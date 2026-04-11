Israele ha preferito la forza ai negoziati con il Libano ma ora deve fare i conti con il 'volubile' Trump

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

11 Aprile 2026 - 17.18

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Il piromane di Tel Aviv scherza col fuoco. Un fuoco che può far esplodere la polveriera mediorientale, con effetti devastanti a livello planetario. A chiarirlo molto bene è uno dei più autorevoli analisti israeliani, Zvi Bar’el, e un editoriale altrettanto efficace di Haaretz, giornale di cui Bar’el è firma storica.

Israele ha preferito la forza ai negoziati con il Libano, e ora deve fare i conti con un Trump volubile e i suoi colloqui con l’Iran

Il Libano potrebbe decidere in breve tempo il destino del cessate il fuoco con l’Iran. Il capo della delegazione iraniana ai colloqui in Pakistan, il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, ha scritto giovedì che «il Libano e l’intero Asse della Resistenza […] costituiscono una parte inscindibile del quadro del cessate il fuoco» e che qualsiasi violazione della tregua, anche in Libano, comporterebbe «conseguenze esplicite e FORTI REAZIONI».

Ma contrariamente a precedenti osservazioni e allusioni, Ghalibaf non ha insistito sul fatto che l’Iran si sarebbe tenuto lontano dall’incontro di Islamabad se Israele avesse continuato a sparare in Libano.

Ghalibaf, 64 anni, ex comandante dell’aeronautica militare delle Guardie Rivoluzionarie e capo della polizia nazionale, è desideroso di condurre l’Iran dalla vittoria militare che sostiene di aver ottenuto a una vittoria politica che determinerà la sua posizione regionale e internazionale dopo la guerra.

Ex sindaco di Teheran e titolare di un dottorato in geografia politica, Ghalibaf considera i negoziati, se avranno luogo, come un fronte inseparabile da quello militare. È un fronte che intende vincere per fasi, prima siglando il cessate il fuoco secondo le condizioni dell’Iran e solo poi raggiungendo un accordo globale.

Ne consegue che l’importanza del Libano per l’Iran va oltre il futuro di Hezbollah e il suo posto nell’«anello di fuoco» attorno a Israele. Si tratta di qualcosa di più di una prova della lealtà dell’Iran nei confronti dei suoi alleati, i cui risultati potrebbero influenzare anche il futuro delle milizie sciite in Iraq e l’influenza di Teheran in quella regione. È una prova della perseveranza dell’Iran contro gli Stati Uniti e Israele, che verrà misurata nelle prossime fasi dei negoziati con Washington.

Ma Israele, con il sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dipinge il Libano come un fronte indipendente, come se non avesse nulla a che fare con l’Iran. Gerusalemme sostiene di essere in guerra con Hezbollah per garantire la sicurezza della popolazione del nord di Israele.

L’assurdità sta nel fatto che, sin dalla fondazione di Hezbollah nel 1982, gli israeliani hanno giustamente sostenuto che si tratta di un’organizzazione iraniana, parte integrante del regime di Teheran che, in quanto anello più forte della catena di fuoco, rappresenta una minaccia esistenziale per Israele. Da ciò, Gerusalemme ha concluso che solo il crollo del regime avrebbe abbattuto la rete di proxy dell’Iran e posto fine alla minaccia di Hezbollah.

Contrariamente alle previsioni ottimistiche di Israele, il regime iraniano non è caduto. È stabile e funzionante ed è diventato, secondo Trump, un partner legittimo per il dialogo. Ecco perché il presidente è stato convinto a includere nella sua proposta in 15 punti la richiesta di recidere i legami dell’Iran con i suoi proxy.

Cioè, se non c’è modo, o volontà, di rovesciare il regime, l’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurne l’influenza, che minaccia tutti i paesi della regione e le rotte marittime nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Continuare la guerra in Libano potrebbe portare a qualche altra vittoria tattica, come l’uccisione del capo di Hezbollah Naim Qassem o la distruzione di un altro deposito di munizioni o di un lanciamissili, ma strategicamente l’Iran ha fatto del Libano il suo fronte principale – il che ora minaccia il piano d’azione di Trump.

