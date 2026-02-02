Le 11 mosse di Netanyahu che stanno portando Israele dalla democrazia verso un regime autoritario

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Febbraio 2026 - 20.33

ATF

Le 11 mosse di Benjamin Netanyahu che stanno portando Israele dalla democrazia verso un regime autoritario.

A metterne a fuoco, in ampio, documentato report per Haaretz, è Mauser Hauser Lov.

Così l’autore: “Non passa giorno senza che qualcuno metta in guardia dal declino di Israele verso i regni oscuri dell’autocrazia. All’inizio di questo mese è stato l’ex presidente della Corte Suprema Aharon Barak a spiegare in termini semplici che Israele era già sotto il governo di un solo uomo e non era più una democrazia liberale. Barak ha parlato durante una protesta antigovernativa nel terzo anniversario del tentativo del ministro della Giustizia Yariv Levin di indebolire la magistratura.

Dal 4 gennaio 2023, sotto il governo di destra il cui capo è preoccupato dal suo processo per corruzione, Israele è cambiato drasticamente. Di norma, il passaggio dalla democrazia a un regime autoritario non avviene all’improvviso o secondo un’unica formula.

In tutto il mondo, le caratteristiche democratiche di un paese possono erodersi rapidamente o lentamente. Ad esempio, a un anno dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, il presidente è disinvolto nelle sue dichiarazioni e schiera con noncuranza la Guardia Nazionale nelle città degli Stati Uniti, ma la Costituzione rimane invariata.

Sulla base del lavoro di un gruppo di ricerca statunitense pubblicato sul New York Times e in consultazione con ricercatori israeliani, alcuni dei quali provenienti dall’Israel Democracy Institute, Haaretz ha individuato 11 aspetti chiave nel cambiamento del carattere democratico di Israele.

Per ogni aspetto degli ultimi tre anni, quattro esperti hanno utilizzato una scala compresa tra 1, che indica una democrazia piena, e 10, che indica un regime completamente autoritario. I quattro esperti erano la dott.ssa Yael Shomer, docente senior presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Tel Aviv; il prof. Yaniv Roznai, vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Reichman; il prof. Yoav Dotan della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Ebraica; e la dott.ssa Ilana Shpaizman, docente senior presso il Dipartimento di Studi Politici dell’Università Bar-Ilan.

Dotan ritiene che sia “troppo presto per elogiare la democrazia liberale in Israele”. Egli osserva che la magistratura, che definisce la più forte garanzia per la salvaguardia della democrazia e il principale obiettivo di Levin e dei suoi alleati, “ha bloccato in modo molto efficace la maggior parte dei tentativi di cambiare la forma di governo”.

Tuttavia, afferma, “l’erosione della democrazia si riflette nelle rivolte [dei coloni] in [Cisgiordania], nella minore considerazione della polizia per l’interesse nazionale e nei colpi inferti alla libertà di parola, in particolare alla libertà di parola dei cittadini arabi. Ciò significa che non c’è spazio per l’autocompiacimento e che dobbiamo prepararci per garantire che le elezioni di quest’anno siano eque”.

Come afferma Shomer, “Israele sta andando verso un futuro autoritario” e, oltre ai tentativi del governo di assumere il controllo delle agenzie che dovrebbero controllarne il potere, “la natura democratica delle prossime elezioni è davvero a rischio”. Afferma che “tutto questo sta avvenendo parallelamente a un profondo fallimento nell’educazione civica. Da due decenni ormai, i valori liberal-democratici sono stati messi da parte e sostituiti da un discorso nazionalista limitato “.

Roznai afferma che” se il colpo di Stato giudiziario fosse stato legiferato come proposto all’inizio del 2023, Israele avrebbe cessato di essere una democrazia liberale e sarebbe diventato una democrazia vuota, che è ciò che accadrà a meno che la leadership israeliana non cambi rapidamente rotta”.

