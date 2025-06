Per il popolo eletto tutto è permesso. E chi osa esprimere un'opinione va condannato come antisemita

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

28 Giugno 2025 - 10.49

ATF

Auschwitz nucleare: il ministro israeliano per l’antisemitismo ha imparato la sua sporca diplomazia da Netanyahu.

Quando si dice l’allievo che supera il maestro. In questo caso lo supera in demagogia e uso strumentale di una storia – Auschwitz, l’Olocausto – che mai dovrebbe essere brandita e piegata alle vergogne del presente.

Scrive, su Haaretz, Carolina Landsmann.

“Questa settimana – annota Landsmann – il giornalista Piers Morgan ha intervistato il ministro per gli Affari della Diaspora Amichai Chikli, dopo che quest’ultimo, in un tweet, lo aveva accusato di “una brusca e preoccupante caduta nell’antisemitismo palese” solo perché aveva osato criticare la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Se non l’avete ancora vista, correte a farlo. Spoiler alert: Chikli è ancora più patetico di quanto pensaste.

Morgan non è antisemita. O almeno non lo era prima di incontrare il nostro aspirante Simon Wiesenthal. Da osservatrice esterna, posso dire che ci vorrebbe un autocontrollo sovrumano per non provare un disgusto primordiale per il gruppo che Chikli finge di rappresentare.

Ammetto che anche io, qui in Israele, faccio fatica a rimanere immune e a non farmi travolgere dall’odio collettivo di fronte a un ministro che sta cercando di convincere il mondo a trattare Israele come un Auschwitz nucleare.

E sì, è proprio la parola giusta. Israele è una potenza nucleare (secondo fonti straniere) e una potenza informatica con la migliore aviazione militare al mondo: una nazione di supereroi che si dipinge continuamente come vittima.

Quanto uranio dovrebbe arricchire questa nazione per smettere di autocommiserarsi in pubblico? E per quanto tempo ancora potremo continuare ad accusare di antisemitismo chiunque osi criticare le politiche criminali di Israele a Gaza?

Se non fosse così pericoloso, potremmo semplicemente rotolarci per terra dalle risate. Ma Chikli, purtroppo, sta facendo da missionario dell’antisemitismo. Non lo fa intenzionalmente, ma è comunque un missionario. Il colpo basso che ha subito da Morgan è stato esilarante. Ma è difficile ridere quando ci si rende conto che questo comportamento alimenta proprio ciò contro cui diciamo di lottare.

Contrariamente a quanto sostiene la destra, noi prendiamo sul serio l’antisemitismo. Le manipolazioni demagogiche come quelle di Chikli costituiscono un vero pericolo.

È l’ennesimo rappresentante israeliano che fa la predica al mondo intero – e non importa cosa sta facendo Israele – e che gioca automaticamente la carta dell’antisemitismo ogni volta che qualcuno osa criticarlo.

Israele non riesce a vedere se stesso. È stato difficile ascoltare lo shock degli israeliani per il fatto che gli iraniani stessero lanciando missili sui nostri centri abitati, bombardando ospedali e persino l’Istituto Weizmann (!) e mettendo in pericolo i bambini israeliani.

Tutti in Israele sono improvvisamente diventati filosofi della moralità della guerra, una nazione di Asa Kashers.

Ma ditemi, avete mai sentito parlare di Gaza? Delle migliaia di bambini uccisi? Delle scuole, degli ospedali, delle università e delle vite civili cancellate dalla faccia della terra dall'”esercito più morale del mondo”? Se anche solo una minima parte di ciò che abbiamo detto sugli iraniani nelle ultime due settimane è vero, allora cosa dice questo di noi?

Ma per il popolo eletto tutto è permesso. E se qualcuno osa esprimere un’opinione, lo condanniamo come antisemita.

Chikli è solo un sintomo. La sua ostentazione di teppismo autocommiserativo non è nulla in confronto a quella del suo maestro e mentore, il primo ministro Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo si è da tempo posizionato come un guerrafondaio seriale, sempre in nome dell’eterna vittima ebraica e sempre contro l’Hitler del giorno.

Da un lato, ha ostacolato qualsiasi accordo globale che potesse limitare l’azione dell’Iran, dall’altro ha spinto l’America in una guerra il cui esito sarà presumibilmente ancora peggiore dell’accordo che ha affossato.

Dieci anni fa ha diviso in due il Partito Democratico quando ha tentato di far dimettere l’allora presidente Barack Obama dal podio del Congresso.

Ora sta iniziando a dividere il Partito Repubblicano, che si sta spaccando sulla questione se l’America First debba essere trascinata in guerra con l’Iran (da non perdere l’intervista di Tucker Carlson a Steve Bannon su questo tema).

Quindi sì, Chikli è solo un sintomo. Ma forse, attraverso di lui, inizieremo finalmente a capire il prezzo dell’atrofia spinale di Israele sotto il governo di menzogne di Netanyahu e a voltare pagina, se non è ancora troppo tardi”, così Landsmann.

