Così la Nakba interna di Israele viene definita “redenzione”

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

22 Ottobre 2025 - 15.40

ATF

Da tempo ormai, ben prima del tragico 7 ottobre 2023, la destra messianica e razzista d’Israele aveva smesso di utilizzare la minaccia alla sicurezza del popolo ebraico come motivazione fondamentale per giustificare i crimini perpetrati in Cisgiordania o a Gaza.

La motivazione esibita, declinata in tutte le salse ideologiche, era ben altra: il compimento della missione che Dio aveva, a loro dire, affidato al popolo eletto: realizzare Eretz Israel dal mare (Mediterraneo) al fiume (Giordano). E di fronte al volere di Dio non c’è che obbedire e agire. È il kahanismo terrorista di cui sono imbevuti i ministri-coloni Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich.

Ma è anche la radicalizzazione ideologica, politica e militare, di quel sionismo religioso che ebbe in Zeev Jabotinsky il suo ispiratore, che ha segnato anche Benjamin Netanyahu e plasmato il suo Likud. Dentro questo schema c’è l’uso di simbologie bibliche per denominare le operazioni militari condotte a Gaza (“I carri di Gedeone”, ad esempio).

In questa narrazione tutto si tiene: la missione divina, la disumanizzazione dell’altro da sé, il riappropriarsi in toto di territori occupati ma che nell’ottica della destra messianica divengono territori liberati dalla impura presenza di un popolo di subumani. È l’edificazione in Cisgiordania del “Regno di Giudea e Samaria) (i nomi biblici della West Bank), che tanto sta a cuore anche ai fondamentalisti evangelici americani, esercito militante di Donald Trump.

La Nakba interna di Israele viene definita “redenzione”

Cos’ Zvi Bar’el su Haaretz: “Questa è la Nakba di Gaza, 2023”, così il ministro dell’Agricoltura Avi Dichter ha definito la distruzione della Striscia di Gaza nel novembre 2023. Dopo essere stato rimproverato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ritenuto questo un “commento dannoso”, Dichter ha rapidamente elaborato una tortuosa teoria linguistica per giustificare le sue parole.

“I termini arabi sono coniati dagli arabi”, ha detto. “Loro chiamano ciò che sta accadendo a Gaza una Nakba, e io suggerisco di usare la loro terminologia. Non abbiamo motivo di inventare parole ebraiche”. Dichter aveva ragione. La Nakba palestinese – un termine che Israele si è sforzato di omettere dal proprio lessico – non è una di quelle parole del dizionario che richiedono una definizione. La disastrosa espulsione subita dai palestinesi nel 1948 è stata una terribile esperienza formativa che è diventata il cuore di ciò che viene definito “il problema palestinese”. L’identità nazionale palestinese si è formata attorno ad essa, e il sogno di tornare in quello che oggi è Israele si basa su di essa.

A Gaza non c’è stata una Nakba nel senso storico del termine. Le decine di migliaia di palestinesi che sono stati uccisi e le centinaia di migliaia che sono stati nuovamente sfollati dalle loro case non hanno perso la loro patria, né sono stati espulsi da essa. Gli oltre due milioni di persone che vivono lì, la maggior parte delle quali discendenti dei rifugiati del 1948 e il resto delle famiglie originarie di Gaza, sono rimaste a Gaza. La distruzione causata da Israele non ha distrutto il loro sogno di ritorno, e l’idea di creare uno Stato palestinese ha semplicemente acquisito più slancio e un riconoscimento internazionale più ampio che mai.

Tuttavia, questa guerra ha creato una Nakba, non a Gaza, ma in Israele. La sfrenata campagna di vendetta intrapresa da Israele dopo il 7 ottobre 2023 ha trasformato molti dei suoi cittadini in rifugiati in terra straniera. Non mi riferisco alle migliaia di famiglie sfollate dalle comunità del sud o del nord di Israele, che ancora non si sono riprese. Né mi riferisco alle decine di migliaia di israeliani che si sono trasferiti all’estero, alle case distrutte dai missili o al senso di sicurezza ormai compromesso degli israeliani.

Mi riferisco piuttosto al fatto che negli ultimi due anni c’è stata una distruzione deliberata e sistematica delle fondamenta su cui è stato costruito lo Stato. E questo è molto più pericoloso e spaventoso di ciò che è successo a Gaza. A Gaza, l’esercito ha fatto saltare in aria università e scuole, raso al suolo tribunali, bombardato archivi e musei. In Israele, nessuna università è stata distrutta, i musei sono ancora in piedi e l’edificio della Corte Suprema rimane integro. Ma sotto la copertura della guerra, sono stati fatti saltare in aria dall’interno, diventando mere facciate.