Tuttavia, afferma, “non tutto è perduto. C’è ancora un procuratore generale indipendente e forte, che rappresenta la prima linea di difesa della democrazia nel governo. E c’è ancora una Corte Suprema indipendente, anche se a corto di personale e sotto attacco, e c’è una società civile vivace e attiva. Possiamo ancora ricalibrare, ma questo richiede un cambio di governo”.

Shpaizman non è tanto preoccupata per la legislazione sul colpo di Stato giudiziario quanto per quella che lei chiama “attività informale”, ovvero gli sforzi compiuti nell’ambito delle leggi esistenti o in una zona grigia. “Tre sono i colpi più duri. Il primo è quello contro la funzione pubblica, che si riflette principalmente nelle nomine politiche nei ministeri e nell’ignorare o abusare dei professionisti”, afferma.

“Il secondo è il governo che calpesta la Knesset e annulla la separazione dei poteri, e il terzo sono le azioni della polizia contro gli oppositori del governo, volte a scoraggiare e ridurre la libertà di protesta, così come le azioni della polizia nella comunità araba”.

Shpaizman sostiene che esistono ancora meccanismi efficaci per fermare il declino, “ma non saranno sufficienti senza una protesta pubblica continua”.

Conclusione: Israele è in declino in ciascuno degli aspetti esaminati. Il suo regime non sarà autoritario, ma il declino non è più un avvertimento, è un dato di fatto. La storia dimostra che è difficile invertire questa tendenza perché la distruzione può avvenire in un minuto, ma la riparazione richiede più tempo, nella migliore delle ipotesi.

Restrizioni alla libertà di parola

Le restrizioni alla libertà di parola sono una necessità per i regimi autoritari che cercano di consolidare il loro potere, e questo è stato visto in diversi modi in Israele. L’aspetto più evidente è stato il trattamento riservato ai manifestanti, che a volte vengono arrestati o umiliati, o addirittura subiscono gravi violenze.

A volte, le restrizioni vengono imposte ben prima dell’evento. È stato il caso nelle settimane successive al 7 ottobre, quando la polizia ha vietato agli arabi israeliani di protestare contro la guerra, o il mese scorso, quando ha vietato ai tifosi di calcio dell’Hapoel Tel Aviv di entrare in uno stadio con magliette con slogan di protesta, alcuni contro la polizia.

E circa un anno prima, alcuni attivisti avevano distribuito volantini in una sinagoga frequentata da Yuli Edelstein del Likud, allora capo della commissione Affari esteri e difesa della Knesset. Tre donne sono state arrestate. In tempi come questi, anche accendere candele di protesta davanti alla casa del ministro dell’istruzione è motivo di arresto.

Alla polizia si uniscono talvolta altre agenzie, come il comune di Haifa, che ha inviato ispettori per molestare i manifestanti antigovernativi, o l’Università di Tel Aviv, che ha recentemente ampliato le restrizioni alle proteste nel campus.

L’idea che la libertà di parola possa essere limitata per non aver seguito la linea del governo sembra diffondersi anche tra le giovani generazioni. Un esempio è avvenuto alla fine del mese scorso: gli studenti di una scuola superiore vicino a Tel Aviv hanno sputato ai manifestanti contro il ministro dell’istruzione, e i ragazzi sono stati sostenuti dal preside.

Persecuzione degli oppositori politici

A differenza della Russia o della Turchia, in Israele nessun leader dell’opposizione è stato incarcerato. Ma le autorità hanno sicuramente preso di mira i leader delle proteste e gli attivisti, convocandoli talvolta per interrogarli, come ha fatto il mese scorso il servizio di sicurezza Shin Bet.

Inoltre, la polizia sta sorvegliando attivisti come Michal Deutsch, detentrice del record israeliano di arresti durante le proteste. Deutsch ha fondato il gruppo Changing Direction.

A volte, i tentativi di danneggiare gli attivisti vengono compiuti da funzionari eletti, come quando il deputato del Likud Tally Gotliv ha rivelato l’identità del marito di Shikma Bressler, un dipendente dello Shin Bet, e ha diffuso la menzogna secondo cui i leader della protesta avrebbero collaborato con i vertici militari per rendere possibili i massacri di Hamas del 7 ottobre.

