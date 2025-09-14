Nel rifiutare la soluzione dei due Stati è Israele ad essere distaccato dalla realtà

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

Difficile? Certo. Impraticabile? Forse. Ma esiste un’altra prospettiva su cui lavorare che sia più realistica? No. A darne conto è un editoriale di Haaretz e uno straordinario contributo storico e geopolitico pubblicato sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv.

Nel rifiutare la soluzione dei due Stati, forse è Israele ad essere distaccato dalla realtà

Così Haaretz: “Venerdì scorso, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a stragrande maggioranza una risoluzione promossa dalla Francia e dall’Arabia Saudita che invita a “tracciare con urgenza un percorso irreversibile” verso la soluzione dei due Stati. Il voto è stato di 142 sì, 10 no e 12 astensioni. L’Ungheria è stato l’unico Stato membro dell’Unione europea a votare contro la mozione, mentre la Repubblica Ceca si è astenuta.

Le reazioni di Israele non si sono fatte attendere. L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha condannato la risoluzione, definendola “un gesto unilaterale e vuoto” che “adotta le menzogne dei nostri nemici”. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Oren Marmorstein, ha scritto su X che “l’Assemblea Generale è un circo politico distaccato dalla realtà”.

È difficile pensare a un esempio migliore di assurdità: un Paese che accusa il mondo intero di essere “distaccato dalla realtà”. Il fatto che la stragrande maggioranza dei Paesi sostenga la soluzione dei due Stati non porta nessuno in Israele a pensare che forse è proprio Israele a rifiutarsi di vedere la realtà.

In Israele, le risoluzioni delle Nazioni Unite sono spesso descritte come uno “tsunami politico”, una persecuzione politica o una prova di antisemitismo. In realtà, è vero il contrario: l’iniziativa franco-saudita mirava a promuovere un compromesso politico che avrebbe avvantaggiato entrambi i popoli, basato sulla consapevolezza che solo un compromesso territoriale può garantire la sicurezza e l’autodeterminazione di entrambi.

Dopo il voto, il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X: “Insieme, stiamo tracciando un percorso irreversibile verso la pace in Medio Oriente. … Un altro futuro è possibile”. Due popoli, due Stati: Israele e Palestina, che vivranno fianco a fianco in pace e sicurezza”.

Colui che impedisce a Israele di cogliere questa opportunità è, ancora una volta, gli Stati Uniti. Anche questa volta, Washington ha scelto di sostenere l’ostinazione di Israele, definendo la risoluzione “un’altra trovata pubblicitaria maldestra e inopportuna”. Si tratta di una risposta infantile che rafforza coloro che rifiutano la diplomazia e allontana Israele dal consenso internazionale. Il sostegno automatico degli Stati Uniti danneggia Israele, che ha disperatamente bisogno di un legame con la realtà, mentre sprofonda nelle sabbie mobili di Gaza e fomenta la guerra in sempre più arene.

L’affermazione americana, diffusa anche in Israele, secondo cui l’approvazione della risoluzione sarebbe un “regalo ad Hamas”, è una distorsione della realtà. È vero piuttosto il contrario: la soluzione dei due Stati è un duro colpo per Hamas, non una ricompensa per il terrorismo. Hamas si oppone fermamente a questa soluzione, cercando di ottenere un unico Stato “dal mare al fiume”. Un compromesso politico porrebbe fine al suo programma terroristico.

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale non sono vincolanti, ma aprono la strada alla realizzazione dell’idea di uno Stato palestinese. Israele deve porre fine alla guerra a Gaza, ottenere il rilascio degli ostaggi, ritirarsi dalla Striscia e riaprire la via della diplomazia. Invece di respingere le iniziative del mondo, Israele deve utilizzarle per porre fine allo spargimento di sangue e garantire un futuro a entrambi i popoli”.

Il percorso verso un accordo di pace israelo-palestinese dipende dagli Stati arabi

L’analisi che state per leggere è di straordinaria rilevanza per il suo spessore e per il cursus honorum del suo autore: Zalman Shoval.

Nella sua lunga carriera politica e diplomatica, Shoval ha ricopero importanti incarichi, tra i quali Ambasciatore d’Israele negli Stati Uniti. Per lungo tempo, Shoval è stato membro e dirigente del Likud, il partito che fu di Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon, Ehud Olmert… e che da oltre tre decenni è diventato il feudo di Benjamin Netanyahu.

Scrive Shoval: “Dopo il 7 ottobre 2023, molti israeliani, anche quelli che non si erano mai identificati con la destra politica, hanno concluso che il conflitto israelo-palestinese è irrisolvibile. Se per “soluzione” intendiamo una pace perfetta, è difficile non essere d’accordo. Anche alla fine dei tempi, un agnello saggio chiederebbe delle garanzie prima di accettare di vivere accanto a un lupo.

