Netanyahu teme la pace più di quanto tema la guerra e farà di tutto per sabotarla

15 Ottobre 2025 - 17.04

Voci dall’Israele antifascista. Voci di chi si è sempre battuto contro il peggiore governo nella storia dello Stato ebraico. E continuerà a battersi contro chi vorrebbe cancellare due anni d’inferno e di crimini. Voci da Haaretz, uno dei baluardi della stampa indipendente israeliana, e per questo nel mirino di Netanyahu e della sua cricca di fascistoidi messianici.

Netanyahu si dipinge come il salvatore di Israele, ma lo sta spingendo verso la rovina

A sostenerlo, su Haaretz, è Gidi Weitz.

Osserva Weitz: “Nel settembre 2016, leader provenienti da tutto il mondo si sono recati in Israele per partecipare ai funerali dell’ex presidente e primo ministro Shimon Peres. Cinque primi ministri, 15 ministri degli esteri e circa 20 presidenti, tra cui il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il presidente francese François Hollande e il principe Carlo d’Inghilterra, ora re Carlo III, erano venuti a rendere omaggio a uno dei principali artefici degli accordi di Oslo.

Uno degli ospiti illustri che hanno partecipato all’evento ha trasmesso un messaggio a Benjamin Netanyahu attraverso un miliardario, un amico comune: “Se Bibi vuole guadagnarsi un rispetto simile, deve seguire la strada di Peres. Deve iniziare a muoversi, dare il via al processo politico e intraprendere la strada della pace e della creazione di uno Stato palestinese”. Netanyahu ha inviato una risposta attraverso lo stesso canale: “Non venite al mio funerale. Ma se seguo la strada che mi suggerisci, sarai tu a venire al funerale dello Stato [israeliano]”.

Sono passati nove anni da allora, e oggi è chiaro che se Netanyahu morisse, non ci sarebbe un simile afflusso di persone ad accompagnare l’imputato nel suo ultimo viaggio. In realtà, egli ha avvicinato il Paese al proprio funerale quando ha spinto numerosi gruppi occidentali a mettere in discussione il diritto stesso di Israele di esistere.

“Solo i forti sopravvivono”, ha detto Netanyahu nel suo elogio funebre pronunciato sulla tomba di Peres. Nel corso della sua lunga carriera politica, ha sempre usato un linguaggio darwiniano: chiunque mostri debolezza (nei confronti dei nemici, degli Stati Uniti, dei rivali politici e dei partner) sarà sconfitto. “Netanyahu è forte contro Hamas”, “Netanyahu è la destra forte e di successo”, “Netanyahu è forte contro l’America” erano gli slogan con cui ha ripetutamente scelto di promuovere se stesso, slogan che oggi sembrano scollegati dalla realtà alla luce del lutto e del fallimento.

Ha descritto i suoi rivali, da Peres e Yitzhak Rabin a Yair Lapid e Naftali Bennett, come persone le cui debolezze personali e ideologiche intrinseche avrebbero portato il Paese alla rovina. Ma uno sguardo freddo alle sue azioni rivela un leader debole e passivo, che ha sabotato gli accordi sugli ostaggi per paura che i partiti kahanisti della sua coalizione potessero far cadere il governo, e che in seguito ha portato avanti lo stesso accordo per paura della reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di smettere di sostenere Israele se Netanyahu avesse persistito nel suo rifiuto.

È opinione diffusa che il colpo di Stato giudiziario, volto a tirarlo fuori dal pantano penale in cui si trovava, sia il suo peccato più grande. La riforma giudiziaria e le successive proteste nazionali durate un anno hanno portato Hamas a concludere che Israele era al suo punto più debole nella storia e che quello era il momento opportuno per attaccare.

Ma sembra che il peccato originale, legato anche al massacro del 7 ottobre e alla lunga guerra che ne è seguita, sia il progetto della vita precedente di Netanyahu, prima che diventasse un imputato penale: ostacolare ogni possibilità dell’unica soluzione al conflitto, ovvero la soluzione dei due Stati. Per realizzare questo piano malvagio, ha agito per approfondire la divisione nella società palestinese, ha fatto in modo che le valigette di dollari dal Qatar arrivassero a Hamas e non ha cercato di far avanzare di un millimetro i negoziati politici con l’Autorità Palestinese.