Il ministro della Giustizia Levin, nel frattempo, ha recentemente lanciato una velata minaccia alla deputata di sinistra Naama Lazimi. “Voglio dirle che anche la protezione di cui ha goduto da parte di coloro che dovrebbero garantire l’applicazione equa della legge finirà”, ha detto dal podio della Knesset.

Calpestare il potere legislativo

A causa della forma di governo di Israele, il suo potere legislativo è sempre stato dipendente dal potere esecutivo.

Ma il primo ministro Benjamin Netanyahu e i suoi ministri hanno ottenuto sempre più libertà d’azione nella Knesset. La dottoressa Yael Shomer afferma che tutti questi mali si stanno verificando “parallelamente a un profondo fallimento dell’educazione civica. Da due decenni, i valori liberaldemocratici sono stati sostituiti da un discorso nazionalista limitato”.

L’aspetto più evidente è l’erosione da parte del governo della capacità della Knesset di supervisionare le sue azioni. Ciò ha comportato l’assenza dei funzionari dalle riunioni delle commissioni, l’occultamento di dati, l’ignoranza delle richieste di informazioni e le invettive contro i professionisti dei ministeri e di altri enti.

Un altro esempio è la destituzione di Edelstein dalla carica di presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset per la sua opposizione a un disegno di legge che avrebbe esentato la comunità ultraortodossa dal servizio militare. Un altro esempio è il tentativo del ministro delle Comunicazioni Shlomo Harhi di aumentare il controllo del governo sulle emittenti israeliane. Un altro ancora è la decisione di chiudere Army Radio, una mossa che secondo il procuratore generale deve passare attraverso la Knesset.

L’uso delle forze di sicurezza in patria

I leader dei paesi autoritari amano ricorrere alle forze di sicurezza, ma in Israele l’uso dell’esercito nelle strade è inimmaginabile, almeno finora.

Tuttavia, negli ultimi mesi si sono verificati cambiamenti significativi, soprattutto da quando David Zini è stato nominato capo dello Shin Bet. Per la prima volta nella storia dell’agenzia, il capo dello Shin Bet si è dimostrato disposto a utilizzare il suo personale per combattere la criminalità nella comunità araba. Inoltre, il governo ha autorizzato il trasferimento di 220 milioni di shekel (69 milioni di dollari) dal piano quinquennale per la società araba allo Shin Bet e alla polizia.

“Se il colpo di Stato giudiziario fosse stato legiferato come proposto all’inizio del 2023, Israele sarebbe diventato una democrazia vuota, che è ciò che accadrà a meno che la leadership non cambi radicalmente rotta”.

Nel frattempo, la forza che dovrebbe proteggere gli israeliani in patria, la polizia, in realtà li sta minacciando in alcune parti del Paese. I residenti del villaggio beduino di Tarabin, nel sud, hanno recentemente subito un’operazione durata due settimane che, secondo loro, ha comportato interrogatori da parte dello Shin Bet e la detenzione di bambini. I residenti del campo profughi di Shoafat a Gerusalemme Est hanno avuto la stessa esperienza la scorsa settimana.

Violazioni delle sentenze dei tribunali

In Israele, lo sforzo di delegittimare la magistratura è stato uno dei principali pilastri antidemocratici del governo. Dopo che la Corte Suprema, in qualità di Alta Corte di Giustizia, ha bloccato alcune nuove leggi, Levin e la stragrande maggioranza del gabinetto hanno rifiutato di riconoscere il presidente della Corte, Isaac Amit.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha definito Amit “un megalomane violento e spietato che sta rubando la democrazia israeliana”, affermando che “il risultato sarà che lo schiacceremo, non ci sarà altra scelta”.

