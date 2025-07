Lettera a un soldato a Gaza: "Non ti sei arruolato nell'esercito per prendere parte ai crimini di guerra"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

31 Luglio 2025 - 15.56

ATF

Si legge tutta di un fiato, la lettera che Uri Misgav “spedisce” attraverso Haaretz a un soldato impegnato a Gaza. Un soldato, tutti i soldati. Una lettera emozionante, dalla profonda valenza umanitaria e politica.

Una vita da soldato per la politica: perché questa guerra non ha più senso.

Così Misgav: “Shalom. Probabilmente non mi conosci. Dubito che tu abbia il tempo di leggere Haaretz a Gaza. Tuttavia, nutro una flebile speranza che i tuoi genitori o i tuoi conoscenti possano trovare un modo per farti arrivare questa lettera, anche se non è facile né da leggere né da scrivere. Non sai ancora che diventerai il novecentesimo soldato a cadere.

Al momento in cui scrivo, 898 soldati sono caduti nella guerra iniziata il 7 ottobre. È iniziata come una risposta legittima di uno Stato che si difendeva dopo l’invasione del suo territorio e il massacro dei suoi cittadini da parte di un’organizzazione terroristica. Col passare del tempo, però, si è trasformata in una sconsiderata campagna di vendetta che sta distruggendo la Striscia di Gaza insieme a Israele.

“Ti scrivo affinché tu non diventi la novecentesima vittima. Tu e la tua famiglia non lo meritate. Siete stati abbandonati. Sacrificati. Avrei scritto al capo di Stato Maggiore dell’esercito, ma ho perso ogni speranza in lui. È un codardo. Se non lo fosse, batterebbe i pugni sul tavolo del Consiglio dei ministri e chiederebbe che questa guerra inutile finisca.

Fate parte di una guerra che da tempo non ha più alcun obiettivo, giustificazione o scopo degni di nota. L’unico obiettivo è preservare la coalizione e soddisfare le fantasie dei jihadisti ebrei che sognano di distruggere Gaza ed espellere la sua popolazione. Se non sei uno di loro, non è per questo che ti sei arruolato.

Non ti sei arruolato nell’esercito per partecipare ai crimini di guerra che il governo e l’esercito stanno commettendo. Questi crimini ci perseguiteranno per molti anni a venire.

Non abbiamo più nulla da ottenere da Gaza. Chiedetelo al figlio di Smotrich. In qualche modo, il suo profilo sanitario è stato declassato proprio prima che arrivasse il suo turno di entrare nell’enclave. Questo è il secondo figlio. Il primogenito di Smotrich, dopo il massacro del 7 ottobre, è riuscito a studiare in una yeshiva, a fidanzarsi, a sposarsi e a dare un primo nipote al nonno Bezalel, che oggi ha 44 anni. Ha anche vinto una lotteria per un terreno edificabile a un prezzo stracciato ed è riuscito a evitare la leva.

Anche tu meriti di studiare, di sposarti e di avere figli. Tu capisci meglio di me che sei esausto, svuotato, logoro e costantemente tormentato da insetti e pidocchi. Hai fame di cibo caldo e cucinato, desideri una doccia e un letto caldo dove riposare.

Non sei uno stupido. Vedi con i tuoi occhi che non ci sono davvero dei terroristi da combattere. Escono solo di rado dal terreno per uccidervi con ordigni esplosivi o proiettili anticarro. Sapete bene quanti soldati vi hanno preceduto sono stati uccisi negli ultimi mesi dal crollo di edifici, dall’esplosione di ordigni o in incidenti inutili. Siete gli ultimi a cui bisogna parlare di stanchezza, di erosione della disciplina di combattimento e di sensi ottusi.

Di tanto in tanto, un comandante di alto rango viene a tenervi un discorso sulla sconfitta di Hamas e sul ritorno degli ostaggi. Ma non c’è nessuna sconfitta e non ci sono ostaggi. La settimana scorsa gli ordini sono cambiati. Ora vi muovete in convogli pesanti, ben protetti, statici, lenti e difensivi. Proprio come nel sud del Libano, nella zona cuscinetto di sicurezza che non garantiva alcuna sicurezza. Un Paese forte sa difendersi dai propri confini. L’esercito in cui siete arruolati si chiama Israel Defense Force, non esercito di annientamento di Gaza.

