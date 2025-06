L'obiettivo dell'attacco israeliano all'Iran dovrebbe essere un accordo, non una guerra senza fine

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

22 Giugno 2025 - 21.50

L’obiettivo dell’operazione israeliana contro l’Iran dovrebbe essere un accordo vantaggioso, non una guerra senza fine

Così un editoriale di Haaretz: “Giovedì il ministro della Difesa israeliano Katz ha visitato il sito colpito da un missile iraniano a Holon e, riferendosi al leader supremo dell’Iran, ha affermato che “un dittatore come Khamenei non può continuare a esistere”.

Quando gli è stato chiesto se questo fosse un nuovo obiettivo della guerra contro l’Iran, ha risposto chiaramente che “impedire la sua esistenza è uno degli obiettivi dell’operazione”.

Il successo operativo dei primi giorni dell’attacco all’Iran sembra aver instillato nei decisori israeliani un’eccessiva fiducia in sé stessi, che potrebbe rivelarsi pericolosa. Israele è entrato in guerra da solo, senza l’appoggio degli Stati Uniti per l’esecuzione dell’attacco.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha giustificato la mossa citando la minaccia urgente rappresentata dall’acquisizione di armi nucleari e dall’accelerazione della produzione di missili balistici da parte dell’Iran. Gli obiettivi dichiarati della campagna erano contrastare entrambi, non perseguire un cambio di regime o assassinare il leader supremo dell’Iran.

Raggiungere questi obiettivi senza far precipitare l’intera regione in una guerra su vasta scala richiederà ben più della forza militare e della retorica spavalda. Dichiarazioni come quelle di Katz non contribuiscono agli obiettivi di Israele, ma li vanificano, aumentando le tensioni regionali e minando la legittimità di Israele anche tra i suoi sostenitori.

Non fanno nulla per far sentire più sicuri gli israeliani. Per molti, tali osservazioni sono interpretate come semplici vanterie di un politico populista.

Israele sta ora aspettando che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decida se l’America si unirà alla lotta. Ma sarebbe un grave errore pensare che la forza, compresa quella americana, possa risolvere il “problema iraniano”.

In realtà, l’uso incontrollato della forza militare rischia di innescare una guerra regionale. Tra le possibili conseguenze, vi sono attacchi iraniani alle basi statunitensi in Medio Oriente, ai giacimenti di petrolio e gas nei Paesi del Golfo e la possibilità che Hezbollah si unisca agli attacchi contro Israele. Tutto questo si aggiungerebbe al pesante tributo già pagato da Israele sul fronte interno.

Negli ultimi giorni Israele ha inferto duri colpi all’Iran, il che spiega i messaggi inviati dai diplomatici iraniani, secondo cui l’Iran è pronto a partecipare a colloqui con gli Stati Uniti. Israele non deve sabotare deliberatamente la possibilità di raggiungere un accordo diplomatico che soddisfi i propri obiettivi.

Non è un obiettivo umiliare l’Iran, né cambiarne il regime o assassinare Khamenei.

Israele ha già dimostrato di non essere in grado di fermare le operazioni militari in tempo, dalla guerra del Libano del 1982 all’attuale conflitto nella Striscia di Gaza. Se Netanyahu pensa che l’Iran sia l’ennesimo “campo di battaglia” su cui è possibile condurre una guerra perpetua o, in alternativa, trascinare i tradizionali alleati di Israele per raggiungere ulteriori obiettivi nel corso della guerra, si sbaglia e, soprattutto, mette in pericolo gli israeliani.

Invece di una guerra regionale e della continua distruzione interna, Israele dovrebbe puntare a una soluzione diplomatica che affronti il programma nucleare iraniano nel modo migliore nel lungo periodo”.

La storia dirà se Netanyahu ha bombardato l’Iran per il bene di Israele o per il suo.

Di straordinario interesse è la documentata analisi storico-politica di Yossi Verter.

“I primi ministri israeliani sono quasi sempre sotto inchiesta o preoccupati per le prossime elezioni, il che alimenta naturalmente il sospetto che anche le loro decisioni più importanti possano essere influenzate da considerazioni personali o politiche – esordisce Verter nel suo report per Haaretz -.

Circa vent’anni fa, i critici accusarono Ariel Sharon di aver ordinato il ritiro da Gaza per distogliere l’attenzione dai suoi coinvolgimenti criminali, riassunti nella frase sarcastica: “Più l’indagine è profonda, più il ritiro è profondo”. Molti di quelli che allora sollevarono tali sospetti ora respingono analoghi sospetti sul fatto che Benjamin Netanyahu non abbia ordinato un attacco all’Iran per le giuste ragioni.