Ha anche commercializzato la sua insistenza nel perpetuare il conflitto usando il linguaggio del potere. A differenza dei suoi rivali, Netanyahu dice spesso di essere l’unico abbastanza forte da resistere alle pressioni internazionali e garantire l’esistenza di Israele.

In pratica, la sua incapacità di leggere la realtà, insieme alla sua mancanza di iniziativa, ha portato il conflitto sull’orlo dell’internazionalizzazione e, di questo passo, la soluzione dei due Stati potrebbe essere imposta a Israele dall’esterno.

Quindi, il bilancio provvisorio mostra che Netanyahu è molto forte in un settore: la sopravvivenza personale e politica. I suoi sforzi politici sono stati una dimostrazione di debolezza, spingendo Israele sempre più vicino alla sua fine.

Ora deve tornare a casa, con uno zaino carico di peccati. Non può e non deve essere l’uomo che porta avanti il piano di Trump, come ha dimostrato la sua assenza dal vertice di Sharm el-Sheikh. Ma anche i pretendenti al suo trono devono riconoscere che se continuano a non offrire una via per cercare di risolvere il conflitto nazionale, anche loro finiranno per diventare portatori di bare”.

Ora inizia la battaglia di Netanyahu sulla narrazione

Una battaglia decisiva per il futuro d’Israele e non solo.

Ne scrive uno degli analisti di punta di Haaretz: Yossi Verter, alla vigilia del giorno tanto atteso da un intero Paese.

“Secondo tutte le valutazioni, 20 ostaggi vivi saranno in viaggio verso Israele dopo 737 giorni insopportabili di prigionia da parte di Hamas. L’incubo privato loro e delle loro famiglie finirà. Anche l’incubo nazionale finirà. Milioni di persone, la solida maggioranza dell’opinione pubblica che ha sostenuto la fine della guerra e il ritorno a casa degli ostaggi, compresa circa la metà degli elettori della coalizione, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Non sono mancate le opportunità nell’ultimo anno. Sono state però affossate, principalmente dal primo ministro Benjamin Netanyahu. La sua base era costituita dai membri dei partiti fascisti di estrema destra kahanisti, la maggior parte dei quali ha dichiarato esplicitamente che la vita degli ostaggi era meno importante del proseguimento della guerra. Le minacce di scioglimento del governo erano all’ordine del giorno. Oggi è chiaro che si trattava di chiacchiere inutili. Anche i media sono caduti in questa trappola.

Hamas è tornato in piedi, l’Autorità Palestinese si sta già organizzando per partecipare all’amministrazione di Gaza, uno Stato palestinese è nelle carte, non c’è annessione della Cisgiordania, nessun reinsediamento di Gaza e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich non hanno abbandonato le loro posizioni in segno di protesta contro l’accordo, nonostante varie minacce.

Rimane aperta la questione se Netanyahu temesse davvero che un accordo potesse rovesciare il suo governo o se fingesse semplicemente e lo usasse come scusa per non agire. Ciò che è chiaro è che durante i due anni peggiori della storia della nazione, non ha avviato nulla, non ha proposto alcun piano, non ha contattato i paesi arabi e musulmani per coinvolgerli nel “giorno dopo”. È stato passivo e per lo più malizioso.

Tutto ciò che abbiamo sentito da lui è stato no, no, no. La cosa più vicina alla sua volontà di porre fine alla guerra era il suo costante ritornello: “La guerra finirà solo quando tutti gli ostaggi saranno a casa e Hamas deporrà le armi”. Così la guerra è andata avanti e, se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non avesse capito la situazione dopo l’incosciente attacco ai vertici di Hamas a Doha, , Israele starebbe ancora sanguinando a Gaza e gli ostaggi sarebbero ancora torturati nei tunnel.

