Crollano i consensi di Trump: gli americani stanchi dei suoi continui abusi di potere

4 Novembre 2025 - 20.39

ATF

I consensi verso Donald Trump continuano a calare secondo l’ultimo sondaggio condotto da Washington Post, ABC News e Ipsos. Il 59 % degli americani disapprova il suo operato, mentre solo il 41 % lo approva, un livello record per un presidente all’inizio del secondo mandato.

Il 64 % degli intervistati ritiene che Trump stia eccedendo nel tentativo di espandere i suoi poteri presidenziali, confermando il crescente timore di un abuso di autorità da parte del tycoon. La rilevazione prende in esame otto questioni chiave: economia, immigrazione, dazi, gestione del governo federale, criminalità, conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, e in tutti questi ambiti la maggioranza degli americani boccia la gestione della Casa Bianca.

Nonostante il calo di popolarità, la corsa per le elezioni di midterm del 2026 resta equilibrata: i democratici raccolgono il 46 % delle preferenze per il Congresso, i repubblicani il 44 %. Il sondaggio, condotto tra il 24 e il 28 ottobre 2025 tramite il panel KnowledgePanel di Ipsos, segnala che a un anno dal voto le opinioni negative sulla presidenza Trump non si traducono ancora in un vantaggio netto per i democratici.

I dati confermano la crescente distanza tra il presidente e l’opinione pubblica: per molti americani, Trump non rispetta i limiti costituzionali del suo mandato e continua a concentrare poteri a uso personale, alimentando una diffusa sfiducia nella leadership e nelle istituzioni.