La storia offre un precedente. Il bombardamento israeliano del reattore nucleare iracheno nel 1981 avvenne appena tre settimane prima delle elezioni. L’allora primo ministro Menachem Begin, in svantaggio nei sondaggi rispetto all’Alleanza Laburista, riuscì a colmare il divario e alla fine a vincere, grazie anche alla reazione contro il discorso razzista del comico Dudu Topaz che aveva definito “feccia” gli elettori del Likud. L’opposizione, guidata da Shimon Peres, accusò Begin di agire per interessi di parte. Tuttavia, la storia ha poi giudicato che la decisione di Begin di portare avanti l’Operazione Opera fosse stata quella giusta.

Non è possibile sapere se Begin abbia preso in considerazione le considerazioni politiche quando ha deciso di colpire il reattore. Ciò che colpì nei giorni successivi all’Operazione Opera fu il modo schietto con cui Begin parlò del bombardamento nei suoi discorsi. Tra l’altro, quando visitò le squadriglie 117 e 110 dell’aeronautica militare per ringraziare i piloti, notò numerosi adesivi di Peace Now sui finestrini delle loro auto.

Il primo ministro Ehud Olmert, che aveva ordinato un attacco simile contro un reattore siriano nel settembre 2007, si trovò a dover affrontare sondaggi disastrosi un anno dopo la seconda guerra del Libano. Era indagato in due procedimenti penali (che non hanno portato ad alcuna accusa, a differenza di uno avviato più tardi nello stesso anno). Nonostante la sua situazione politica disperata, Olmert non ha ignorato la minaccia rappresentata dal reattore ed è così evitato una possibile guerra con la Siria. Per lui, gli interessi nazionali hanno avuto la meglio su quelli personali.

A prima vista, le considerazioni di Netanyahu per iniziare una guerra che era stata discussa con apprensione e riluttanza per due decenni sembrano giustificate. Il 7 ottobre e gli eventi successivi hanno reso l’Iran più pericoloso per Israele, spingendolo a ottenere la bomba con maggiore determinazione. Inoltre, le circostanze giocavano a favore di Israele e l’establishment della difesa spingeva per un’azione militare.

Nel frattempo, l’esercito ha fornito tutto il necessario e anche di più. Nel 2011, il capo di Stato Maggiore Gabi Ashkenazi e il capo del Mossad Meir Dagan si opposero a un attacco contro l’Iran. Oggi, quando l’attuale capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, afferma che “abbiamo superato il punto di non ritorno” e che la decisione di attaccare è stata “pratica”, non c’è motivo di essere sospettosi. Questa volta Netanyahu ha ottenuto un sostegno unanime, a differenza di quanto accadde nel 2011, quando un “gabinetto ristretto” più competente e serio bloccò la sua proposta.

Mai Israele ha intrapreso una guerra così impegnativa dal 7 ottobre 2023 al 13 giugno 2025, con un gabinetto di sicurezza privo di tale profondità e serietà. Ciò è stato chiaramente evidente quando i ministri sono usciti dal bunker e hanno iniziato a dire sciocchezze. Il ministro dell’Energia Eli Cohen ha dichiarato che “per ogni nostro edificio distrutto, centinaia di edifici in Iran devono cadere”, andando così contro la linea ufficiale secondo cui Israele non sta colpendo i civili. Il ministro della Difesa Israel Katz ha minacciato esplicitamente i residenti di Teheran, per poi correggersi in seguito. Il ministro della Scienza e della Tecnologia Gila Gamliel ha chiesto agli Stati Uniti di unirsi alla lotta di Israele, mentre il ministro dei Trasporti Miri Regev ha consigliato agli israeliani bloccati all’estero a causa della sospensione dei voli di godersi il soggiorno piuttosto che preoccuparsi di tornare a casa.

Alla fine, la decisione è spettata al primo ministro. Non si è trattato di una “scommessa”. Si è trattato di una decisione ponderata, basata su quanto gli è stato presentato dal capo di stato maggiore, dall’intelligence militare e dal Mossad. Se la storia giudicherà che la decisione è stata quella giusta, non è dato saperlo.

Riscrivere la storia?