Vorrei raccontarvi cosa ha fatto il governo per cui state rischiando la vita a Gaza questa settimana. Netanyahu era al Waldorf Astoria con sua moglie a festeggiare una bizzarra conferenza evangelica. Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, è volato a Uman per organizzare il pellegrinaggio di massa alla tomba del rabbino Nachman in occasione del Rosh Hashanah. Il ministro dell’Economia Nir Barkat è volato nelle Filippine. Il mese prossimo ha in programma di andare in Giappone. Il ministro dei Trasporti, Miri Regev, è partito anche questa settimana per una vacanza privata a Creta. Il ministro della Protezione Ambientale Idit Silman e Zeev Elkin si sono rimpinzati durante un evento delle primarie del Likud a Nahariya.

Anche voi meritate una vacanza in un hotel, di andare in Europa e in Asia, di mangiare e bere bene. E, cosa più importante, di vivere. Perché dovresti morire per loro?

Questa settimana la Brigata Nahal ha processato tre soldati che avevano annunciato di non poter rientrare a Gaza. Il medico che li ha visitati ha dichiarato che erano mentalmente idonei. Ovviamente sono sani di mente! È una rielaborazione della famosa scena di “Catch-22”, in cui Doc Daneeka afferma che chiunque continui a partecipare a missioni di combattimento è pazzo, ma poi spiega che chiunque chieda di essere messo a terra non può essere davvero pazzo.

Siete troppo giovani. Avete tutta la vita davanti. Non diventate il soldato numero 900. Tornate a casa”

Le proteste arabo-israeliane a Sakhnin non porranno fine alla guerra di Gaza. Tel Aviv deve affrontare i crimini commessi in suo nome

Nagham Zbeedat si occupa, con grande capacità analitica e documentale, di questioni palestinesi e del mondo arabo per Haaretz.

Annota Zbeedat: “Di fronte alla fame, agli sfollamenti e alle morti quotidiane a Gaza, non c’è spazio per messaggi diluiti. Ciò di cui abbiamo bisogno ora, con urgenza, sono proteste guidate dai giovani con una richiesta chiara e senza compromessi: la fine della guerra e la cessazione del genocidio a Gaza.

La scorsa settimana, oltre 10.000 persone hanno manifestato a Sakhnin, una città araba nel nord di Israele, contro la guerra a Gaza e la fame dei palestinesi. Alla cerimonia principale di protesta e durante la marcia dalla moschea principale della città verso il municipio c’era una forte presenza della polizia. Eppure, camminando tra la folla a Sakhnin, ho sentito più di una persona lamentarsi dell’insignificanza della protesta. Ammettevano che l’assenza di scontri con la polizia faceva sembrare che le proteste fossero private del loro obiettivo. Nonostante la significativa affluenza, alcuni si sono sentiti “ingannati”, convinti di stare protestando, ma in realtà stavano solo sfogandosi, piuttosto che esprimere indignazione e frustrazione per i crimini commessi a Gaza.

Il giorno prima, la polizia aveva dichiarato illegale una manifestazione contro la guerra a Haifa, arrestando almeno 24 manifestanti. I manifestanti, che brandivano cartelli con la scritta “Fermate la guerra a Gaza”, sono stati arrestati pochi minuti dopo l’inizio della manifestazione. La polizia ha affermato che la manifestazione era illegale perché “poteva turbare l’ordine pubblico”. Durante gli arresti, gli agenti hanno usato la forza, strappando persino i cartelli di protesta.

Una protesta simile si è svolta contemporaneamente a Tel Aviv, anche se i discorsi non hanno fatto riferimento alla crisi alimentare a Gaza, nonostante alcuni manifestanti avessero cartelli che affrontavano la questione. Invece, le organizzazioni e i movimenti locali in Israele, in particolare a Tel Aviv, continuano a organizzare proteste per chiedere la liberazione degli ostaggi, la caduta del governo di Benjamin Netanyahu o addirittura la coesistenza e i diritti civili condivisi tra arabi ed ebrei all’interno di Israele. Queste richieste, sebbene benintenzionate, sembrano dolorosamente lontane dalla gravità della situazione a Gaza.

Ogni protesta a Sakhnin, Haifa e Tel Aviv è una metafora vivente dei meccanismi interni della società israeliana.

