13 Settembre 2025 - 21.42

Ne abbiamo scritto più e più volte: la forza di Netanyahu e della destra messianica che lo sostiene risiede anche nell’assoluta carenza di una opposizione capace di prospettare e praticare una politica alternativa a quella portata avanti da “Bibi” e i suoi accoliti. Mancanza di visione, carenza di leadership, affannosa rincorsa della destra sul terreno da sempre ad essa più favorevole: la sicurezza., declinata in termini di annientamento dell’altro da sé, il popolo palestinese. Una tesi rafforzata da Nehemia Shratsler, che su Haaretz sviluppa un’analisi ben sintetizzata dal titolo.

Se Netanyahu fosse il leader dell’opposizione, darebbe fuoco a Israele, ma Yair Lapid è debole.

Scrive Shrasler: “Einav Zangauker, la cui figlia Matan è ancora nei tunnel di Hamas, è sempre in grado di distillare l’amara verità sulla guerra e sugli ostaggi e di gridarla a gran voce. Martedì, dopo che Israele ha bombardato il Qatar nel tentativo di uccidere i leader di Hamas, ha dichiarato: “Il primo ministro ha ucciso mio figlio Matan, ha segnato il suo destino. Ancora e ancora e ancora sabota un accordo”. Chiunque decida deliberatamente di mettere a repentaglio la vita di Matan lo sta uccidendo”.

Quattro mesi fa aveva profetizzato ciò che sta accadendo ora: “Netanyahu si sta preparando ad espandere la guerra”. Sta giustiziando gli ostaggi che rimangono in cattività”. Ha scelto di trasformare i nostri cari in cadaveri”. Ha scelto di essere l’angelo della morte”.

Sullo sfondo di queste dure parole, spicca la debole risposta data questa settimana dal leader dell’opposizione Yair Lapid. Non ha nemmeno aspettato di conoscere i risultati dell’attacco alla capitale del Qatar, Doha, ma si è affrettato a congratularsi con le forze di sicurezza per «un’operazione straordinaria volta a eliminare i nostri nemici». Se avesse aspettato un po’, avrebbe scoperto che l’establishment della difesa si era opposto all’attacco aereo e che l’operazione non era stata poi così efficace. Ma anche se fosse stato un successo, sarebbe stata una vittoria di Pirro.

Ma anche se l’attacco fosse stato un successo, sarebbe stata una vittoria di Pirro. Netanyahu ha cercato di eliminare tutti coloro che stavano negoziando con noi per porre fine alla guerra e restituire gli ostaggi, e questo è folle. Questo dimostra che non gli importa nulla della sorte degli ostaggi. Vuole una guerra senza fine che lo mantenga al potere.

Se ci fosse stata un’opposizione seria, Lapid si sarebbe recato sul luogo dell’attacco terroristico di lunedì a Gerusalemme e avrebbe pronunciato parole dure sulla situazione in cui ci troviamo. Avrebbe parlato del fallimento dei negoziati, dell’abbandono degli ostaggi, dei quattro soldati uccisi a Gaza questa settimana, del crollo della nostra posizione diplomatica in Europa, dei boicottaggi e degli embarghi.

Avrebbe sottolineato che Donald Trump è sempre più stanco del perdente seriale Netanyahu. Dopotutto, il compito dell’opposizione è quello di criticare aspramente il governo in ogni occasione, non di coccolarlo, nemmeno con un piccolo complimento.

L’attacco terroristico a Gerusalemme è avvenuto il giorno prima dello sciopero a Doha. Sei persone sono state uccise all’incrocio di Ramot, nella capitale. Immaginate cosa sarebbe successo se quel giorno il leader dell’opposizione fosse stato Netanyahu e il primo ministro Lapid.

Netanyahu si sarebbe recato sul posto circondato dai suoi sostenitori e avrebbe ballato sul sangue delle vittime. Avrebbe accusato Lapid di essere responsabile della morte di sei persone, di aver trascurato la sicurezza e di aver incoraggiato il terrorismo. Avrebbe affermato, come ha sempre fatto, che “nel nostro quartiere non c’è posto per i deboli. I deboli vengono attaccati, anche se non danno fastidio ai forti”. Il terrorismo fiuta la debolezza e la compiacenza e ne approfitta”. Andate a casa”. E tutti i telegiornali avrebbero riportato le sue parole.