Nei mesi successivi all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sono cominciate a emergere notizie su vari episodi che lasciavano pensare a un tentativo sistematico da parte dei consiglieri di Netanyahu di riscrivere gli eventi che hanno portato al massacro. I verbali delle riunioni sono stati modificati. Non tutte le riunioni importanti sono state registrate. Le conversazioni sono state registrate su telefoni cellulari non sicuri. Sono stati rimossi i documenti dei giorni del governo precedente guidato da Naftali Bennett e Yair Lapid. Queste azioni, che equivalgono a nascondere prove in quello che potrebbe essere considerato un caso penale, erano pensate per una commissione d’inchiesta statale, la cui istituzione, anche se è stata rimandata, alla fine sarà probabilmente formata da un altro governo.

Nella guerra contro l’Iran, il lavoro di riscrittura e distorsione della storia è iniziato immediatamente. Nelle sue prime dichiarazioni sulla guerra, Netanyahu ha dichiarato: “Credo che oggi – e lo dico in elogio al cambiamento avvenuto ai vertici dell’establishment della difesa – tutti abbiano compreso la necessità di agire”. Questo è di per sé spregevole, o, in altre parole, tipico di Netanyahu.

Anche se non ci fossero stati gravi fallimenti, idee sbagliate, soldi del Qatar, riforme giudiziarie e discorsi sul “governare senza due o tre squadroni dell’aviazione, ma non senza il governo”, Netanyahu non perderebbe l’occasione per regolare i conti. Cosa ha detto esattamente? Che il precedente ministro della Difesa, Yoav Gallant, e il precedente capo dell’IDF, Herzl Halevi, gli hanno impedito di ordinare un attacco contro gli impianti nucleari iraniani e che solo la loro sostituzione con il ministro della Difesa Israel Katz e il tenente generale Eyal Zamir ha reso possibile un simile attacco.

Anche quando ottiene successo sul piano militare e politico, Netanyahu non riconosce l’idea della magnanimità nella vittoria. Regna la meschinità. Inoltre, dal punto di vista fattuale, le sue parole erano palesi bugie. Gallant e Halevi, insieme all’ex capo dell’intelligence militare Aharon Haliva, al suo successore Shlomi Binder e al comandante dell’aeronautica militare Tomer Bar, hanno tutti avuto un ruolo fondamentale nella pianificazione dell’attacco. Prima delle loro dimissioni (Gallant nel novembre 2023 e Halevi nel marzo 2025), la questione dell’attacco non era nemmeno sul tavolo: i vertici militari non hanno impedito a Bibi di fare nulla.

Perché Netanyahu mente in modo così sfacciato? Perché può farlo e perché gli riesce bene gettare fango sugli altri. Non c’è da stupirsi che non sia nemmeno riuscito a inviare un tweet di addio per ringraziare il capo uscente dei servizi di sicurezza dello Shin Bet, Ronen Bar, per il suo servizio. Decenni di successi e un terribile fallimento che Bar non ha mai cercato di negare, a differenza di altri, si sono conclusi con un tonfo. Solo il presidente Isaac Herzog e l’ex primo ministro Naftali Bennett si sono presi la briga di ringraziare Bar.

Per quanto riguarda l’attacco all’Iran, non sarebbe mai avvenuto senza il soddisfacimento di quattro condizioni fondamentali: 1) neutralizzare la capacità di Hezbollah di lanciare decine di migliaia di missili contro Israele nel suo ruolo di principale proxy di Teheran, 2) distruggere la rete di difesa aerea iraniana, 3) danneggiare gravemente gli impianti di produzione e i lanciatori di missili iraniani, 4) il consenso del presidente degli Stati Uniti. Un alto funzionario, a conoscenza di queste questioni, mi ha detto che Haliva è stato il primo a dire: “Siamo chiari, non possiamo occuparci dell’Iran prima di occuparci di Hezbollah”.

La prima condizione è stata soddisfatta nel 2024. Il cessate il fuoco con il Libano è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno. Un mese prima, l’aviazione ha distrutto la rete di difesa aerea iraniana, soddisfacendo la seconda condizione. La terza condizione è stata parzialmente soddisfatta nelle prime notti di guerra. La quarta condizione era stata soddisfatta: il via libera di Donald Trump, arrivato tre giorni e mezzo prima dell’inizio dell’operazione, in una telefonata con Netanyahu.

L’affermazione di Netanyahu secondo cui altri gli avrebbero impedito di agire prima è una sua caratteristica. Appartengono a questo genere le seguenti affermazioni: “Non mi hanno tirato per la giacca” (dopo la tragedia del Monte Meron), “Non mi hanno svegliato” (la mattina del 7 ottobre) e “Volevo occuparmi di Hamas già da tempo, ma lo Shin Bet mi ha detto che erano stati dissuasi”, e così via.

