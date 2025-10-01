Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

1 Ottobre 2025 - 22.18

ATF

Bibi l’equilibrista alle prese con una complicata quadratura del cerchio; complicata anche per lui che non ha eguali quanto ha capacità di manovra.

Come Netanyahu intende ostacolare il piano per Gaza che è stato costretto ad accettare da Trump

È la “mission impossible” che l’attende. A darne conto è uno dei più autorevoli analisti israeliani, storica firma di Haaretz: Amos Harel.

Spiega Harel: “Se questo film fosse uscito poco più di dieci anni fa, lo avremmo liquidato come del tutto inverosimile. Un uomo anziano – un tempo eccentrico e controverso magnate immobiliare di New York – è in piedi nella sala stampa della Casa Bianca e riversa sugli spettatori un torrente di parole in un caotico flusso di coscienza.

Il tema centrale, anzi quasi l’unico, è lui stesso: la sua grandezza, la sua profonda saggezza, l’adorazione che sostiene di ricevere sia dai leader mondiali che dalla gente comune, la presunta persecuzione che subisce da parte dei media e il riconoscimento che, secondo lui, un giorno le istituzioni internazionali gli conferiranno di diritto.

La difficile situazione della gente comune – israeliani e palestinesi da qualche parte in Medio Oriente – non lo interessa davvero, a parte la possibilità di essere percepito come il loro salvatore. Se non fosse per le opportunità economiche che lo attendono nella regione, qualora riuscisse a negoziare un cessate il fuoco a Gaza, probabilmente non si preoccuperebbe di occuparsi di loro. Per lui non siamo altro che insetti. Le sue preoccupazioni sono altrove: un teleprompter malfunzionante o un incidente su una scala mobile alle Nazioni Unite sembrano molto più urgenti.

Eppure, questo è il mondo creato da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, e questa è la realtà in cui viviamo, a fasi alterne, dal 2017. Durante la lunga e confusa conferenza stampa che Trump ha imposto lunedì al primo ministro Benjamin Netanyahu, ciò che era emerso dallo scorso gennaio è finalmente diventato cristallino: solo Trump può farlo.

Per la prima volta dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump sta mettendo tutto il suo peso dietro gli sforzi per porre fine alla guerra e, forse, alla fine, negoziare accordi di normalizzazione tra Israele e le nazioni arabe e musulmane. La nuova e coraggiosa Riviera di Gaza, con i suoi hotel di lusso, è stata dimenticata, per ora.

Trump sta cercando di fare sia su Israele che su Hamas affinché raggiungano un accordo che preveda il rilascio degli ostaggi vivi e la restituzione dei corpi dei morti, il ritiro completo delle forze di difesa israeliane dalla Striscia di Gaza (ad eccezione di una stretta zona cuscinetto) e l’istituzione di un regime arabo provvisorio per gestire la Striscia. Hamas non avrebbe alcun coinvolgimento diretto e l’Autorità Palestinese avrebbe almeno un ruolo simbolico.

Netanyahu – che conosce bene Trump ed è pienamente consapevole dello squilibrio di potere tra loro – è stato costretto, per il momento, a adulare e obbedire. Negli studi dei suoi fedeli media, alcuni opinionisti sono apparsi furiosi. Come conciliare le promesse di annientamento e i sogni di trasferimento della popolazione di Gaza con le umilianti scuse al primo ministro del Qatar, dopo il fallito tentativo di assassinio da parte di Israele del team negoziale di Hamas a Doha solo tre settimane fa?

Nel pomeriggio, la macchina propagandistica del governo era già in moto, sostenendo che era solo grazie alla risposta decisiva dei sionisti a Doha che il Qatar aveva ceduto e che forse ora Hamas avrebbe seguito l’esempio. Ma anche la cerchia di Netanyahu sembra poco convinta.

Netanyahu ha ancora una speranza, le cui prospettive di realizzazione sembrano ancora piuttosto realistiche. Dopo tutto, ciò che Trump sta proponendo era già in gran parte sul tavolo nell’inverno e nella primavera del 2024. Il primo ministro è riuscito a silurarlo per più di un anno e mezzo grazie a sofisticati sabotaggi e ritardi, e con l’aiuto del fanatismo omicida della leadership di Hamas. È improbabile che abbiamo visto l’ultima delle sue vecchie tattiche.

