Trump il dittatore: vuole designare gli Antifa come 'gruppo terrorista' mentre protegge le milizie armate naziste

18 Settembre 2025 - 10.48

ATF

Un volgare estremista di destra nonché predatore sessuale coinclamato:: Donald Trump ha annunciato di voler designare Antifa, il movimento antifascista di estrema sinistra, come una delle “maggiori organizzazioni terroristiche”. Lo ha fatto sul suo social Truth, affermando che “coloro che finanziano Antifa devono essere indagati a fondo in linea con i più alti standard legali”. Nella stessa dichiarazione, l’ex presidente ha definito il gruppo un “pericoloso disastro di estrema sinistra”.

Ma al di là della retorica, il significato politico è chiaro: trasformare l’antifascismo in un reato di terrorismo – un’accusa giudiziaria senza alcun fondamento – e allo stesso tempo riabilitare e proteggere i veri responsabili della violenza politica interna, ossia le milizie di estrema destra e i gruppi suprematisti che hanno tentato l’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021.

Il progetto di Trump appare come un ribaltamento sistematico delle priorità: non perseguire i terroristi domestici di estrema destra – dai neonazisti ai gruppi paramilitari armati – ma concentrare l’attenzione esclusivamente su migranti e attivisti di sinistra. In altre parole, piegare la macchina della sicurezza federale a un’agenda di vendetta politica, ordinando all’Fbi di chiudere gli occhi davanti al terrorismo bianco che negli ultimi anni ha compiuto stragi in scuole, sinagoghe e luoghi pubblici negli Stati Uniti.

Così, mentre Trump invoca pene esemplari per chi si oppone al fascismo, si erge a protettore di quelle formazioni che hanno messo in pericolo la stessa democrazia americana. È una mossa che conferma la sua strategia golpista: criminalizzare l’antifascismo e legittimare il suprematismo, trasformando la legge in strumento di persecuzione politica.