La prima leonessa

Non ha rivali quando si tratta di costruire narrazioni. Ciò che ci sorprende ogni volta è la velocità con cui le crea e il cinismo terrificante che c’è dietro. Prendiamo, ad esempio, Bennett. Quando è entrato nell’ufficio del primo ministro nel giugno 2021, la prima cosa che ha chiesto sono stati i piani per attaccare l’Iran.

“I cassetti erano vuoti”, disse incredulo. Era evidente che il suo predecessore si fosse accontentato di discorsi carichi di pathos all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di commenti terrificanti alla “non ci sarà mai più un altro Olocausto” pronunciati nel Giorno della Memoria in Israele. I primi miravano a convincere il mondo del pericolo rappresentato da uno Stato canaglia, i secondi a instillare negli israeliani la paura che solo Netanyahu potesse impedire quel “secondo Olocausto”.

In pratica, non ha fatto niente in tutti quegli anni. Solo negli ultimi due anni, e soprattutto dopo il 7 ottobre, ha cominciato a rendersi conto dell’urgenza di chiudere il dossier Iran.

Sono aumentati i preparativi e la pianificazione, sono stati stanziati fondi e piloti e agenti del Mossad sono stati addestrati per la missione più pericolosa della loro vita, mentre venivano costantemente accusati di tradimento con domande del tipo: “Perché l’aviazione non ha raggiunto la regione di confine con Gaza?” e commenti sulla “giunta” e sullo “Stato profondo”. Era tutta finzione.

In tempi di tensione, bisogna apprezzare anche la più piccola scintilla di umorismo. A metà settimana, il primo ministro ha concesso un’intervista a Yinon Magal, commentatore televisivo di destra e maestro della propaganda e dell’incitamento israeliano.

Netanyahu era sicuro di sé e compiaciuto: il giorno prima, durante una conferenza stampa, era così soddisfatto di sé che si era dimenticato di menzionare i 10 morti.

Ma nell’intervista con Magal non ha dimenticato di ringraziare le persone che contano davvero: “Ho il pieno sostegno di mia moglie. Il popolo israeliano è pieno di leonesse; io ne ho una”.

Cosa ha fatto Sara Netanyahu per meritarsi l’appellativo di “leonessa”? È la madre di tre bambini piccoli il cui marito ha prestato 400 giorni di servizio militare a Gaza? È la madre di un ostaggio (Dio non voglia) che lotta per riportare a casa la persona amata? Fa volontariato in un ospedale?

Passa le giornate a visitare i luoghi colpiti dai missili o a incontrare gli sfollati negli hotel? Usa la sua influenza per organizzare aiuti per le persone più bisognose?

Non è irragionevole aspettarsi che una figura pubblica, il cui stile di vita è fortemente finanziato dallo Stato, mostri un po’ di preoccupazione per le persone meno fortunate. Il sangue di Sara Netanyahu non è più blu di quello di Michal Herzog, che accompagna suo marito quando questi incontra il pubblico.

La moglie del primo ministro sembra essere gelosa del titolo conferito alle mogli e alle madri di Israele negli ultimi 20 mesi e ha consigliato al marito di comportarsi di conseguenza. Quindi, d’ora in poi, non è solo la first lady, come pretendono che la chiami chi la intervista all’estero in modo ignorante, ma è anche la prima leonessa.

Durante la guerra, non si è vista da nessuna parte. Si è rifugiata in un bunker con la sua cara amica Ayala Ben-Gvir, probabilmente delusa da ciò che le è capitato.

Questo modo di pensare emerge dalle dichiarazioni pubbliche del marito. Giunto al Soroka Medical Center dopo l’attacco missilistico di giovedì, il leone ha letto dai suoi appunti: “La mia cara moglie è un’eroina; sta pagando un prezzo personale. … La mia famiglia porta un fardello”.

Ma qual è questo prezzo? “Ci sono stati dei feriti. Purtroppo, ci sono stati dei morti. Famiglie che hanno perso i propri cari».

Ha aggiunto: “La guerra non ha risparmiato la mia famiglia. È la seconda volta che mio figlio Avner è costretto ad annullare il suo matrimonio a causa delle minacce missilistiche e degli attacchi missilistici, e questo è un prezzo personale molto alto per lui, per la sua fidanzata e per le nostre famiglie”.

L’inferno si congelerà, il mare brucerà e loro si lamenteranno dell’aria condizionata”.

Così è.