La “battaglia sulla narrazione” si aprirà lunedì alla Knesset con un dibattito festoso alla presenza del presidente americano. Nessuno lo fischierà quando Netanyahu parlerà. Il primo ministro si collegherà a titoli falsi, dirà come ha eroicamente resistito alle pressioni “dall’interno e dall’estero” e così via.

Stiamo entrando in un anno elettorale e una cosa non si può togliere al Likud: sanno sempre come individuare una buona campagna elettorale. In realtà, è l’unica cosa che sanno fare. Governare il Paese? Proteggere la sicurezza delle persone? Rendere prioritaria la liberazione degli ostaggi? Non proprio. Nel momento in cui i fischi spontanei si sono fatti sentire in Hostage Square, la macchina di Bibi è entrata in azione.

Tutto è stato improvvisamente sminuito: la cospirazione, il fallimento e il massacro, l’appoggio a Hamas, la ridicolizzazione del servizio di sicurezza Shin Bet e degli avvertimenti dell’intelligence militare prima del 7 ottobre, l’abbandono, il sabotaggio degli accordi sugli ostaggi, la prosecuzione di una guerra senza scopo, l’incitamento contro le famiglie degli ostaggi. Cosa è tutto questo in confronto al terribile crimine commesso dalle masse israeliane nella piazza degli ostaggi sabato sera, 11 ottobre?

Non solo hanno fischiato Netanyahu, ma hanno anche applaudito quando è stato menzionato il nome del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan insieme agli altri mediatori. La destra era indignata. Sgradevole, ma è così: l’uomo che ci ha abbandonato il 7 ottobre merita il disprezzo di tutto il mondo. E coloro che hanno partecipato ai colloqui che hanno posto fine all’abbandono e alla guerra degli stolti che ha portato il disastro a due popoli sono degni di lode.

I ministri che hanno sostenuto il colpo di Stato giudiziario e il sangue del massacro è sulle loro teste hanno dato una lezione di buone maniere e comportamento ai falchi. Sono stati aiutati da due tipi di corrispondenti: quelli che manipolano consapevolmente e quelli che vogliono essere gentili con tutte le parti. E poi c’è il deputato Benny Gantz, che ha rimproverato coloro che sono andati in piazza. È un peccato che non abbia impiantato qualcos’altro insieme ai nuovi capelli che gli crescono sotto il berretto.

I fischi che si sono levati quando l’inviato di Trump, Steve Witkoff, ha ringraziato Netanyahu per qualcosa di poco chiaro sono stati una risposta collettiva da parte di centinaia di migliaia di persone calunniate e diffamate da lui, dai suoi collaboratori e dai suoi portavoce per due anni, al punto da arrivare a accuse di omicidio rituale: “anarchici”, ‘fascisti’ e “manifestanti finanziati da Ong e governi stranieri”.

“Ero con lui durante i colloqui; ha lavorato molto bene”, ha cercato di spiegare Witkoff, imbarazzato. Questo è proprio il punto: quando Netanyahu era solo ai colloqui, ha lavorato duramente per affossare sistematicamente ogni possibilità di progresso. Quando Witkoff era con lui, sotto l’ombra minacciosa di Trump, che scelta aveva Netanyahu se non quella di comportarsi bene?

Trump probabilmente elogerà Netanyahu alla Knesset per la sua leadership (cosa che è avvenuta, ndr) , ecc. Questo è il loro accordo. Lodami e io loderò te. Ma la realtà è completamente diversa. Sabato il Washington Post ha riportato che Trump ha esercitato una notevole pressione su Netanyahu, che non voleva questo accordo proprio come non ha mai voluto alcun accordo. Trump è arrivato al punto di minacciare di tagliare il sostegno (presumibilmente militare e) diplomatico all’Onu se Israele avesse detto no al suo piano in 20 punti. Netanyahu non aveva scelta.