Nei prossimi giorni, Netanyahu probabilmente tenterà di avviare una lunga trattativa con l’amministrazione sui termini dell’accordo, la sua formulazione finale e i tempi di attuazione. Il fatto che i redattori del piano non abbiano fissato un calendario vincolante per il ritiro dell’Idf potrebbe complicare le cose in futuro.

Allo stesso tempo, Netanyahu sfrutterà le obiezioni dei partiti messianici di destra della sua coalizione e lancerà allusioni e dichiarazioni volte a mettere sotto pressione Hamas e a far credere ai leader dell’organizzazione che Israele violerà l’accordo quando se ne presenterà l’occasione. Israele ha già violato l’accordo precedente quando ha ripreso la guerra lo scorso marzo. Da allora, Trump non ha mantenuto il suo impegno di imporre un accordo dopo che Hamas ha rilasciato il soldato statunitense-israeliano Edan Alexander.

Da parte sua, Hamas non ha ancora accettato l’accordo proposto, nonostante le forti pressioni da parte dell’Egitto, del Qatar e di molti Stati sunniti del Golfo. Probabilmente questi paesi cercheranno ora di ammorbidire alcune clausole dell’accordo a vantaggio di Hamas. Uno dei principali risultati che l’organizzazione può vantare è il rilascio di 250 assassini palestinesi dalle prigioni israeliane in cambio degli ostaggi, uno sviluppo che svuoterà quasi completamente le carceri dei prigionieri di sicurezza condannati all’ergastolo.

Tuttavia, molte cose possono ancora andare storte, e alcuni stanno già lavorando per assicurarsi che ciò accada.

Una rapida lettura del piano di Trump ricorda ciò che Ehud Barak, in qualità di capo di stato maggiore dell’Idf, disse degli accordi di Oslo: hanno più buchi del formaggio svizzero. Con tutta la pressione esercitata su Hamas, la cui leadership è divisa tra le ville di Doha e i tunnel di Gaza, ci vuole una buona dose di ottimismo per credere che l’organizzazione accetterà di rilasciare tutti gli ostaggi e i morti entro 72 ore dalla futura firma, basandosi esclusivamente sulla promessa di Trump di attuare un ritiro graduale di Israele.

Allo stesso modo, lo status di Hamas quando il controllo di Gaza sarà affidato al futuro, immaginario, organismo arabo non sembra essere definitivo. L’attuazione dell’accordo dipende dal superamento della resistenza degli oppositori intransigenti – da entrambe le parti – molti dei quali ricoprono posizioni di rilievo all’interno dei rispettivi governi.

La scorsa settimana Trump ha dato prova della determinazione e della risolutezza che i suoi sostenitori gli attribuiscono, qualità che non aveva messo in campo nei suoi contatti con Netanyahu per un bel po’ di tempo. Ora molto dipende dalla sua capacità di rimanere concentrato e impegnato, caratteristiche che non lo contraddistinguono particolarmente. Il primo ministro spera probabilmente in una risposta negativa da parte di Hamas, a quel punto Israele otterrebbe il sostegno di Trump per un assalto militare finale contro l’organizzazione a Gaza.

Dopo le scuse limitate al Qatar, le famiglie in lutto e quelle degli ostaggi hanno giustamente fatto notare che Netanyahu non si è ancora scusato con loro per gli errori che hanno reso possibile il massacro del 7 ottobre. Non trattenete il respiro. Non succederà, a meno che i sondaggi dell’attuale versione di Arthur Finkelstein non dicano che delle scuse lo aiuterebbero in qualche modo nelle elezioni (come quando ha stretto i denti e finalmente ha visitato il kibbutz Nir Oz dopo aver sparso promesse vuote per quasi un anno).

Se avesse un briciolo di decenza, Netanyahu autorizzerebbe l’accordo e si dimetterebbe. Questo, ovviamente, è totalmente inconcepibile per lui. C’è una massa di elettori che continuerà a votare per lui e ad incolpare i suoi avversari per ogni disastro che si verifica qui, indipendentemente dai fatti. La guerra a Gaza, quando finirà, sarà vista come un fallimento con guadagni minimi, a differenza dei successi israeliani percepiti in Libano, Siria e Iran.