Nel frattempo, aumentano le richieste di violare le sentenze dell’Alta Corte, il che spingerebbe Israele in una crisi costituzionale. La settimana scorsa, i leader dei partiti della coalizione di governo hanno invitato Netanyahu a non obbedire alla Corte se questa accoglierà le richieste di dimissioni del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir.

Altri esempi evidenti sono stati la questione della coscrizione degli ultraortodossi, la nomina di un funzionario incaricato di supervisionare le indagini sull’ex procuratore generale e l’isolamento del procuratore generale. In tutti questi casi, l’Alta Corte ha emesso una sentenza e il governo ha fatto di testa sua.

Calpestare i custodi

I governanti autoritari sono anche molto propensi a smantellare o almeno indebolire i guardiani, in parte perché a questi incarichi vengono nominati amici del governo. In Israele, l’esempio principale in questo ambito è il tentativo del governo di licenziare il procuratore generale Gali Baharav-Miara, che ha rifiutato di lasciare che i ministri compissero azioni che potrebbero violare la legge e danneggiare il pubblico.

I tentativi di sostituire Baharav-Miara sono iniziati nei primi giorni del governo in vari modi, ma l’Alta Corte non ha permesso ai ministri di licenziarla. Il governo non si è arreso e ora sta cercando di dividere il lavoro del procuratore generale. È impossibile prevedere cosa accadrà se anche questo caso arriverà davanti all’Alta Corte.

Nel frattempo, il governo ignora semplicemente i pareri del procuratore generale, sostenendo che non sono vincolanti, come ha fatto quando ha destituito un altro organo di controllo, l’ex capo dello Shin Bet Ronen Bar. Anche questa decisione ha portato a una petizione alla Corte Suprema, ma il governo ha ottenuto ciò che voleva quando Bar si è dimesso.

È stata anche approvata una legge che stabilisce che i pareri dei consulenti legali dei ministeri non sono vincolanti, nonché un disegno di legge per la nomina di un commissario della funzione pubblica senza un adeguato processo di concorso e per limitare l’indipendenza del commissario di polizia.

Dichiarazione dello stato di emergenza

I leader autoritari spesso dichiarano lo stato di emergenza in modo da poter allentare il regime giuridico, prendere decisioni rapide e ricorrere a una forza eccessiva. In Israele non è necessario dichiarare lo stato di emergenza, poiché è in vigore sin dai primi giorni dello Stato e viene prorogato ogni anno.

Ma la guerra iniziata il 7 ottobre 2023 sembrava fornire un ampio margine per sfruttare questa situazione, comprese le restrizioni alle proteste e ai media. Poiché molte delle mosse del governo negli ultimi anni sono state compiute durante una guerra, è difficile determinare cosa sia stato fatto come opera di un governo in tempo di guerra e cosa sia stato fatto nel tentativo di indebolire la magistratura e altri pilastri della democrazia israeliana.

E un argomento continua a emergere: Netanyahu ha prolungato inutilmente la guerra, rifiutandosi di porvi fine a causa dei suoi ristretti interessi politici.

Controllo dei media

Il controllo delle informazioni a disposizione del pubblico è fondamentale per i leader che cercano di preservare il proprio potere. In Israele, negli ultimi anni è stata condotta una guerra contro i media, ma la maggior parte dei disegni di legge a tal fine devono ancora essere approvati.

La mossa principale è il tentativo di Karhi di creare una nuova autorità i cui membri siano nominati dal governo, consentendo di fatto il controllo politico dei contenuti trasmessi. Le emittenti commerciali Channel 12 e Channel 13 sono preoccupate.

Nel frattempo, il governo ha approvato la chiusura di Army Radio e ha minacciato di chiudere la divisione giornalistica dell’emittente pubblica Kan. Ma Channel 14 non ha cercato di nascondere il suo sostegno al governo e a Netanyahu, e ha ricevuto vantaggi normativi.

I media radiotelevisivi non sono l’unico obiettivo. Nel novembre 2024, il governo ha cancellato i suoi abbonamenti a Haaretz, invitando tutte le sue agenzie a fare lo stesso.

