si è riversata nelle strade, il tutto sotto l’egida del Governo. La polizia reagisce in ritardo, se mai lo fa. I pubblici ministeri si occupano dei soldati semplici sul campo nel migliore dei casi, mentre i giudici tacciono e l’opinione pubblica diventa sempre più indifferente. La situazione è grave. La vita delle persone vittime di tale incitamento è in pericolo.

La sicurezza personale di Klein e Peleg non è una questione privata. Se qui non ci sono una magistratura indipendente e media liberi, la democrazia appassirà. È davvero iniziata una nuova era. La domanda ora è se le autorità di polizia, da un lato, e il pubblico che sostiene la democrazia, dall’altro, accetteranno passivamente l’era delle milizie di Bibi e Kahan, o se si opporranno”.

Così muore la democrazia nel “Bibistan”.

Mio padre, Yitzhak Navon, credeva nell’umanità. Sono contenta che non possa vederci adesso.

Un articolo emozionante, scritto, per Haaretz, da Naama Navon.

“Domenica c’è stata una cerimonia in memoria di mio padre, Yitzhak Navon, il quinto presidente di Israele, che è morto 10 anni fa. Mi hanno chiesto di fare un discorso adatto all’occasione e alle persone presenti. Ecco cosa non ho detto.

Al suo funerale, ho parlato della vita privata e pubblica di mio padre e del desiderio. Il desiderio di un padre che capisse che quando guardiamo l’altro con spirito disponibile e cuore pronto e siamo disposti a scambiare la distanza con la familiarità, possiamo colmare abissi e paure, trovare un terreno comune e creare un futuro migliore per tutti gli abitanti di questa terra. Ho parlato di un padre che ha vissuto questo luogo con ogni fibra del suo essere, ha amato le persone e ha creduto in loro e nelle loro capacità.

Un decennio è un tempo lungo per attenuare il dolore, ma non diminuisce il vuoto. Tuttavia, una parte di me è meno addolorata per la sua scomparsa: almeno lui non è qui a vedere noi che causiamo devastazione agli altri e a noi stessi. Mio padre diceva: “Non siamo benedetti da una ricchezza di risorse naturali. Abbiamo solo una risorsa preziosa: la nostra gente. Dobbiamo prenderci cura della nostra gente dall’infanzia alla vecchiaia, dedicare loro il nostro cuore e la nostra mente e permettere loro di realizzare e persino superare il loro potenziale”. Perché senza umanità e umanità, non siamo niente.

E guardateci ora, e vedete quanto è un bene che lui non possa vederlo.

Mio padre era ottimista e amava le persone. Credeva nelle persone, nelle loro capacità e nel loro spirito. Credeva che potessimo essere migliori, mostrare più solidarietà. “Una persona ha molte facce ed è argilla nelle proprie mani. È capace di essere materialista, esigente e aggressiva, ma quella stessa persona è capace di proiettare bontà, di dare e di amare il proprio prossimo. E la leva che sposta l’anima di ogni persona da un lato all’altro è quella cosa informe e intangibile chiamata ‘visione’”, diceva.

Una terribile tragedia che ci ha colpito due anni fa ci ha lasciati senza fiato. Dal soffocamento e dall’oscurità è emersa la solidarietà umana: le case sono state aperte e le braccia si sono avvolte l’una nell’altra, i cuori si sono toccati, creando isole di bontà, di cura e rispetto reciproco, compassione e resilienza, calore e amore per il prossimo. Le forze umane dentro di noi ci hanno dato forza e speranza. Mancava solo una visione. O forse no?

Queste forze di solidarietà e sostegno si sono presto trasformate in un’unità vendicativa e cieca, in una guerra con obiettivi distruttivi che ha abbandonato gli ostaggi a Gaza, alcuni dei quali alla morte, mentre bombardava ospedali e cliniche, scuole, università e archivi. Abbiamo perfezionato in modo orribile la nostra indifferenza verso lo sterminio di intere dinastie, dai bambini agli anziani, attraverso una varietà di mezzi tecnologici. Gli strumenti di costruzione hanno trasformato le case in montagne di cemento e malta, seppellendo persone e corpi sotto le macerie. Questo era il nostro orgoglio. Questa si è rivelata la nostra visione, realizzata davanti ai nostri occhi.

Mentre creavamo la loro distruzione, abbiamo creato la nostra: una visione costruita su colpi al corpo e all’anima, corpi umani e macerie, dolore, paura, rabbia, morte e un ciclo di vendetta. Quante generazioni passeranno prima che capiamo in modo diverso? Quanti genitori in lutto e quanti orfani si aggiungeranno? Questa visione costruirà un futuro degno per tutti coloro che vivono qui?

Guardando al futuro, mio padre ha cercato di trovare una strada per realizzare il potenziale umano, per arrivare a una visione che permettesse alle persone di essere generose e prendersi cura dei propri simili. Credeva che il comportamento umano fosse in gran parte modellato dalle aspettative che gli altri hanno di noi, che a loro volta modellano la loro fiducia nei nostri punti di forza e nelle nostre capacità. Mio padre si aspettava, da se stesso e da noi, di vedere il bene che c’è in noi, e credeva che avessimo il potere di estenderne la portata.

Mio padre si rese conto che le nostre parole hanno valore e significato, che cambiano e modellano la realtà e, con essa, i nostri valori e le nostre norme e il percorso tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Ed è per questo, credeva, che devono essere usate con saggezza per tracciare un orizzonte e una speranza. Ma noi, con gioia o con riluttanza, abbiamo parlato e lavorato per appiattire, annientare, bruciare, affamare e spopolare, come se questa fosse una visione per il futuro. È questa una visione?

La visione di mio padre era un futuro fondato sul riconoscimento, la comprensione e l’assunzione di responsabilità, sul perdono e la guarigione. Per realizzare la sua visione, che crede nel potenziale umano e nella necessità di investire il meglio e il massimo in esso, dobbiamo essere persone che si vedono l’un l’altra, e non attraverso il mirino di un fucile. Dobbiamo guardare oltre i muri che ci separano – muri di pietra, cemento e tecnologia, ma anche muri di opinioni, percezioni e fedi diverse – ed essere in grado di rispettare l’altro come rispettiamo noi stessi.

Dobbiamo ricordare che riconoscere l’altro, la sua storia, la sua sofferenza e la sua situazione non toglie nulla al riconoscimento di noi stessi e della nostra sofferenza. Dobbiamo lavorare e lottare per una visione migliore e una leadership diversa da quella che ha tracciato il nostro percorso per molti anni.

Per citare mio padre: “Se avessimo leader visionari e intraprendenti che conoscono la saggezza del compromesso, in grado di avvicinare i cuori dei campi rivali, sarebbe un miracolo. Molti miracoli sono avvenuti nel nostro Paese, forse anche questo miracolo si realizzerà”.

Mio caro e amato padre, mi dispiace che tu non sia con noi, ma sono felice che tu non possa vederci”, conclude Naama Navon.

Così muore la fu “unica democrazia in Medio Oriente”.