Tuttavia, Netanyahu continuerà a vendere una visione di guerra eterna con i palestinesi, condita da vaghe promesse di normalizzazione con gli Stati del Golfo, fino alle prossime elezioni. Se Trump riuscirà a imporgli un accordo, ciò potrebbe significare il crollo dell’attuale governo e nuove elezioni all’inizio del 2026. Anche in quel caso, rimarrà al potere per almeno due anni e mezzo dopo il più grande disastro nella storia del Paese.

Anche un governo di transizione può autorizzare un accordo, e ha la promessa del sostegno pubblico e di una “rete di sicurezza” da parte dei partiti di opposizione alla Knesset. Che Netanyahu stia già guardando alle elezioni è evidente da due recenti sviluppi.

In primo luogo, il primo ministro è ansioso di ottenere la conferma di David Zini come prossimo capo del servizio di sicurezza Shin Bet, già questa settimana. In secondo luogo, i commentatori dei media allineati con Netanyahu hanno notevolmente intensificato l’incitamento alla violenza contro gli organizzatori delle proteste. Il comportamento del maggiore generale (riserva) Zini nello Shin Bet, alla vigilia delle elezioni, sarà fondamentale per la sua corretta gestione.

Nella breccia

Un personaggio pubblico che dall’inizio della guerra ha fatto frequenti visite di condoglianze alle famiglie in lutto ha recentemente notato un cambiamento significativo. Nelle visite alle famiglie che hanno perso i propri cari il 7 ottobre, ciò che spiccava era la rabbia verso l’esercito e spesso verso il governo, a causa dell’enorme fallimento che ha permesso l’attacco a sorpresa di Hamas. Tuttavia, nonostante l’immenso dolore, la maggior parte dei genitori e dei fratelli ha espresso un sostegno dimostrativo agli obiettivi della guerra.

La situazione è cambiata completamente da marzo, quando Israele ha violato il precedente accordo sugli ostaggi e ha ripreso i combattimenti. (È difficile ricordarlo già, ma Netanyahu, oltre al suo desiderio di prolungare la guerra infinita, aveva anche una concreta considerazione politica: riportare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nella coalizione). Negli ultimi mesi, una percentuale crescente di famiglie che hanno perso i propri figli in combattimento ha chiesto una rapida fine della guerra. Molti lo dicono esplicitamente: i nostri cari sono caduti invano. Fanno eccezione le famiglie sioniste religiose (riferendosi al movimento, non al partito).

Il calo del sostegno pubblico alla continuazione della guerra è intrecciato con la posizione che Trump sta ora assumendo con maggiore forza. Netanyahu non gode più di un ampio sostegno per una campagna a tempo indeterminato. Ciò che lo mantiene al potere, e mantiene viva la guerra, è una serie di stratagemmi politici con gli alleati, la maggior parte dei quali non ha fiducia in lui, ma solo temporanei accordi di interesse personale.

Il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir, che comprende bene la situazione, si è opposto all’idea di entrare rapidamente nella città di Gaza e di eseguire la direttiva del gabinetto di sicurezza di completarne rapidamente la conquista. Avanzando con cautela, Zamir ha protetto la vita dei soldati e degli ostaggi. Al contrario, l’Idf non ha ridotto gli attacchi aerei e ogni giorno continuano a morire decine di civili palestinesi, insieme a una percentuale relativamente bassa di terroristi.

Ma il ritmo lento dell’avanzata sta finora riducendo il pericolo di ulteriori complicazioni, come eventi con vittime di massa nell’Idf o il rapimento di altri soldati. Zamir sembra stare aspettando il momento giusto, in attesa che Trump agisca. Netanyahu, consapevole di questa dinamica, ha finora scelto di non sfidarlo direttamente.

Venerdì scorso è stato registrato un nuovo minimo storico nei due anni di follia generale, quando è stato rivelato che Netanyahu aveva ordinato all’esercito di trasmettere il suo discorso alla sala vuota dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite altoparlanti installati all’interno di Gaza. Si è trattato di una palese mossa pre-elettorale, rivolta esclusivamente ai suoi elettori. Dopotutto, non ci sono molti anglofoni a Gaza e gli altoparlanti non possono trasmettere la sua voce molto lontano.