Secondo quanto riferito, l’esercito ha adottato lo stesso approccio, cancellando gli abbonamenti dei suoi ufficiali, una mossa che potrebbe colpire il giornale nelle tasche. Anche prima di questo, il ministro della Difesa Israel Katz aveva ordinato alle forze armate di vietare ai giornalisti di Haaretz di partecipare alle conferenze stampa e di rifiutarsi di parlare con loro.

Anche il trattamento riservato ai giornalisti è peggiorato. Un esempio è l’arresto del giornalista Israel Frey, che è stato detenuto in condizioni di sicurezza.

Un altro esempio è la convocazione del corrispondente legale di Channel 13 News, Aviad Glickman, per essere interrogato in merito alle accuse di aver spintonato un dipendente dell’ufficio del Primo Ministro.

Conquista del mondo accademico

I leader di Russia, Ungheria, India e Stati Uniti hanno capito che il mondo accademico è un centro nevralgico del liberalismo; quindi, hanno preso il controllo delle università e dei loro programmi di studio, o almeno hanno cercato di farlo. In Israele, un disegno di legge consentirebbe il controllo totale dell’istruzione superiore.

Ciò include il licenziamento di tutti i membri del Consiglio per l’istruzione superiore dopo le elezioni generali di ottobre e il controllo governativo del bilancio dell’istruzione superiore (14 miliardi di shekel all’anno). Il governo potrebbe anche multare le università e i college e prendere decisioni per il Consiglio per l’istruzione superiore.

Già prima di allora, il ministro dell’Istruzione Yoav Kisch era riuscito a nominare alcuni suoi collaboratori nel Consiglio. Nelle scuole primarie e secondarie, Kisch ha convocato per chiarimenti i presidi che avevano chiesto il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra, o che avevano criticato il governo. E a luglio, il governo ha fatto in modo che le persone che criticano il Paese non possano vincere il Premio Israele.

Delegittimare l’opposizione

Le vittime più evidenti della delegittimazione in Israele sono i politici arabi, in particolare i loro partiti, che nella maggior parte dei sondaggi televisivi vengono presentati come un blocco separato piuttosto che come parte dell’opposizione.

Negli ultimi anni, Netanyahu ha ribadito che i partiti arabi non sono partner legittimi per il governo. Tali appelli sono stati ascoltati dalla destra anche prima delle ultime elezioni, in particolare durante l’anno e mezzo del governo di Naftali Bennett-Yair Lapid, quando la Lista Araba Unita di Mansour Abbas faceva parte della coalizione.

Anche i capi dei partiti del precedente governo – tra cui Bennett e Avigdor Lieberman (e, in modo più riservato, Lapid) – hanno dichiarato che i partiti arabi rimarranno fuori se questo blocco formerà nuovamente un governo.

Benny Gantz ha fatto un passo in più la scorsa settimana, quando il suo partito centrista ha pubblicato un video in cui dichiarava che qualsiasi governo che si basasse sul sostegno della Lista Araba Unita sarebbe stato pericoloso per la sicurezza di Israele.

Altri esempi sono espressioni come “traditori di sinistra” che, sotto l’egida della macchina del fango di Netanyahu, sono diventate di uso comune. Il portavoce della polizia ha persino affermato che queste due parole non costituiscono necessariamente un incitamento.

Sfruttare la legge per rimanere al potere

Finora, l’unico sforzo in tal senso è stato quello di consentire a Netanyahu di rimanere primo ministro nonostante il processo penale a suo carico. Una legge in tal senso entrerà in vigore nella prossima Knesset.

Tuttavia, un grande punto interrogativo aleggia sulle prossime elezioni. La coalizione ha dichiarato più di una volta la sua volontà di modificare la legge e politicizzare la Commissione elettorale centrale o abbassare la soglia elettorale del 3,25%. E potrebbero esserci altre novità”, conclude Hauser Lov.

E queste novità potrebbero peggiorare ulteriormente una situazione già compromessa.