La libertà accademica è stata schiacciata sotto il politruk noto come ministro dell’istruzione. La Corte Suprema è vista come un’organizzazione terroristica che cerca di rovesciare il regime e il suo presidente è persona non grata. E i film, le opere teatrali e altri eventi culturali sono minacciati di strangolamento economico se non si allineano ai dettami del regime. Valori fondamentali come l’uguaglianza, la giustizia, la libertà di espressione, il diritto di manifestare e i diritti delle minoranze sono stati distrutti da una banda senza inibizioni. Lo stesso vale per i principi fondamentali di un sistema di governo democratico, come la separazione dei poteri e i limiti al potere del governo.

Ora, questa stessa banda sta redigendo la nostra narrativa nazionale, che ha lo scopo di oscurare la responsabilità del governo per il disastro del 7 ottobre, e in particolare quella dell’uomo che lo guida. E in mezzo a tutto questo, la Nakba israeliana si sta consolidando. Ma a differenza della Nakba palestinese, quella israeliana si sta sviluppando in condizioni di lusso materiale. Questo crea la falsa sensazione che le nostre vecchie vite siano continuate normalmente e che non sia stata persa alcuna patria. Al contrario, continua a prosperare ed è passata in un batter d’occhio dal disastro della “redenzione”.

Si tratta di un falso incantesimo che il governo ha inventato con la sua collezione di bugie per sradicare la nostra coscienza della Nakba, che accende la nostalgia degli israeliani per la loro vecchia patria e accantona il diritto di ritorno ad essa. Il governo sta ora vendendo ai suoi cittadini lo stesso prodotto che ha cercato di vendere ai palestinesi, ovvero che la patria che sognano non è mai esistita e quindi non esisterà mai. Quindi, se non iniziate a integrarvi nel nuovo Paese, sarete rifugiati per sempre”, conclude Bar’el.

La guerra di Netanyahu per rinascere contro il Paese che ha abbandonato e deluso

Ne dà conto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Yossi Verter, in una approfondita analisi storico-politica.

Osserva Verter: “La guerra dello Yom Kippur iniziò con un attacco a sorpresa da parte della Siria e dell’Egitto contro Israele a mezzogiorno del 6 ottobre 1973. Durante i primi giorni di guerra, la sopravvivenza del Paese era seriamente in pericolo. Il ministro della Difesa Moshe Dayan parlò della “distruzione del Terzo Tempio” e propose addirittura di prendere in considerazione l’uso di armi nucleari. Secondo quanto riferito dal suo stretto collaboratore Ya’akov Hazan, il primo ministro Golda Meir avrebbe preso in considerazione l’idea di suicidarsi. La guerra terminò dopo tre settimane con una grande vittoria dell’Idf.

Nessuno dei membri del gabinetto dell’epoca avrebbe mai immaginato di definire una guerra iniziata con un grave fallimento diplomatico e di intelligence e terminata con risultati militari senza precedenti una “guerra di rinascita”, una “guerra di salvezza” o una “guerra di rinascita”. Fin dall’inizio fu la guerra dello Yom Kippur, proprio come la prima guerra del Libano non fu mai ufficialmente chiamata “guerra della pace per la Galilea”, nonostante la dichiarazione del governo del 6 giugno 1982. Anche la guerra dei sei giorni, la più grande vittoria di Israele, è conosciuta semplicemente con questo nome, nonostante non ci sia alcun motivo oggettivo per non etichettarla con superlativi grandiosi.

“Ogni persona ha un nome”, ha scritto la poetessa Zelda. Anche ogni guerra ne ha uno. Il tentativo del governo di cancellare il 7 ottobre dalla memoria collettiva e ufficiale etichettandolo come “guerra della rinascita” è solo un altro capitolo di una campagna maligna volta a cancellare i prolungati fallimenti che hanno portato alla tragedia per i residenti lungo il confine con Gaza.

La guerra più lunga nella storia di Israele è iniziata come un conflitto giustificato, ma si è evoluta in una guerra di inganni al servizio degli interessi politici e personali di una sola persona. Dovrebbe essere chiamata “la guerra dell’inganno”, “la guerra dell’abbandono” o semplicemente “la guerra di Netanyahu”, perché è proprio questo che è stata, almeno nel suo secondo anno.