I nemici di Israele non stanno discutendo lo status o il futuro delle aree A, B e C in Cisgiordania, ma vogliono cancellare lo status e il futuro stesso di Israele. Lo slogan “dal fiume al mare”, diventato il grido di battaglia della campagna contro Israele, è molto più rilevante del “due Stati per due popoli”.

Il titolo del libro di Moshe Dayan, “Shall the Sword Devour Forever?” (La spada divorerà per sempre?), deriva da un versetto del Secondo Libro di Samuele (2:26): “Allora Abner chiamò Joab e gli disse: ‘La spada divorerà per sempre?'”. La frase non è un’affermazione, ma una domanda. Nonostante Israele debba sempre essere pronto a difendere la propria esistenza, Dayan non ha escluso la possibilità di raggiungere accordi che possano trasformare le guerre in compromessi accettabili per entrambe le parti. Questa era anche la sua prospettiva sul trattato di pace con l’Egitto, che egli riteneva basato più sugli interessi che sull’amicizia.

Dal punto di vista storico, Golda Meir e gli altri avevano ragione a negare l’esistenza di un popolo palestinese distinto. Tuttavia, oggi quel dibattito non è più rilevante. In gran parte a causa degli accordi imperiali regionali elaborati dal Regno Unito e dalla Francia e come reazione al movimento sionista, alcuni arabi che vivevano nella Terra di Israele iniziarono a definirsi come un gruppo etnico e nazionale a sé stante. I leader dell’insediamento ebraico nella Palestina mandataria riconobbero chiaramente che la presenza di una consistente minoranza araba avrebbe rappresentato una seria sfida, minando l’aspirazione a fondare uno Stato ebraico e democratico.

I leader dell’insediamento ebraico nella Palestina mandataria riconobbero chiaramente che la presenza di una consistente minoranza araba avrebbe rappresentato una seria sfida, mettendo a repentaglio l’aspirazione a fondare uno Stato ebraico e democratico. Ze’ev Jabotinsky, il liberale, credeva che gli arabi si sarebbero alla fine integrati completamente nello Stato ebraico, ma, come misura di sicurezza, formulò la strategia del “muro di ferro”, intesa a rendere la sovranità ebraica una realtà inattaccabile attraverso la forza militare.

La visione politica e di sicurezza di David Ben-Gurion era simile, sebbene priva di qualsiasi illusione riguardo all’integrazione degli arabi in uno Stato ebraico. Egli aveva una chiara comprensione delle forze che modellano le relazioni internazionali e le dinamiche tra maggioranza e minoranza, in particolare in un contesto regionale tutt’altro che amichevole.

A differenza di Berl Katznelson, uno dei principali pensatori del movimento laburista, che sostenne: “Un vicino lontano è meglio di un nemico vicino. Loro non soffriranno per il trasferimento e noi sicuramente no”, sostenendo lo sfollamento, Ben-Gurion scelse di affidarsi al piano di partizione delle Nazioni Unite per la Palestina del 1947 come base per la fondazione di Israele.

La questione palestinese è, prima di tutto, un problema israeliano che plasma la politica interna, influenza il carattere ebraico e democratico del Paese e incide sulla sicurezza interna ed esterna. Ha anche ripercussioni significative sulla posizione internazionale di Israele, che viene sfruttata da attori di sinistra e di destra per diffondere narrazioni antisemite.

Per quanto riguarda l’identità ebraica e democratica di Israele, la sua capacità di esistere come Stato ebraico sarebbe compromessa se la Cisgiordania e Gaza venissero annesse e le loro popolazioni arabe diventassero maggioritarie nel giro di pochi anni. Al contrario, la sua capacità di funzionare come Stato democratico sarebbe compromessa se a questi residenti venissero negati i pieni diritti.

Detto questo, le considerazioni relative alla Cisgiordania non sono dettate esclusivamente da motivi di sicurezza o politici. Si tratta, dopotutto, delle terre ancestrali e Israele deve trovare una formula per salvaguardare i propri diritti in quella zona.

Nel gennaio 1995, un gruppo di ex alti funzionari delle Forze di Difesa israeliane, politici, diplomatici, membri del Likud e altri, hanno presentato al comitato politico del Likud il “Piano sionista per la sicurezza e la pace”. Il piano definiva la pace come “una componente importante per la realizzazione del sionismo e del potenziale insito in Israele” e affermava che “un approccio basato sul realismo politico richiede la ricerca di un accordo permanente che soddisfi le esigenze di sicurezza di Israele, nonché i suoi obiettivi sionisti e nazionali”. Tra le altre cose, il piano prevedeva la creazione di “zone di sicurezza in Cisgiordania” sotto la piena sovranità israeliana, in cambio della rinuncia da parte di Israele alla sovranità esclusiva su altre aree.

