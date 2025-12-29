Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Dicembre 2025 - 19.55

Benjamin Netanyahu, un criminale “temporeggiatore”. Leggere l’editoriale di Haaretz per capire.

Una nota per Trump: Netanyahu ritarderà, ritarderà, ritarderà

Così l’editoriale: “In un discorso alla nazione trasmesso in prima serata il 17 dicembre, Donald Trump si è vantato di aver “risolto otto guerre in dieci mesi” e portato “la pace in Medio Oriente”. Durante l’incontro di questa settimana in Florida con il primo ministro Benjamin Netanyahu, verrà messa alla prova la capacità del presidente degli Stati Uniti di dare un contenuto reale a quelle dichiarazioni ottimistiche.

Due mesi fa, Trump ha affermato che non avrebbe permesso a Israele di annettere la Cisgiordania. Si è trattato di un passo importante, perché ha chiarito al governo Netanyahu che l’amministrazione statunitense non avrebbe appoggiato le illusioni di annessione della Cisgiordania o di trasferimento della popolazione dalla Striscia di Gaza.

Se Trump è determinato a portare avanti la sua visione di pace, deve mostrare la stessa determinazione di fronte a un’altra politica israeliana non meno pericolosa: la politica di stagnazione di Netanyahu. Netanyahu eccelle nel lasciare le questioni in sospeso e nel vanificare ogni possibilità di cambiamento. Di conseguenza, nessuna mossa viene mai definita e nessun accordo viene mai completato.

Netanyahu sta arrivando in Florida con tutti i fronti intorno a Israele – Gaza, Libano, Siria e Iran – aperti e instabili. E questo avviene in un momento in cui l’amministrazione Trump cerca di stabilizzare il Medio Oriente per promuovere un’iniziativa regionale globale, espandere gli Accordi di Abramo e presentare un risultato diplomatico.

In Siria, Trump ha spinto per un accordo di sicurezza limitato che stabilizzerebbe il confine, ma Netanyahu vuole rendere impossibile qualsiasi possibilità di un accordo di questo tipo.

Anche in Libano, Israele ha insistito per mantenere caldo il fronte continuando ad attaccare le posizioni di Hezbollah, e nel farlo sta indebolendo il governo di Beirut e minando la sua capacità di andare avanti con il disarmo di Hezbollah. Si parla sempre più spesso anche di un altro round di combattimenti con l’Iran.

A Gaza, Trump cerca di spingere Netanyahu ad avanzare alla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco. Questa è la fase in cui Netanyahu cercherà di superarlo in astuzia rendendo permanente ciò che è temporaneo.

Netanyahu insisterà per mantenere una situazione provvisoria: non una guerra totale, ma nemmeno la fine della guerra. Netanyahu sa bene che Trump ha inserito la soluzione dei due Stati nel suo piano in 20 punti e ha persino sostenuto il coinvolgimento dell’Autorità Palestinese nell’amministrazione della Striscia.

Ma il primo ministro, che si è vantato di aver seppellito la soluzione dei due Stati, e il suo governo, che equipara l’Autorità Palestinese a Hamas e Hamas ai nazisti, faranno tutto il possibile per impedirlo.

Qualsiasi accordo che possa minacciare la stabilità della coalizione di governo di Netanyahu sarà accolto con intransigenza, se non aperta e diretta, allora velata e manipolatoria. Secondo Netanyahu, la linea gialla che delimita la zona di Gaza controllata da Israele è una linea rossa.

Se Trump vuole davvero la pace, deve costringere Netanyahu a passare alla seconda fase dell’accordo e punire qualsiasi tentativo di ritardare, temporeggiare o guadagnare tempo. Tali tattiche vanno a vantaggio solo di Netanyahu e del suo governo, non dei residenti di Israele e del resto della regione”.

Forse Bennett, annessionista nel cuore, non vuole davvero sconfiggere Netanyahu?

Di grande interesse, anche in prospettiva delle elezioni politiche del 2026, è l’analisi, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Dmitry Shumsky.

Scrive Shumsky: “È possibile che Naftali Bennett non voglia battere Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, tornare come primo ministro e guidare la ricostruzione della nazione israeliana dopo il disastro del 7 ottobre?

Il fatto è che il blocco anti-Netanyahu chiaramente non ha la capacità di formare un governo senza il sostegno dei partiti arabi. Eppure, Bennett e altri leader dell’opposizione (ad eccezione dei vaghi accenni di Gadi Eisenkot) non solo non stanno manifestando la volontà di formare un’alleanza civico-democratica con la comunità araba, ma hanno ripetutamente respinto questo scenario.

Non è assurdo pensare che Bennett non sia felice di combattere contro Netanyahu. Dopotutto, in quanto esponente di destra per eccellenza, condivide gran parte delle opinioni ideologiche di Netanyahu. E così, di fronte al dilemma se “tradire” i principi della destra affidandosi ai voti arabi per bandire Netanyahu nel deserto politico o sacrificare la sua dignità entrando a far parte del governo Netanyahu e “aggiustando le cose dall’interno”, Bennett potrebbe scegliere la seconda opzione.