Quando la notizia è trapelata alla stampa, è scoppiato il prevedibile scandalo (che ha dato al discorso l’attenzione di cui era stato privato fino a quel momento) e l’ufficio del primo ministro ha rapidamente preso le distanze dall’evento. L’ordine, hanno spiegato i funzionari, era di installare gli altoparlanti lungo il confine senza mettere a rischio i soldati. Ma quando i giornalisti hanno fatto notare che dal confine non si sentiva nulla, è emersa una nuova versione: l’obiettivo era quello di sollevare il morale degli ostaggi nei tunnel.

L’Idf deve ancora spiegare chi ha dato l’ordine di installare microfoni nelle profondità di Gaza e, in una certa misura, di mettere a rischio la vita dei soldati per ottenere vantaggi politici. La fonte è probabilmente il Comando Sud, forse ai livelli intermedi. Zamir, secondo quanto riportato in seguito, ha chiesto a Netanyahu di mettere per iscritto la direttiva prima di eseguirla.

L’esercito sostiene, in difesa del capo di stato maggiore, che egli deve scegliere le sue battaglie. È più importante che egli stia in prima linea e impedisca azzardi inutili su tentativi di salvataggio vacillanti o altri risultati simbolici. L’intero evento non aggiunge onore all’Idf e certamente erode ulteriormente la fiducia di molti genitori dei soldati combattenti nell’esercito.

Zamir potrebbe essere più astuto di quanto si pensasse in precedenza. Più che dare una cattiva reputazione all’Idf, questa storia mette a nudo la portata della megalomania di Netanyahu.

Zamir è tornato martedì nella Striscia di Gaza per assicurarsi che i comandanti mantengano l’allerta massima in un contesto operativo sempre più delicato. È chiaro al capo di Stato Maggiore che questo è proprio il momento in cui un errore tattico sul campo, come la mancanza di vigilanza in una delle posizioni fortificate, rischia di trasformarsi in un incidente con conseguenze politiche.

Ha nascosto il suo sostegno all’accordo, che in realtà ha espresso pubblicamente già da tempo. Ma come molti esponenti dell’establishment della sicurezza, sembra che il capo di Stato Maggiore abbia difficoltà a valutare se Hamas risponderà positivamente alla proposta, che richiederebbe anche concessioni significative da parte loro.

Nel frattempo, potrebbero sorgere problemi da altre parti. L’Idf ha completato i preparativi per affrontare la flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza, che avrebbe dovuto raggiungere la regione prima dell’alba di mercoledì, o forse il giorno successivo, durante lo Yom Kippur. La flottiglia è composta da oltre 35 imbarcazioni e yacht più piccoli, sui quali si trovano diverse centinaia di attivisti filopalestinesi.

Nelle ultime settimane, la marina, la Direzione Operativa e l’aeronautica militare si sono impegnate in intensi preparativi per impedire l’arrivo della flottiglia, e grandi forze delle varie unità speciali della marina sono state messe in allerta, con permessi cancellati e ridotti.

Negli ultimi mesi, l’Idf ha bloccato, senza ricorrere a particolare violenza, due precedenti flottiglie, in una delle quali era coinvolta la leader dell’iniziativa attuale, l’attivista svedese Greta Thunberg. Questa volta, l’attenzione internazionale è particolarmente alta, sullo sfondo delle operazioni di Israele nella città di Gaza, dello sfollamento di massa dei civili e delle scene di distruzione e vittime diffuse.

L’esercito definisce la flottiglia un’“imboscata di legittimazione”, volta a catturare l’attenzione dei media internazionali e a enfatizzare la sofferenza degli abitanti di Gaza. Il modo in cui si concluderà l’evento dipenderà dal grado di saggezza che l’Idf saprà dimostrare. C’è un pessimo esempio nel passato: la flottiglia Mavi Marmara del maggio 2010, in cui nove attivisti turchi dell’organizzazione estremista IHH sono stati uccisi, colpiti dai commando della marina militare quando sono stati attaccati con mazze e bastoni mentre salivano a bordo della nave.

Questa volta la flottiglia ha un carattere leggermente diverso. La retorica anti-israeliana è piuttosto estrema, ma il background dei partecipanti è meno drammatico. Si tratta di un banco di sabbia che l’Idf dovrà navigare con cautela. E non si può ignorare la possibilità che alcuni vogliano uno scontro, forse per affondare le nuove visioni di pace di Trump”, conclude Harel.

Quegli alcuni stanno a Tel Aviv, e sono i soliti noti.