Immaginate cosa sarebbe successo in tutto il Paese se Lapid fosse stato primo ministro il 7 ottobre 2023 e avesse collezionato solo fallimenti, come quello di non essere riuscito a sconfiggere un piccolo gruppo terroristico con poche risorse che ha ucciso 1.963 dei nostri cittadini (tra cui 904 soldati) durante la guerra e che detiene ancora 48 ostaggi. E poi c’è il fallimento nel mantenere la posizione di Israele nel mondo, che sta diventando uno Stato lebbroso, soggetto a boicottaggi ed embarghi sulle armi.

Se fosse all’opposizione, la destra darebbe fuoco al Paese. Le auto della polizia verrebbero incendiate, così come i negozi, le banche e i centri commerciali.

Anche la casa di Lapid sarebbe a rischio di incendio doloso. Le manifestazioni diventerebbero violente, con l’uso di armi da fuoco. La destra scatenerebbe rivolte e Netanyahu sarebbe in prima linea a chiedere le dimissioni di Lapid. Dopotutto, non abbiamo dimenticato come ha guidato le folli manifestazioni contro Yitzhak Rabin a Gerusalemme e a Ra’anana, prima che il primo ministro venisse assassinato nel 1995.

Nulla di tutto ciò sta accadendo ora, perché abbiamo un’opposizione educata, silenziosa e comprensiva, il cui leader, Lapid, esprime occasionalmente il suo sostegno a una delle azioni di Netanyahu. Se la situazione fosse invertita, le dure proteste della destra lo avrebbero già costretto a dimettersi.

Se la situazione fosse invertita, le dure proteste della destra lo avrebbero già costretto a dimettersi”, conclude Shtrasler.

Amara verità ma pur sempre verità.

Yair Lapid ha abbandonato la sinistra e sta combattendo le guerre del passato

Uzi Baram è memoria storica d’Israele. Per il suo alto profilo politico e per essere stato testimone diretto e partecipe di alcuni momenti che hanno fatto la storia d’Israele. Baram, che fu tra i più stretti collaboratori e amico fidato di Yitzhak Rabin, non è uso a interviste o ad uscite pubbliche. Non è un malato di esposizione mediatica. Quando rompe il suo tradizionale riserbo è perché qualcosa di tragicamente eccezionale sta accadendo.

Scrive Baram: “A margine di un evento triste, ho incontrato una delle figure di spicco della coalizione di governo. “I sondaggi dicono ben poco. Noi percepiamo la situazione reale”, ha affermato, aggiungendo: “Il cosiddetto schieramento liberale o di centro-sinistra porterà tutti i suoi elettori alle urne il giorno delle elezioni. Verranno anche quelli che sono emigrati in Costa Rica o in Portogallo”.

Questa affermazione mi ha fatto riflettere su un’osservazione ricorrente dei lettori delle mie rubriche: “Tu e i tuoi colleghi scrivete solo per chi è già convinto, e questo non aiuta il cambiamento elettorale”. Ma dalla dichiarazione di quell’uomo ho dedotto che, oltre al desiderio di attrarre i voti dell’altro schieramento, dobbiamo aumentare il livello di motivazione dal 70% al 95%.

Dobbiamo affinare la nostra preparazione e far percepire che le prossime elezioni saranno il vero banco di prova per Israele: uno Stato di Ben-Gurion o un regno di Netanyahu. Dobbiamo chiarire che stiamo lottando per il carattere del Paese. Per “noi” intendo tutti coloro che si oppongono ai disegni di legge promossi dal ministro della Giustizia Yariv Levin e dal ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, da Yair Golan ad Avigdor Lieberman, compresi Benny Gantz, Gadi Eisenkot e Yair Lapid.

Il leader di Yesh Atid, Lapid, è riuscito a scuotere la mia compostezza. Il sionista religioso Kalman Liebskind aveva scritto un editoriale in cui accusava la sinistra israeliana di incoraggiare il rifiuto di prestare servizio militare e di incitare contro il primo ministro Benjamin. Allo stesso tempo, Liebskind difendeva la linea bellicista della coalizione di governo con i suoi terribili costi. Scioccato, Lapid ha subito pubblicato una replica sullo stesso giornale. Lapid non stava difendendo la sinistra israeliana, con cui è identificato agli occhi dell’opinione pubblica.