Teoricamente, giovedì l’Iran ha messo Trump di fronte a un dilemma. Poteva continuare a sostenere la guerra di Israele contro Hezbollah e rischiare il fallimento dei negoziati con l’Iran prima ancora che iniziassero, oppure optare per il “prezzo alto” che spera di ottenere attraverso il dialogo proprio con il regime che cercava di far crollare. Quel dilemma teorico è scomparso molto rapidamente, si potrebbe dire, “come previsto”.

La posizione di Trump secondo cui il Libano è un fronte diverso e il cessate il fuoco non si applica lì è durata 24 ore. È un periodo di tempo discreto per un presidente che cambia idea ogni 15 minuti.

La decisione questa volta non è stata particolarmente difficile. Dimostra quanto sia scivoloso il terreno per Israele nella gestione delle sue relazioni con gli americani. Trump ha “chiesto” a Netanyahu di ridimensionare gli attacchi in Libano, e Netanyahu ha poi “ordinato” l’avvio di colloqui diretti con Beirut per discutere del disarmo di Hezbollah e di un possibile accordo di pace.

È inutile analizzare la retorica vuota e rabbiosa del primo ministro e del suo ministro della difesa, che hanno giurato di distruggere Hamas in una “guerra totale” ed eliminare una volta per tutte la minaccia a nord. Ma non è esagerato accusare il governo di un clamoroso fallimento diplomatico, di non aver saputo leggere le mosse diplomatiche di Trump e dell’Iran, e di aver perso l’occasione quando Beirut ha proposto colloqui diretti prima della guerra.

Israele, che vedeva solo la debolezza dell’esercito libanese e la sua incapacità di disarmare Hezbollah, ha deciso di occuparsene da solo. Ma l’Idf aveva avvertito che disarmare Hezbollah era una missione irrealistica e che una soluzione diplomatica avrebbe probabilmente mitigato la minaccia.

Il governo libanese era desideroso di una soluzione diplomatica. Non ha aspettato i negoziati con Israele per proporre il disarmo di Hezbollah in cambio di un accordo. Ha intrapreso quella strada all’inizio dello scorso anno quando ha dichiarato che tutte le armi nel Paese devono essere sotto l’esclusivo controllo dello Stato. Di fatto, questa dichiarazione di principi, che ha goduto di ampio sostegno politico e pubblico, ha coraggiosamente negato la legittimità dell’esercito di Hezbollah.

L’estate scorsa, il governo ha ordinato il dispiegamento dell’esercito libanese nel sud, il disarmo di Hezbollah e il sequestro degli arsenali e delle basi del gruppo. Recentemente, ha ordinato all’esercito di fermare chiunque violasse l’ordine e possedesse armi non autorizzate.

I risultati sono stati tutt’altro che brillanti. Hezbollah ha mantenuto la sua presenza nel sud e, come ha riferito Yaniv Kubovich di Haaretz, è tornato a operazioni militari quasi complete, con una gerarchia di comando organizzata. Nonostante le ridotte capacità militari del gruppo, esso è riuscito a condurre un’efficace guerra di logoramento contro l’esercito israeliano – e contro le comunità israeliane nel nord.

La risposta israeliana, alla maniera di Gaza, prevedeva una zona di sicurezza di 8-10 chilometri (6 miglia) all’interno del Libano. Israele ha trattato il governo libanese come l’Autorità Palestinese. Ha considerato gli sforzi internazionali per una soluzione diplomatica come un ostacolo alle proprie operazioni militari.

È vero, un accordo con Beirut, che avrebbe potuto essere già discusso e forse persino firmato, non avrebbe disarmato Hezbollah in un giorno e forse mai completamente. Ma avrebbe potuto favorire la cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e il Libano.

Ciò includerebbe la condivisione di informazioni di intelligence contro Hezbollah e l’Iran, la modernizzazione e lo sviluppo di un esercito libanese efficace con il sostegno americano ed europeo, l’istituzione di strutture di monitoraggio congiunte al confine e forse anche operazioni militari congiunte, come quelle che Israele ha condotto con l’Egitto contro i gruppi terroristici islamici nel Sinai, o secondo il modello israelo-giordano.

Quando la guerra tra Stati Uniti e Iran passa dal conflitto alla diplomazia, le priorità cambiano e il gioco a somma zero ricomincia da capo. Ogni conquista diplomatica iraniana viene percepita come una perdita per gli Stati Uniti e Israele.

Teheran ha compreso l’opportunità offerta dalla guerra in Libano e si è affrettata a sfruttare i colloqui con gli Stati Uniti per posizionarsi come negoziatrice per il Libano contro il proseguimento della guerra.