È proprio qui che risiede la grande sfida ideologica e politica di Bennett. Dopo tutto, non c’è nulla di “di destra” nel desiderio razzista e spregevole di impedire ai cittadini arabi di Israele di contribuire a determinare il futuro del loro Paese attraverso i loro rappresentanti eletti, che è l’unico significato dello slogan “una coalizione sionista” attorno al quale si stanno unendo i partiti dell’opposizione.

Inoltre, se Bennett vuole davvero creare una destra anti- kahanista , uno dei suoi principi fondamentali dovrebbe essere quello di confermare la piena uguaglianza civica dei cittadini arabi di Israele e di rifiutare inequivocabilmente la loro esclusione dalla coalizione di governo.

Certo, non dovremmo escludere che ci sia un legame tra il negare al popolo palestinese il diritto a uno Stato tra il Giordano e il mare – che, ovviamente, è una visione di destra per eccellenza – e l’opporsi alla piena uguaglianza civica per i cittadini arabo-palestinesi di Israele.

Tuttavia, uno sguardo alla storia della destra sionista mostra che questo collegamento non è necessario. Sia prima che dopo la fondazione dello Stato, figure chiave hanno sostenuto senza compromessi sia il controllo ebraico sull’intera Terra di Israele sia la piena uguaglianza dei diritti tra cittadini ebrei e arabi.

Ad esempio, Ze’ev Jabotinsky sosteneva uno Stato ebraico che combinasse l’uguaglianza dei diritti individuali con il riconoscimento dei diritti collettivi dei cittadini arabi come minoranza. Menachem Begin si oppose al governo militare imposto ai cittadini arabi nei primi anni dello Stato. Moshe Arens propose di annettere la Cisgiordania concedendo la cittadinanza israeliana ai suoi residenti palestinesi.

Alla luce di tutto ciò, se Bennett sostenesse l’idea di portare i partiti arabi nella sua coalizione, ciò non rappresenterebbe in alcun modo una svolta a sinistra, ma semplicemente un ritorno al percorso della vecchia destra liberale israeliana. È così che dovrebbe inquadrare una mossa del genere.

L’altra difficoltà che Bennett dovrebbe affrontare se decidesse di convincere gli ebrei israeliani dell’idea di una coalizione con i partiti arabi riguarda l’acuirsi dell’ostilità degli ebrei israeliani nei confronti degli arabi dal 7 ottobre. Questo problema non dovrebbe essere ignorato.

Tuttavia, per quanto possa sembrare paradossale, è certamente possibile ripensare il massacro in un modo che offra una sorprendente opportunità per costruire una storia comune ebraico-araba israeliana. Dopo tutto, gli assassini di Hamas non hanno fatto distinzione tra ebrei e arabi il 7 ottobre, e non è stato un caso. Per loro, i cittadini arabi di Israele, la stragrande maggioranza dei quali vuole vivere in pace e uguaglianza con gli ebrei israeliani, sono collaboratori dell’entità sionista.

In realtà, l’attacco del 7 ottobre non era rivolto esclusivamente agli ebrei israeliani, ma all’israelianità in tutte le sue diverse componenti; quindi, la risposta più appropriata in termini di identità israeliana sarebbe quella di rafforzare il collante civico che tiene insieme queste componenti.

Nessuno si aspetta che Bennett abbandoni la sua ideologia di base, che sostiene il controllo ebraico su tutta la Terra di Israele. Al contrario, come ha scritto Yair Assulin su Haaretz Hebrew alla fine del mese scorso, qualsiasi alternativa al Bibi-ismo dovrebbe essere ancorata all’autenticità. E non c’è dubbio che l’autentico Bennett sia un nazionalista religioso di destra che crede che gli ebrei abbiano diritti nazionali esclusivi sulla Terra di Israele.

Ma se, con la stessa onestà, Bennett esprimesse un sostegno inequivocabile alla cooperazione con i partiti arabi, la sua autenticità non ne risulterebbe minimamente compromessa. Al contrario, tutti ricordano la sua disponibilità a fare affidamento sulla Lista Araba Unita di Mansour Abbas quando Bennett era a capo del precedente governo. Ricordano anche che ciò non derivava dall’opportunismo, ma dal sincero desiderio di intrattenere un dialogo politico civico con un partito arabo moderato.

Alla luce di ciò, è proprio la sua attuale avversione ad aggiungere un partito arabo alla coalizione a minare la sua autenticità. Dopo tutto, Bennett è impresso nella coscienza degli israeliani come il primo esponente di destra ad aver permesso ai legislatori arabi di diventare un pilastro del suo governo. Ma ora, quando segnala che non ha intenzione di ricreare questa alleanza, comincia a essere visto come qualcuno riluttante a compiere nuovamente quel passo civico coraggioso e autentico per paura della destra kahanista

Il problema è che chi vuole vincere non può mostrare segni di paura. Questo è un altro motivo, forse il più importante, per cui Bennett dovrebbe cercare coraggiosamente di formare una coalizione civico-sionista che includa un elemento arabo”, conclude Shumsky.

Il coraggio della discontinuità. Che Bennett ne sia fornito è tutto da vedere.