Gli ostaggi che avrebbero potuto essere salvati molto prima sono stati lasciati a soffrire e alcuni sono morti nei tunnel di Hamas perché Netanyahu non voleva che la guerra finisse. Decine di migliaia di israeliani evacuati dalle loro case hanno ricevuto un sostegno inadeguato perché il governo aveva altre priorità. Al contrario, organizzazioni civili come “Brothers and Sisters in Arms” sono intervenute per colmare il vuoto. Non saranno mai perdonati per questo e sono diffamati dai sostenitori di Netanyahu come traditori o come coloro che rifiutano di servire il loro Paese.

Non c’è stato quasi un giorno, forse tranne il primo o i primi due, in cui Netanyahu e i suoi consiglieri non fossero preoccupati di “plasmare la narrazione”. Parallelamente alla campagna militare, c’è sempre stata una campagna personale parallela volta a distanziare Netanyahu da qualsiasi colpa personale, per aver guidato Israele durante il decennio e mezzo precedente la guerra, per aver promosso una strategia distruttiva ignorando gli avvertimenti specifici dell’intelligence militare e dello Shin Bet, per aver favorito Hamas a scapito dell’Autorità Palestinese e per aver attuato una riforma del regime che ha diviso la popolazione, indebolito la deterrenza di Israele e danneggiato la sua posizione internazionale e le relazioni con gli Stati Uniti, invitando di fatto l’attacco.

Il fatto che la prima sessione del governo dopo la guerra si concentrerà sul dare un nome alla guerra piuttosto che sull’istituzione di una commissione d’inchiesta statale ha lo scopo di distogliere l’attenzione dal sistematico evitamento di un’indagine obiettiva su ciò che ha preceduto il 7 ottobre e su ciò che è seguito. Alla riunione di gabinetto di domenica, sentiremo Netanyahu lodare l’establishment della difesa per i suoi successi, lo stesso establishment che ha criticato durante i nove mesi della riforma giudiziaria. Dopo di lui, i ministri seguiranno con elogi servili, ripetendo a pappagallo la propaganda preparata in anticipo.

I metodi utilizzati da Netanyahu e dal suo gabinetto per cancellare la memoria e sviare le responsabilità sono esempi da manuale di regimi autoritari. L’incitamento in corso contro le famiglie degli ostaggi che hanno osato criticare il governo o semplicemente si sono astenute dal ringraziarlo pubblicamente ne è un esempio lampante. Altri esempi includono l’esclusione delle famiglie in lutto che chiedono una commissione d’inchiesta statale dalla commemorazione nazionale del 7 ottobre e la diffusione di calunnie contro l’ex capo dello Shin Bet Ronen Bar, l’ex capo di Stato Maggiore dell’Idf Herzl Halevi e chiunque si rifiuti di seguire la linea ufficiale.

Anche le visite agli ostaggi rimpatriati erano strettamente controllate, limitate a un ospedale e a cinque famiglie ritenute sicure per non mettere in imbarazzo Netanyahu e sua moglie. Queste famiglie sono state preposizionate al Beilinson Hospital, Rabin Medical Center, per comodità del governante. Alla maggior parte delle famiglie dell’Ichilov Hospital e dello Sheba Medical Center sono state negate le visite o persino le telefonate, ricevendo messaggi rilevanti solo tramite i social media o alcuni studi televisivi.

Netanyahu è un maestro nel plasmare le narrazioni, ma a volte si trova di fronte a forze più forti di lui, come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa domenica, il programma “60 Minutes” della Cbs trasmetterà un’intervista a Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno negoziato il cessate il fuoco. I due raccontano con shock e orrore quanto siano rimasti sorpresi dall’attacco di Israele a Doha e come questo li abbia portati a rendersi conto che Netanyahu stava perdendo il controllo e doveva essere frenato.

I due hanno affermato di essersi sentiti traditi, una sensazione condivisa da milioni di israeliani. Sì, anche Trump ha la sua versione dei fatti, ma quando vede qualcuno come Netanyahu cercare di minarlo, agisce con decisione. Prima attraverso fughe di notizie che rivelano come è realmente finita la guerra, chi l’ha resa possibile e chi ha fatto pressione su chi, poi attraverso dichiarazioni dirette e ora nell’intervista con i suoi due inviati ebrei, che sono sostenitori di Israele, dimostra che Israele è più grande di Netanyahu e del suo governo”, conclude Verter.

Lo si spera, nostra chiosa finale. Perché, una cosa è certa: Benjamin Netanyahu venderà cara la pelle. Quella sua e quella d’Israele.