“L’Iran non abbandonerà mai i suoi fratelli e sorelle libanesi”, ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian il X. Non si riferiva solo a Hezbollah o agli sciiti libanesi.

L’Iran equipara il Libano allo Stretto di Hormuz. Se tradizionalmente l’Iran lasciava ai propri rappresentanti la libertà di prendere decisioni politiche, ora sta cercando di diventare un protettore diretto per “salvare” il Libano da Israele.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha compreso le macchinazioni dell’Iran. Ha dichiarato con rabbia che solo il governo libanese avrebbe deciso se ci sarebbero stati negoziati. Ma fino a giovedì non aveva un partner israeliano con cui bloccare il tentativo dell’Iran di riaffermare il proprio controllo.

Tuttavia, dovremmo essere scettici riguardo alla svolta imposta a Netanyahu. L’esperienza insegna che un oceano separa le sue dichiarazioni dalla loro attuazione. E anche in questo caso il risultato dipenderà dalla determinazione di Trump a trasformare il Libano in un altro successo contro l’Iran”, conclude Bar’el.

La palla avvelenata torna nel campo israeliano. Una palla “infuocata”. Lo chiarisce molto bene un editoriale di Haaretz: “Israele sta giocando con il fuoco. La decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di continuare a colpire il Libano con enorme forza mette seriamente a repentaglio il cessate il fuoco con l’Iran e la stabilità dell’intera regione. Il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha dichiarato giovedì che mercoledì il suo Paese era stato sul punto di rispondere a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano.

Ma Netanyahu, circondato dalla ridicola banda di piromani che ha radunato attorno a sé, sta cercando di lucidare la sua immagine di falco della sicurezza ormai offuscata, dopo aver fallito nel raggiungere gli obiettivi dichiarati nella guerra contro l’Iran. Invece di riconoscere la fonte del suo errore – l’assenza di strategia e l’abbandono della diplomazia – cerca di trasformare il Libano in un campo di sterminio sulle cui rovine dichiarerà: «Ho vinto».

Il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani di mercoledì hanno ucciso almeno 203 persone e ferito oltre 1.000. La distruzione e la devastazione sono immense, le condanne arrivano da ogni angolo del mondo, ma la leadership israeliana continua a sbandierare i soliti cliché militari: il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Eyal Zamir, ha dichiarato che l’esercito ‘continuerà a colpire Hezbollah’, mentre il ministro della Sicurezza, Israel Katz, ha proseguito la sua goffa campagna intimidatoria (‘Verrà il turno di Naim Qassem’).

A ciò ha fatto seguito il rituale quasi settimanale in cui l’esercito annuncia l’uccisione di una figura «di alto rango» – questa volta si trattava di Ali Yusuf Harshi, aiutante e nipote del leader di Hezbollah Qassem, come se ciò potesse in qualche modo cambiare l’insopportabile realtà per i residenti del nord di Israele.

Ma una leadership nazionale coraggiosa, con un primo ministro serio e non populista, spiegherebbe loro chiaramente la situazione: è impossibile disarmare Hezbollah perché i suoi membri sono profondamente radicati in tutto il Libano; è impossibile raggiungerli tutti perché ciò comporterebbe la completa conquista e occupazione del Libano; è impossibile distruggere completamente l’arsenale di Hezbollah.

Giovedì è stato riferito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Netanyahu di ridimensionare gli attacchi in Libano e che il primo ministro ha ordinato l’avvio di negoziati diretti con il governo di Beirut, concentrandosi sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. Netanyahu ha aggiunto che Israele ‘apprezza l’appello lanciato oggi dal primo ministro libanese per la smilitarizzazione di Beirut’.

C’è da sperare che Netanyahu non stia dicendo queste cose solo per adempiere a un obbligo, mentre allo stesso tempo agisce per sabotare il cessate il fuoco.

Se il desiderio di avviare negoziati con il Libano sarà sostenuto da azioni concrete, questo sarà un gradito cambio di rotta. L’unico modo per indebolire Hezbollah, un’organizzazione terroristica, è firmare un accordo con il governo libanese rafforzando al contempo l’esercito libanese e i meccanismi di sicurezza dello Stato”, conclude Haaretz.

L’unico modo. Quello che Netanyahu non applicherà mai.