Dopotutto, se il piano fosse stato proposto dal britannico Kier Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron, si sarebbero aperte le porte dell’inferno. Netanyahu avrebbe detto: “È un premio per Hamas”. Il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar avrebbe ridicolizzato i loro sondaggi deludenti (lui ne sa qualcosa). Ma quando Trump ordina, tutti stanno sull’attenti e lo lodano. Persino i commentatori, che un attimo prima dicevano con facce arrossate e lingue subdole che fermare la guerra quando Hamas è ancora in piedi era una “vergognosa resa” e che qualsiasi volontà di integrare l’Autorità Palestinese nell’amministrazione di Gaza il “giorno dopo” e di accettare un futuro Stato palestinese era un suicidio nazionale, ora lodano il piano e chiedono che Netanyahu ne riceva il merito. L’ipocrisia si è suicidata”, conclude Verter.

Il punto è che a suicidarsi non sia Israele.

Netanyahu teme la pace più di quanto tema la guerra. Trump deve mantenere alta la pressione

L’indicazione è declinata così nell’editoriale di Haaretz: ““Dopo tanti anni di guerre incessanti e pericoli infiniti, oggi i cieli sono sereni, le armi tacciono, le sirene sono silenziose e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace”, ha dichiarato questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal podio della Knesset a Gerusalemme, mentre i 20 ostaggi rimasti in vita, tenuti prigionieri da Hamas per due interi anni, venivano restituiti a Israele.

“Questa non è solo la fine di una guerra, è la fine di un’era di terrore e morte. … Come gli Stati Uniti, in questo momento, sarà l’età dell’oro di Israele e l’età dell’oro del Medio Oriente”, ha detto, spostando l’attenzione dall’entità della vittoria al suo scopo. “Israele, con il nostro aiuto, ha ottenuto tutto ciò che poteva ottenere con la forza delle armi”, ha detto, aggiungendo immediatamente: “Ora è il momento di tradurre queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale della pace e della prosperità per tutto il Medio Oriente”.

Trump ha chiesto a Israele di cogliere l’opportunità che ha ottenuto con la forza e il coraggio per guidare un nuovo processo politico con i suoi vicini. Ha anche inviato un messaggio diretto ai palestinesi: “Dopo un dolore tremendo, morte e difficoltà, ora è il momento di concentrarsi sulla ricostruzione del proprio popolo. … L’attenzione totale dei gazawi deve essere rivolta al ripristino dei fondamenti di stabilità, sicurezza, dignità e sviluppo economico”.

Il presidente ha dichiarato esplicitamente che il suo Paese sosterrà qualsiasi iniziativa israelo-palestinese che miri a una pace vera e stabile in Medio Oriente. Tuttavia, durante il discorso, due membri della Knesset che hanno esposto cartelli con la scritta “Riconoscete la Palestina” sono stati allontanati. Se Trump è impegnato a favore della pace, non può incoraggiare il rifiuto di Israele di riconoscere il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. La richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese, soprattutto se espressa con mezzi non violenti, è anche una richiesta necessaria per coloro che, come Trump, aspirano a un nuovo Medio Oriente.

Dopo il discorso, Trump è volato a Sharm el-Sheikh, dove ha partecipato al vertice insieme al presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sissi e al presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il fatto stesso che Trump abbia stretto la mano ad Abbas e riportato l’Autorità palestinese al tavolo delle trattative è la prova della sua consapevolezza che sconfiggere Hamas significa riconoscere l’Autorità palestinese come rappresentante del popolo palestinese. Benjamin Netanyahu, invece, ha rifiutato di partecipare al vertice, citando la “sacralità della festività [Simhat Torah]”.

Era una scusa che nascondeva una semplice verità: il primo ministro israeliano teme la pace più di quanto tema la guerra. Invece di cogliere il momento storico creato da Trump, ha scelto ancora una volta l’inerzia del rifiuto, temendo un confronto con i suoi messianici partner di coalizione.

Alla Knesset, Trump ha detto che Netanyahu “non è la persona più facile con cui trattare”, ma lo ha elogiato per aver capito “meglio di chiunque altro” che era giunto il momento. Non ha detto come glielo ha fatto capire. La verità è che Netanyahu ha ceduto alle pressioni americane. Trump deve continuare a esercitare questa pressione su Netanyahu e su Israele. Se insiste e non si arrende, il cielo di cui ha parlato potrebbe davvero essere l’unico limite”.