Tra le altre proposte, il piano prevedeva la creazione di “zone di sicurezza in Cisgiordania” sotto la piena sovranità israeliana, in cambio della rinuncia da parte di Israele alla sovranità esclusiva su altre aree. Il piano suggeriva inoltre che la questione degli insediamenti israeliani al di fuori di queste zone di sicurezza fosse risolta su base extraterritoriale. Sebbene gli sviluppi successivi alla concezione del piano ne richiedano un adeguamento, il principio di un accordo basato su un partenariato pragmatico e di reciproco interesse rimane attuale.

Il Likud ha respinto il piano, in parte a causa della motivazione ideologica alla base dell’opposizione del deputato Binyamin “Benny” Begin, il quale, secondo quanto riferito, avrebbe affermato: “Questo tipo di pragmatismo è come la speculazione di mercato”.

Una delle opzioni proposte prevedeva l’istituzione di un’autonomia transitoria, non nella forma minima suggerita dal governo di Menachem Begin, ma come entità dotata di ampi poteri civili e persino esteri, a condizione che questi non entrassero in conflitto con gli interessi di sicurezza diretti o indiretti di Israele. In questo scenario, Israele avrebbe mantenuto la responsabilità esclusiva della sicurezza, compresa la presenza dell’IDF e di altre forze di sicurezza in tutto il territorio autonomo. La Valle del Giordano, intesa nel suo senso più ampio, sarebbe rimasta sotto il pieno controllo israeliano.

Nessuno Stato arabo considera la creazione di uno Stato palestinese come un interesse politico centrale, ma i Paesi arabi tengono conto dell’opinione pubblica in materia. Per promuovere la visione dell’integrazione regionale, Israele deve agire con saggezza, sottolineando gli interessi condivisi con le nazioni arabe pragmatiche. “Senza dubbio, la strada per la pace in Medio Oriente passa per Gerusalemme”, ha affermato una volta Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Tuttavia, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ribaltato questa formula, rendendo la pace con gli Stati arabi moderati un prerequisito per raggiungere un accordo con i palestinesi.

Gli Accordi di Abramo hanno rappresentato la prima fase di questa strategia e la loro attuazione deve essere perseguita. L’opzione di uno Stato palestinese è stata rimossa dal tavolo delle trattative il 7 ottobre e rimarrà irrilevante finché una parte significativa dei palestinesi non accetterà, in modo pratico e psicologico, il diritto degli ebrei a uno Stato in questa parte del mondo, principio che il presidente Joe Biden ha definito come condizione preliminare, e finché continueranno gli attacchi terroristici e l’incitamento alla violenza da parte dei palestinesi.

La persistenza degli attori internazionali nell’aderire al mantra dei “due Stati” non solo è irrealistica, ma mina anche altre opzioni e mette a repentaglio la stabilità regionale. L’approccio qui proposto si basa sulla sostanza piuttosto che su rigidi schemi e sottolinea l’interesse reciproco delle parti nel raggiungere accordi pragmatici su una serie di questioni, quali l’economia, l’ecologia, l’acqua, i trasporti e molte altre. Qualsiasi violazione di questi accordi sarà accolta da una forte risposta da parte di Israele.

La pace ideale non esiste in nessuna parte del Medio Oriente, ma questo non significa che non sia possibile trovare formule pratiche per la coesistenza o la coesistenza multilivello. È possibile raggiungere accordi basati su interessi condivisi. Non stiamo parlando di una pace costruita su aspirazioni o sogni, né sulle illusioni di movimenti come Peace Now, ma di una pace pratica, basata sulla logica e sul reciproco vantaggio.

Nel corso degli anni, i leader israeliani hanno cercato di promuovere accordi pratici: l’approccio di Dayan all’autonomia non è stato pienamente realizzato a causa della posizione di Begin; Peres ha riconosciuto il legame tra la questione palestinese e un accordo multiregionale, ma ha frainteso la realtà sul campo; Netanyahu ha compreso che la strada per raggiungere un accordo passa attraverso gli Stati arabi che hanno un interesse diretto in tale accordo. Nonostante le prospettive di questo approccio siano state gravemente compromesse il 7 ottobre, la sua logica e la sua fattibilità rimangono intatte ancora oggi”, conclude Shoval.

Nostra postilla finale: Netanyahu lo sa talmente bene da aver bombardato Doha..