Sakhnin è una città completamente araba. Ha preservato con forza la propria identità culturale nonostante decenni di emarginazione da parte dello Stato nei confronti dei cittadini palestinesi di Israele. Sakhnin è diventata un simbolo nazionale di resistenza durante la Giornata della Terra del 1976, quando le confische di terreni da parte dello Stato hanno provocato proteste di massa tra i cittadini arabi, sfociate in una sanguinosa repressione. L’intero episodio ha messo in luce il crescente divario tra la popolazione palestinese e le politiche dello Stato. È qui che le proteste degli arabi diventano violente e dove si sentono chiaramente le richieste di porre fine al genocidio, ma è anche qui che esiste già una cassa di risonanza su questi temi.

Haifa, invece, ha subito espulsioni di massa durante la Nakba del 1948. Da allora, Haifa è diventata una “città mista”, dove arabi ed ebrei vivono fianco a fianco, ma raramente sono trattati alla pari. I resti del passato palestinese di Haifa sembrano spesso soffocati sotto strati di identità israeliana. Così è stata anche la protesta della scorsa settimana, soffocata da un eccessivo dispiegamento di forze dell’ordine, decise a mantenere docile la popolazione palestinese per garantire la sicurezza degli ebrei israeliani.

Tel Aviv rappresenta una trasformazione più completa. Quello che era un quartiere ebraico costruito alla periferia della Jaffa araba, dopo il 1948 è diventato parte integrante della città, che si è espansa inglobando completamente Jaffa. Qui le proteste sono caratterizzate da slogan neutri e ideali astratti. Ma non è il momento di parlare di uguaglianza civile in Israele. Oltre due milioni di persone a Gaza sono affamate, bombardate e sepolte sotto le macerie. Non si tratta di “questioni umanitarie”, ma di crimini contro l’umanità e le proteste, specialmente quelle nel cuore dell’Israele ebraico, devono riconoscerli come tali.

Ecco perché le proteste devono spostarsi dalle città arabe simboliche, come Sakhnin, a città come Haifa e poi a Tel Aviv, per disturbare deliberatamente il benessere della società israeliana e costringerla a confrontarsi con i crimini commessi in suo nome.

Quando si protesta nelle città arabe, è facile contenere, ignorare e pacificare i manifestanti. Ma se le migliaia di persone che hanno partecipato alla protesta a Sakhnin fossero state a Haifa il giorno prima o a Tel Aviv il giorno dopo, la società israeliana nel suo complesso sarebbe stata costretta ad affrontare la verità che si rifiuta di ascoltare: la guerra a Gaza deve finire subito.

Non importa quanto i media israeliani cerchino di frammentarci in “arabi israeliani” o di allontanarci dal nostro popolo con muri, posti di blocco e documenti di colore diverso: la guerra non fa che rafforzare ciò che sappiamo nel profondo, ovvero che siamo palestinesi, anche se viviamo in Israele e siamo cittadini israeliani. La nostra identità è indissolubilmente legata alla loro lotta per la giustizia, la libertà e la dignità.

Le recenti proteste sono potenti perché vi partecipano persone di ogni tipo. Donne, attivisti queer e persone di ogni estrazione sociale, religiosa e culturale stanno fianco a fianco, rifiutandosi di essere incasellati nelle immagini ristrette che Israele cerca di proiettare sulla nostra comunità. Per troppo tempo i palestinesi all’interno di Israele sono stati dipinti come un modello rigido e conservatore, privo di complessità, dinamismo e resistenza. Queste proteste stanno sfidando questa narrativa. Dobbiamo anche rompere la narrativa su dove si sentono le voci palestinesi. Dobbiamo far sentire la nostra voce a Sakhnin, ad Haifa, a Tel Aviv, alla Knesset e, sì, anche a Gaza.

Le donne palestinesi che guidano le proteste, cantando per la libertà e la giustizia, e la presenza visibile dei manifestanti LGBTQ+ in queste manifestazioni, accolti anziché emarginati, ci ricordano che la lotta contro il colonialismo, il patriarcato e l’occupazione militare fa parte della stessa lotta. Quando rompiamo il silenzio, non stiamo solo sfidando lo Stato, ma ogni sistema che disciplina la nostra identità e mette a tacere le nostre voci.

Ciò che questo momento richiede è coraggio, lucidità e disobbedienza. I giovani devono guidare, non con compromessi, ma con convinzione. Non possiamo permetterci di essere educati mentre la gente muore di fame. Non possiamo chiedere uguaglianza in un sistema che prospera sull’apartheid. E non possiamo restare in silenzio mentre il nostro popolo viene cancellato, attacco aereo dopo attacco aereo.

Non è il momento di obbedire, ma di ribellarsi”, conclude Zbeedat.

Se non ora, quando?