“Ma per il popolo eletto tutto è permesso. E se qualcuno osa esprimere un’opinione, lo condanniamo come antisemita”. Una considerazione da scolpire nella pietra.

Il Nemico di New York

Per tenere insieme, anche se con sempre maggiore fatica, le varie “tribù” che lo compongono, Israele ha bisogno del Nemico, contro cui fare fronte comune, mettendo sotto il tappeto, le fratture, sociali, culturali, di stili di vita, che attraversano la società israeliana.

La narrazione del Nemico plasma la psicologia della nazione, crea consenso, fa mettere da parte questioni che, in una situazione di normalità, sarebbero prioritarie nel determinare successi e disfatte elettorali. Dopo gli attacchi missilistici iraniani, gli israeliani temono ora un’altra minaccia, questa volta a New York.

La guerra permanente finisce per giustificare tutto. Il Nemico narrato come una minaccia esistenziale, porta alla disumanizzazione di chi viene vissuto come pericolo mortale.

Il Nemico, in questa logica che domina nell’Israele di Netanyahu, va ricercato ovunque, anche a New York.

Ne scrive, magistralmente, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Hanin Majadli.

“Quante preoccupazioni devono affrontare gli ebrei israeliani! Non hanno ancora fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo per aver “sventato la minaccia iraniana”, che se ne presenta subito un’altra. Si chiama Zohran Mamdani ed è il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico.

La televisione pubblica Kan 11 ha affermato che la sua vittoria è “un duro colpo per gli ebrei di New York” e l’ha descritto come una persona con posizioni molto critiche nei confronti di Israele. Ha dichiarato di essere a favore del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ha chiesto un’intifada contro Israele e ha persino chiesto che il primo ministro Benjamin Netanyahu venga arrestato se mette piede in città. Il giornale Maariv l’ha descritto in modo sbagliato come un musulmano arabo radicale.

I commentatori su Internet erano in preda al panico. New York è caduta, hanno scritto; un altro obiettivo è stato conquistato dall’Islam che sta distruggendo l’Europa e ora anche l’America. Intellettuali, accademici, politici di alto livello e attivisti israeliani del centro-sinistra sionista e, ovviamente, della destra sono tutti preoccupati per il candidato filopalestinese, il tipo “woke” che minaccia l’ordine familiare.

Ha fatto campagna per congelare gli affitti, aumentare i sussidi per i trasporti pubblici, aumentare il salario minimo, creare asili nido pubblici gratuiti, istituire una catena di supermercati municipali e imporre una tassa progressiva sui ricchi. Ma, secondo loro, tutto questo non contava nulla di fronte all’unico peccato per cui non c’è espiazione: non crede che Israele abbia ragione.

Secondo loro, qualsiasi candidato che rifiuti di recitare il mantra “Israele ha il diritto di difendersi”, anche se lavora per il bene di milioni di residenti della città più complessa del mondo, rappresenta una minaccia non solo per gli ebrei di New York, ma anche per l’idea che il sionismo sia l’unica visione del mondo possibile per gli ebrei in qualsiasi parte del mondo.

Che sfacciataggine, che immoralità chiedere agli ebrei americani che i loro rappresentanti eletti si inginocchino davanti a un paese straniero che ora è accusato di crimini di guerra, oltre che di occupazione, apartheid e, in nome dell’ebraismo, danneggino il buon nome dell’ebraismo. Quale arroganza sionista li porta a pensare che un candidato sindaco di New York debba giurare fedeltà al sionismo per poter essere considerato degno di servire i residenti della città?

Molti israeliani non conoscono bene la situazione. Stanno usando la questione anti-Israele contro Mamdani? I suoi elettori, che includono molti ebrei, non solo ebrei progressisti e radicali, hanno votato per lui proprio per questa sua caratteristica.

La maggior parte degli israeliani non vede nulla al di fuori del proprio quadro nazionalista. Faticano a immaginare un ebreo che non consideri Israele al momento di scegliere a chi dare il proprio voto. Nel mondo dell’israeliano medio, ogni opinione progressista è potenzialmente antisemita e ogni musulmano, anche se non è arabo, è un estremista arabo.

Mamdani ha conquistato New York non nonostante le sue opinioni su Israele, ma proprio grazie ad esse. Questo perché sempre più americani non considerano Israele un baluardo dell’illuminismo in Medio Oriente o un piccolo paese circondato da nemici, ma un paese impegnato nell’occupazione e nell’apartheid che sta commettendo crimini. E quando sentono un candidato che chiede di liberare sia gli israeliani che i palestinesi dal peso dell’occupazione e del sionismo, vedono in lui una speranza, non una minaccia.

È interessante notare che, nella stessa settimana in cui molti ebrei di New York hanno votato per un musulmano filopalestinese come loro candidato alla guida della città più importante del mondo, la Knesset stava cercando di mettere a tacere un cittadino palestinese di Israele, il deputato Ayman Odeh”, conclude Majadli.

Nell’immenso pantheon dei Nemici d’Israele, entra anche il sindaco di New York. Così vanno le cose nel “Bibistan”.