Lapid non stava difendendo la sinistra israeliana, con cui è identificato agli occhi dell’opinione pubblica. Il suo intero saggio era una supplica a Liebskind affinché capisse che lui, Lapid, non è un uomo di sinistra, che non sta invitando a rifiutare il servizio militare e che ha persino fatto parte dei gabinetti di Netanyahu. Lapid ha affermato di rappresentare il centro, che comprende la maggior parte degli elettori israeliani.

Lapid, però, è un uomo dogmatico e sta combattendo le guerre del passato, dell’epoca in cui tracciava la rotta del centro israeliano, che ovviamente manteneva le distanze dal Meretz e dal Partito Laburista, partiti che all’epoca erano in declino. Ma oggi la situazione politica è fondamentalmente diversa.

Non servono analisi approfondite: il drastico calo di Lapid nei sondaggi dimostra in modo indiscutibile che la vecchia divisione è morta. Lapid crede ancora che la forza del centro risieda in parole che non ha pronunciato: “Chiunque tranne Bibi o Yair Golan”.

Se Lapid fosse onesto con se stesso, riconoscerebbe che il centro in nome del quale ha parlato si sta gradualmente svuotando. I suoi elettori tendono a preferire una leadership ribelle e affidabile, di cui Yair Golan, leader dei Democratici, è un esponente di spicco.

Nel 1963, l’eminente politico di sinistra Yitzhak Ben-Aharon pubblicò un impressionante saggio dal titolo “Il coraggio di affrontare la calamità imminente”. In esso, criticava la divisione interna al Partito Laburista e chiedeva di serrare i ranghi. Tuttavia, il saggio era fuorviante, in quanto portò a un’unificazione formale che non contribuì in alcun modo alla posizione elettorale del movimento.

Anche oggi mi oppongo a qualsiasi idea di unificazione. Credo che ogni partito debba sventolare la propria bandiera per massimizzare la propria forza elettorale. È necessario creare la sensazione che esista un futuro blocco politico che conquisterà la maggioranza e che vuole un cambiamento immediato; il primo ministro, infatti, sarebbe scelto dalla coalizione che si formerà. A mio avviso, l’opposizione non troverà un accordo su un candidato prima delle elezioni.

Ho volutamente tralasciato Naftali Bennett, la cui forza elettorale è evidente in tutti i sondaggi. Dobbiamo aspettare che il suo partito si costituisca, così da capire in quale direzione sta andando.

Dobbiamo aspettare che il suo partito si costituisca, il che renderà esplicita la direzione che intende seguire”.

L’articolo è del maggio scorso. Quattro mesi dopo, sembra scritto ieri.

Baram tocca un nervo dolente. Che chiama in causa un declino che appare inarrestabile di quello che per 29 anni, dalla fondazione dello Stato d’Israele al 1977, fu il partito-Stato israeliano: il partito Laburista. Il partito dei padri fondatori d’Israele, di David Ben Gurion, Golda Meir, Abba Eban, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Shimon Peres…Un partito che nelle ultime elezioni è riuscito ad entrare per il rotto della cuffia alla Knesset.

E non è che sia andato gran che meglio per le variabili centriste, i cui leader hanno pensato più a togliersi da torno i potenziali competitor, che ha costruire un’alternativa credibile alla destra. Un discorso, questo, che non vale solo per Israele, ma che in Israele è reso più drammatico dal momento storico, dalle scelte senza ritorno compiute da Netanyahu, Smotrich. Ben-Gvir etc.

Non è che in Israele non ci sia chi si ribelli ai fascisti di Tel Aviv. L’Israele resiliente ha riempito le piazze, con manifestazioni di massa che hanno bloccato il Paese. È la società civile che resiste, che si ritrova attorno ai famigliari degli ostaggi. Ciò che manca è una leadership politica all’altezza. Ciò che manca sono personalità forti, come fu Rabin. Ciò che manca è il coraggio di “osare” la pace. Il riconoscere la potenza del compromesso. È contrastare la deriva etnocratica di quella che un tempo fu per davvero l’unica democrazia del Medio Oriente. È difendere con le unghie e con i denti ciò che resta dello stato di diritto. È contrastare una narrazione bellicista che ha disumanizzato i palestinesi, anche i bambini. Una leadership autorevole la si forgia nei momenti più drammatici nella storia di una nazione. In Israele c’è chi attende il messia. E chi, più laicamente, un leader politico capace, coraggioso, lungimirante.